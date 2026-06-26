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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Sportmediaset - Milan, rapat penting terkait bursa transfer di kantor pusat: dihadiri oleh Cardinale dan jajaran manajemen baru

AC Milan
Transfers

Pertemuan puncak di Casa Milan untuk membahas bursa transfer, dimulai dari nama penyerang tengah baru

"Pertemuan Puncak Transfer di Casa Milan: Gerry Cardinale Juga Hadir". Begitulah judul yang dimuat Sportmediaset, yang melaporkan tentang pertemuan puncak terkait bursa transfer yang berlangsung pagi ini di markas Milan antara pemilik klub asal Amerika Serikat tersebut dan jajaran manajemen baru, yang ditunjuk oleh RedBird untuk memulai babak baru di klub Rossoneri.


Setelah memilih struktur kepemilikan yang lebih ramping mengikuti 'model Liverpool', Cardinale ingin terlibat dalam setiap keputusan klub di era baru yang dipimpin Ruben Amorim. Dan bukan kebetulan bahwa pagi ini perwakilan RedBird hadir dalam pertemuan yang digelar di Casa Milan untuk merencanakan musim baru, seperti yang ditekankan oleh Sportmediaset.


  • Bersamanya hadir Massimo Calvelli, CEO klub, serta Hendrik Almstadt dan Bobby Gardiner, masing-masing sebagai Direktur Transfer Pemain dan Direktur Intelijen Sepak Bola. Tak ketinggalan Donato Lomonte, Kepala Pemantau Talenta. Topik utama pembicaraan tentu saja adalah strategi klub di bursa transfer, yang saat ini sedang berupaya mencari seorang penyerang (dengan Goncalo Ramos sebagai target utama) dan hal-hal lainnya.


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