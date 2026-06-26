"Pertemuan Puncak Transfer di Casa Milan: Gerry Cardinale Juga Hadir". Begitulah judul yang dimuat Sportmediaset, yang melaporkan tentang pertemuan puncak terkait bursa transfer yang berlangsung pagi ini di markas Milan antara pemilik klub asal Amerika Serikat tersebut dan jajaran manajemen baru, yang ditunjuk oleh RedBird untuk memulai babak baru di klub Rossoneri.





Setelah memilih struktur kepemilikan yang lebih ramping mengikuti 'model Liverpool', Cardinale ingin terlibat dalam setiap keputusan klub di era baru yang dipimpin Ruben Amorim. Dan bukan kebetulan bahwa pagi ini perwakilan RedBird hadir dalam pertemuan yang digelar di Casa Milan untuk merencanakan musim baru, seperti yang ditekankan oleh Sportmediaset.



