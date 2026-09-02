Tottenham Hotspur telah memulai musim panas perekrutan yang memecahkan rekor, dengan menggelontorkan sekitar £320 juta untuk merombak skuad yang nyaris terdegradasi musim lalu. Di bawah arahan De Zerbi, klub ini secara agresif memburu talenta papan atas, memecahkan rekor transfer internal mereka dua kali untuk mengamankan jasa Mateus Fernandes dan Sandro Tonali dengan total £185 juta.

Di luar kedatangan gelandang papan atas tersebut, Spurs juga membajak Savio dan Omar Marmoush dari Manchester City dalam kesepakatan senilai hingga £145 juta, sambil mengamankan Mykhailo Mudryk dari Chelsea dengan status pinjaman pada hari terakhir bursa transfer yang mencakup opsi pembelian senilai £75 juta.

Pakar keuangan sepak bola Stefan Borson menyoroti besarnya komitmen ini, dengan mengatakan kepada talkSPORT: "Mereka telah menghabiskan uang dalam jumlah sangat besar. Saya rasa Anda tidak akan membayangkan tingkat pengeluaran sebesar £300 juta hanya di muka. Itu bahkan belum termasuk add-on. Saya kira sekitar £300 juta dan mungkin sedikit lebih."