Dusan Vlahovic sedang membicarakan perpanjangan kontrak dengan Juventus, namun ada ancaman bagi Bianconeri: Milan.





Hal ini diungkapkan oleh SportMediaset, yang menyebutkan bahwa Rossoneri belum menyerah dalam perburuan striker Serbia tersebut dan siap ikut campur dalam pembicaraan.





Vlahovic telah lama menjadi incaran Rossoneri, yang baru-baru ini menyelesaikan transfer lain untuk lini serang masa depan mereka (Andrej Kostic, kelahiran 2007 dari Partizan Belgrade), dan minat tersebut dapat kembali muncul tepat saat pembicaraan antara mantan pemain Fiorentina dan Si Nyonya Tua kembali berlangsung.