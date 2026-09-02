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Spurs dalam masalah! Belanja besar Tottenham senilai £320 juta pada musim panas bisa membuat mereka menghadapi pelanggaran aturan keuangan UEFA
Biaya revolusi di London Utara
Tottenham Hotspur telah memulai musim panas perekrutan yang memecahkan rekor, dengan menggelontorkan sekitar £320 juta untuk merombak skuad yang nyaris terdegradasi musim lalu. Di bawah arahan De Zerbi, klub ini secara agresif memburu talenta papan atas, memecahkan rekor transfer internal mereka dua kali untuk mengamankan jasa Mateus Fernandes dan Sandro Tonali dengan total £185 juta.
Di luar kedatangan gelandang papan atas tersebut, Spurs juga membajak Savio dan Omar Marmoush dari Manchester City dalam kesepakatan senilai hingga £145 juta, sambil mengamankan Mykhailo Mudryk dari Chelsea dengan status pinjaman pada hari terakhir bursa transfer yang mencakup opsi pembelian senilai £75 juta.
Pakar keuangan sepak bola Stefan Borson menyoroti besarnya komitmen ini, dengan mengatakan kepada talkSPORT: "Mereka telah menghabiskan uang dalam jumlah sangat besar. Saya rasa Anda tidak akan membayangkan tingkat pengeluaran sebesar £300 juta hanya di muka. Itu bahkan belum termasuk add-on. Saya kira sekitar £300 juta dan mungkin sedikit lebih."
- Getty Images Sport
Pendapatan yang hilang dan jebakan tagihan gaji
Tekanan finansial pada Tottenham semakin diperparah oleh absennya mereka dari kompetisi Eropa saat ini, yang berdampak signifikan pada laba mereka. Tanpa pemasukan besar dari hak siar dan pendapatan tiket yang terkait dengan Liga Champions atau Liga Europa, Borson memperkirakan klub tersebut beroperasi dengan defisit besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Ia mengatakan: "Mereka telah menghabiskan dana sangat besar dan jelas mereka mungkin secara garis besar mengalami penurunan pendapatan £100 juta pada musim ini dibandingkan musim lalu karena mereka tidak bermain di kompetisi Eropa." Kekurangan ini membuat peningkatan pengeluaran untuk gaji pemain menjadi pertaruhan besar bagi jajaran petinggi klub.
Borson menjelaskan bahwa klub tersebut pada dasarnya telah membangun struktur biaya setara Liga Champions tanpa pendapatan yang terjamin untuk menopangnya. Ia menambahkan: "Dan mereka mungkin baik-baik saja untuk satu musim. Jadi jika mereka tidak lolos musim ini, mereka mungkin masih baik-baik saja. Tetapi mereka akan mulai menghadapi ujian jika mereka tidak mendapatkan sepak bola Liga Champions."
Rintangan regulasi ketat UEFA
Ironisnya, kesuksesan yang sangat diinginkan Tottenham, yaitu kembali ke kompetisi Eropa, justru bisa memicu pelanggaran resmi terhadap regulasi ketat UEFA. Sementara tim-tim Premier League harus mematuhi batas Squad Cost Ratio (SCR) sebesar 85 persen dari pendapatan, UEFA mewajibkan tim yang tampil di turnamennya untuk menjaga biaya di bawah 70 persen.
Selain itu, Football Earnings Rule (FER) UEFA menetapkan bahwa klub tidak boleh melampaui kerugian agregat sebesar €60 juta selama periode pemantauan tiga tahun. Mengingat pengeluaran besar dalam jendela transfer terbaru, Spurs kini sudah berada di garis tipis terkait patokan kontinental spesifik tersebut.
Membahas dampak potensialnya, Borson mengatakan: "Saya pikir absen satu tahun mungkin masih bisa dikelola. Mereka akan melanggar tes Football Earnings jika lolos ke kompetisi Eropa. Apa pun yang terjadi, sekarang mereka sudah melewati batas itu. Dalam basis tiga tahun, Anda hanya memiliki batas maksimum pukulan sebesar €60 juta."
- Getty Images Sport
Kebutuhan mendesak untuk menjual pemain
Untuk mengurangi risiko pelanggaran, Tottenham mungkin terpaksa mempertimbangkan kepergian sejumlah pemain penting pada bursa transfer mendatang. Kecuali klub dapat menghasilkan keuntungan besar dari penjualan, arah saat ini menunjukkan benturan dengan FER tidak terelakkan.
Borson menyatakan skeptisisme tentang kemampuan klub untuk menyeimbangkan pembukuan dengan cepat, dengan mengatakan: "Jadi kecuali mereka entah bagaimana berhasil menjual beberapa pemain pada akhir musim dengan keuntungan besar, yang menurut saya tidak mungkin, mereka kemungkinan akan langsung melanggar aturan pendapatan sepakbola."
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