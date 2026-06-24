Aktivitas transfer Milan belum benar-benar dimulai, mengingat prosesnya dimulai dengan sedikit keterlambatan dibandingkan dengan klub-klub pesaing, yang juga disebabkan oleh proses seleksi yang panjang yang dilakukan oleh Gerry Cardinale dan Zlatan Ibrahimovic dalam memilih jajaran manajemen yang akan mendukung pelatih baru Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal tersebut telah melakukan beberapa panggilan telepon dalam beberapa hari terakhir kepada beberapa pemain kunci dalam skuad – terutama Maignan dan Rabiot – untuk meyakinkan mereka mengenai proyek teknis baru dan menegaskan kembali peran penting mereka, namun ia jelas juga mengharapkan kedatangan pemain baru untuk melengkapi skuad.
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Sportitalia - Milan, pendekatan awal terhadap Richard Rios dari Benfica: upaya Roma yang gagal pada 2025 dan minat dari Napoli pula
MATA DI PORTUGAL
Sambil menunggu untuk mengetahui peluang konkret apa saja yang akan terwujud di bursa transfer keluar, menurut Sportitalia, klub Rossonero dan direktur transfer pemain barunya, Hendrik Almstadt, mulai menjajaki beberapa peluang yang mungkin untuk memperkuat skuad. Salah satunya mengarah ke Portugal, tepatnya ke Benfica, di mana Richard Rios – gelandang asal Kolombia kelahiran tahun 2000 – tidak terlalu puas dengan musim pertamanya di Eropa. Meskipun telah banyak bermain, yakni 45 pertandingan, dan mencatatkan statistik yang menjanjikan (8 gol dan 6 assist), mantan pemain Palmeiras yang juga sempat diincar oleh Roma musim panas lalu ini tidak menutup kemungkinan untuk pindah klub demi mencari tempat baru.
DISUKAI BANYAK ORANG
Menurut Sportitalia, di antara klub-klub yang mulai menanyakan situasinya dan melakukan pendekatan awal, terdapat AC Milan. Kontak informal tersebut dilakukan untuk mengetahui kemungkinan kesediaannya pindah ke Italia serta syarat-syarat yang diajukan oleh Benfica, yang setahun lalu membelinya seharga sekitar 27 juta euro dari Palmeiras dan membuatnya menandatangani kontrak hingga Juni 2030. Atletico Madrid, Bournemouth, dan Napoli juga dilaporkan sedang memantau pemain tersebut.