Sporting tenggelam di Lingkar Arktik! Dongeng Bodö/Glimt berlanjut - PSG memberi Chelsea hadiah di menit-menit akhir

Chwitscha Kwarazchelia (86. dan 90.+4) dan Joao Vitinha (74.) menentukan hasil pertandingan yang terbuka. Sebelumnya, Malo Gusto (28.) dan Enzo Fernandez (57.) dari Chelsea telah membalas dua gol dari Bradley Barcola (10.) dan Ousmane Dembelé (40.).

Sementara itu, di utara Lingkaran Arktik, Bodö/Glimt merayakan pesta sepak bola berikutnya. Di lapangan rumput sintetis kandang mereka, mereka berhasil menang 3-0 (2-0) atas Sporting.

Setelah tim underdog ini mengalahkan finalis tahun lalu, Inter Milan, di babak playoff, mereka sekarang akan maju ke perempat final. Di sana, Bayer Leverkusen mungkin sudah menunggu. Werkself berhasil meraih hasil imbang 1-1 (0-0) dalam pertandingan leg pertama melawan FC Arsenal.