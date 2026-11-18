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Ruben Amorim sangat mengagumi bek kelahiran 2001 itu dan akan menyambutnya dengan tangan terbuka di Milanello. Ia bahkan sudah mengirim SMS kepadanya sebelumnya: "Goncalo, ikutlah saya ke AC Milan. Kami ingin melakukan hal-hal besar."

Bagi Sporting Lisbon, Inacio bukan pemain biasa, melainkan kapten tim. Karena itu, setiap keputusan mengenai dirinya harus diambil dengan sangat hati-hati. Musim panas lalu, presiden Frederico Nuno Faro Varandas belum bersedia menandatangani dokumen kepindahannya ke AC Milan, tetapi kini situasinya mulai berubah.

Dalam beberapa hari terakhir, jajaran pimpinan Sporting Lisbon membahas persoalan Inacio secara internal hingga mencapai keputusan akhir: Goncalo tidak akan dianggap sebagai pemain yang tak bisa dijual pada Januari. Ini perkembangan penting yang bisa sangat memengaruhi masa depan pemain tim nasional Portugal tersebut.

Inacio bisa meninggalkan Sporting pada Januari, tetapi hanya jika satu syarat mutlak terpenuhi. Apa itu? Tawaran yang sangat besar. Patokan awalnya sekitar €40 juta, dengan besaran bonus yang bisa bervariasi. Namun, keterbukaan untuk melepasnya ini juga bisa berarti Sporting bersedia bernegosiasi.

Inacio memiliki agen yang sama dengan Amorim. Hubungan para agen itu dengan AC Milan sangat baik dan komunikasi mereka cukup rutin. Kesepakatan mengenai ketentuan kontrak sama sekali tidak akan menjadi masalah. Kini keputusan berada di tangan Gerry Cardinale. Bersama Markus Krosche, yang akan menjadi Head of Football berikutnya, ia harus memutuskan apakah akan melancarkan upaya serius untuk merekrut bek kelahiran 2001 itu demi memenuhi keinginan pelatihnya, Amorim.