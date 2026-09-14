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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Sportitalia - Cardinale, kontak untuk masuk ke kepemilikan Al Nassr: ia ingin memperluas model multi-kepemilikan RedBird setelah Milan dan Toulouse

AC Milan
Al Nassr FC
Tolosa CF

Orang nomor satu di AC Milan sedang mempertimbangkan untuk memperluas jajaran klub yang dimiliki atau berada di bawah pengaruh langsung dana tersebut

Gerry Cardinale tidak hanya bermimpi besar bersama AC Milan-nya. Jika orang nomor satu di klub AC Milan itu terus menegaskan dengan kata-kata bahwa ia ingin kembali membesarkan klub tersebut, di sisi lain, menurut laporan Sportitalia, ia sedang memikirkan cara untuk membuat pengaruh dana investasinya, RedBird Capitals, di dunia sepakbola internasional menjadi lebih besar lagi.

Dan setelah Toulouse dan AC Milan, langkah berikutnya bisa jadi adalah di Arab Saudi dengan Al Nassr milik CristianoRonaldo menjadi incaran.


  • Kontak awal

    Menurut laporan Sportitalia, dalam beberapa hari terakhir telah terjadi kontak awal dan tidak langsung melalui para perantara untuk memahami kelayakan masuknya (atau pembelian) dana RedBird Capitals ke dalam kepemilikan Al Nassr.


    • Iklan

  • Menginginkan klub lain

    Tujuan yang sedang diupayakan manajer asal Amerika itu adalah memperluas model multi-kepemilikan klub sepak bola yang sudah ia jalankan dengan Milan dan Toulouse. Operasi untuk klub Arab tersebut hingga saat ini tidak mudah dilakukan dan masih jauh dari kata rampung, karena itu bukan tidak mungkin peluang lain juga akan dipertimbangkan.

  • PIF mundur?

    Dana PIF, yang hingga tahun lalu mengendalikan empat besar liga Arab, sudah sejak lama mempelajari strategi keluar di setidaknya dua dari empat klub tersebut, termasuk Al Nassr. Dalam kerangka ini, telah dimulai sebuah proyek penyeimbangan keuangan yang dapat membuka jalan, jika diperlukan, bagi masuknya calon mitra atau pembeli.

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