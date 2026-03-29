cm grafica vlahovic juve milan

Sportmediaset - Juventus, Milan tak menyerah mengejar Vlahovic: tawaran dan rencana Rossoneri

Juventus sedang mengupayakan perpanjangan kontrak striker asal Serbia tersebut, yang tetap menjadi incaran AC Milan yang siap ikut campur dalam negosiasi.

Dusan Vlahovic sedang membicarakan perpanjangan kontrak dengan Juventus, namun ada ancaman bagi Bianconeri: Milan.


Hal ini diungkapkan oleh SportMediaset, yang menyebutkan bahwa Rossoneri belum menyerah dalam perburuan striker Serbia tersebut dan siap ikut campur dalam pembicaraan.


Vlahovic telah lama menjadi incaran Rossoneri, yang baru-baru ini menyelesaikan transfer lain untuk lini serang masa depan mereka (Andrej Kostic, kelahiran 2007 dari Partizan Belgrade), dan minat tersebut dapat kembali muncul tepat saat pembicaraan antara mantan pemain Fiorentina dan Si Nyonya Tua kembali berlangsung.

  • VLAHOVIC-JUVE: PEMBAHASAN PERPANJANGAN KONTRAK

    Beberapa hari terakhir ini, Dusan Vlahovic kedatangan ayahnya, Milos, di Turin, yang juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi situasi terkini setelah ia kembali berlatih.


    Tidak ada kontak dengan Damien Comolli, yang sedang berada di luar Italia selama kunjungan Vlahovic Senior, namun Juventus tetap berupaya untuk memperpanjang kontrak pemain kelahiran tahun 2000 tersebut.


    Atas desakan Luciano Spalletti, klub telah membuka kembali negosiasi dengan agen Darko Ristic untuk memperbarui kontrak yang ditandatangani pada 2022 dan yang memungkinkan pemain tersebut memperoleh 12 juta euro bersih pada musim ini.


    Rencana Juventus adalah menawarkan kontrak baru yang tidak terlalu panjang (dua tahun) dengan gaji yang lebih tinggi, antara 6,5-7 juta euro per musim tanpa bonus, sedikit di bawah gaji Kenan Yildiz. Masalah komisi untuk Ristic dan timnya masih harus diselesaikan, yang belakangan ini menjadi hambatan utama dalam perpanjangan kontrak.

  • RENCANA MILAN

    Dalam skenario ini, Milan ikut terlibat; menurut SportMediaset, klub tersebut dilaporkan telah menyusun strategi untuk meyakinkan Vlahovic.


    Dilaporkan, Rossoneri mungkin akan menyamakan atau sedikit menaikkan tawaran finansial mereka, namun dengan menawarkan kontrak satu tahun lebih lama, yakni kontrak tiga tahun alih-alih dua tahun.

  • VLAHOVIC-MILAN: FAKTOR-FAKTORNYA

    Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Transfer Vlahovic akan berdampak besar pada anggaran Milan, namun klub tersebut tampaknya tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk mendatangkan striker baru.


    Selain itu, perlu juga mempertimbangkan situasi Rafael Leao, yang menurut SportMediaset berpotensi meninggalkan Milan pada akhir musim ini, dengan penghematan gaji yang memungkinkan klub untuk menyeimbangkan tawaran kepada Vlahovic.


    Di Milan, Vlahovic akan kembali bekerja sama dengan Massimiliano Allegri, pelatihnya di Juventus selama dua setengah musim, bersama siapa ia memenangkan Coppa Italia 2023-24.

