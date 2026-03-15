Banyak hal terjadi di akhir pertandingan Inter melawan Atalanta. Awalnya ada protes atas gol penyama kedudukan yang dicetak Dea, lalu protes atas dugaan penalti akibat kontak antara Scalvini dan Frattesi. Bagi wasit Manganiello, tidak ada alasan yang cukup untuk mengambil tindakan dalam kedua kasus tersebut, namun para pemain Inter tetap protes atas insiden lain yang luput dari perhatian.
SportMediaset – Kemarahan Inter: Tuntutan penalti lain akibat pelanggaran Ederson terhadap Dumfries, insiden tersebut
Seperti dilaporkan SportMediaset, yang paling membuat Inter marah adalah tidak diberikannya penalti untuk Frattesi, bukan dugaan pelanggaran terhadap Dumfries. Terkait kontak dengan Scalvini, Aia menilai keputusan tim wasit tersebut keliru dan diharapkan akan menjelaskannya dalam episode Open Var berikutnya. Namun, pada momen yang sama, Inter juga memprotes kemungkinan penalti kedua.
Dalam aksi yang sama, sebenarnya terjadi kontak lain yang meragukan antara Ederson dan Dumfries di dalam kotak penalti. Setelah insiden antara Scalvini dan Frattesi, bola meluncur ke tepi lapangan, dan saat masih berada di dalam kotak penalti, pemain Brasil dan Belanda itu berebut bola, yang berujung pada pertarungan bahu-membahu hingga sang pemain Brasil mengulurkan kaki kirinya hingga menjatuhkan lawannya. Dalam kasus ini pula, Manganiello tidak meniup peluit untuk menyatakan pelanggaran, dan ia juga tidak dipanggil oleh VAR untuk mengklarifikasi situasi. Ini merupakan insiden meragukan lainnya yang tidak memuaskan pihak Nerazzurri.
Dua peluang penalti, keduanya ditolak bagi satu tim. Insiden yang melibatkan Inter ini memang menarik, namun tentu saja bukan hal baru. Cukup ingat kasus lain di liga ini di mana, justru, Milan-lah yang dirugikan. Kita harus kembali ke pertandingan-pertandingan awal Serie A ini, dan lebih tepatnya, ke laga Milan vs Bologna pada pertengahan September, di mana dua potensi penalti dalam aksi yang sama ditolak bagi Rossoneri dan Nkunku.