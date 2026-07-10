Peneliti asal Spanyol, Ortea, telah menamai spesies moluska laut yang baru ditemukan dengan nama kiper Cape Verde, Vozinha, seperti dilansir The Athletic. Spesies baru tersebut, Aldisa vozinhai, adalah siput laut kecil berwarna merah berukuran sekitar empat milimeter yang sebelumnya belum diketahui oleh dunia ilmu pengetahuan sebelum dideskripsikan dalam karya Ortea yang berjudul *Historias de la Bioadversidad* (Kisah-kisah Keanekaragaman Hayati).

Spesies ini ditemukan di Karibia, dekat Havana, Kuba, dan Guadeloupe. Ortea sengaja mengatur waktu penerbitan karyanya agar bertepatan dengan Piala Dunia setelah penampilan Vozinha yang dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol antara Cape Verde melawan juara Eropa, Spanyol, di mana pemain berusia 40 tahun itu melakukan tujuh penyelamatan. Penghargaan ini menghubungkan sepak bola dan biologi kelautan dengan cara yang tidak biasa, sekaligus mengakui dampak yang ditinggalkan Vozinha pada tahap-tahap akhir kariernya.