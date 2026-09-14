Gerry Cardinale tidak hanya bermimpi besar bersama AC Milan-nya. Jika orang nomor satu di klub AC Milan itu terus menegaskan dengan kata-kata bahwa ia ingin kembali membesarkan klub tersebut, di sisi lain, menurut laporan Sportitalia, ia sedang memikirkan cara untuk membuat pengaruh dana investasinya, RedBird Capitals, di dunia sepakbola internasional menjadi lebih besar lagi.

Dan setelah Toulouse dan AC Milan, langkah berikutnya bisa jadi adalah di Arab Saudi dengan Al Nassr milik CristianoRonaldo menjadi incaran.



