Sportitalia - Milan, pendekatan awal terhadap Richard Rios dari Benfica: upaya Roma yang gagal pada 2025 dan minat dari Napoli pula

Sambil menunggu untuk mengetahui peluang konkret apa saja yang akan terwujud di bursa transfer keluar, menurut Sportitalia, klub Rossonero dan direktur transfer pemain barunya, Hendrik Almstadt, mulai menjajaki beberapa peluang yang mungkin untuk memperkuat skuad. Salah satunya mengarah ke Portugal, tepatnya ke Benfica, di mana Richard Rios – gelandang asal Kolombia kelahiran tahun 2000 – tidak terlalu puas dengan musim pertamanya di Eropa. Meskipun telah banyak bermain, yakni 45 pertandingan, dan mencatatkan statistik yang menjanjikan (8 gol dan 6 assist), mantan pemain Palmeiras yang juga sempat diincar oleh Roma musim panas lalu ini tidak menutup kemungkinan untuk pindah klub demi mencari tempat baru.