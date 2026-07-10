AFP
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Spesies yang baru ditemukan ini dinamai sesuai nama pahlawan Piala Dunia asal Kepulauan Cape Verde, Vozinha
Sebuah penghargaan ilmiah yang terinspirasi oleh prestasi gemilang di Piala Dunia
Peneliti asal Spanyol, Ortea, telah menamai spesies moluska laut yang baru ditemukan dengan nama kiper Cape Verde, Vozinha, seperti dilansir The Athletic. Spesies baru tersebut, Aldisa vozinhai, adalah siput laut kecil berwarna merah berukuran sekitar empat milimeter yang sebelumnya belum diketahui oleh dunia ilmu pengetahuan sebelum dideskripsikan dalam karya Ortea yang berjudul *Historias de la Bioadversidad* (Kisah-kisah Keanekaragaman Hayati).
Spesies ini ditemukan di Karibia, dekat Havana, Kuba, dan Guadeloupe. Ortea sengaja mengatur waktu penerbitan karyanya agar bertepatan dengan Piala Dunia setelah penampilan Vozinha yang dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol antara Cape Verde melawan juara Eropa, Spanyol, di mana pemain berusia 40 tahun itu melakukan tujuh penyelamatan. Penghargaan ini menghubungkan sepak bola dan biologi kelautan dengan cara yang tidak biasa, sekaligus mengakui dampak yang ditinggalkan Vozinha pada tahap-tahap akhir kariernya.
- AFP
Mengapa Ortea memilih nama Vozinha
Menurut laporan yang sama, penamaan spesies tersebut oleh Ortea merupakan caranya untuk mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cape Verde. Peneliti ini memiliki hubungan yang erat dengan negara tersebut setelah menerima Medali Jasa Lingkungan pada tahun 2023 sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam studi keanekaragaman hayati laut di seluruh kepulauan tersebut. Hubungan dengan Cape Verde itulah yang pada akhirnya menginspirasi keputusannya untuk menamai spesies yang baru ditemukan itu dengan nama kiper veteran tim nasional tersebut.
Ini bukan kali pertama Ortea memberikan penghormatan kepada seorang pesepakbola dengan cara ini. Profesor dari Universitas Oviedo ini sebelumnya telah menamai spesies siput laut kecil yang baru ditemukan dengan nama mantan penjaga gawang Real Madrid dan Kosta Rika, Keylor Navas, pada tahun 2019.
Warisan yang luar biasa, baik di dalam maupun di luar lapangan
Penampilan Vozinha di Piala Dunia telah memberinya pengakuan global. Kiper ini menjadi pemain tertua yang tampil dalam debut sebuah negara di Piala Dunia pada usia 40 tahun dan 12 hari, menambah satu tonggak sejarah lagi dalam kariernya yang mencakup klub-klub di Cape Verde, Moldova, Slovakia, Siprus, dan Portugal.
Popularitasnya juga melonjak selama turnamen berlangsung. Jumlah pengikut Instagram Vozinha meningkat dari 50.000 sebelum pertandingan pembuka Cape Verde menjadi 28,5 juta pada saat artikel ini ditulis, yang mencerminkan kemunculannya sebagai salah satu kisah yang paling menonjol dalam kompetisi tersebut.
- Getty Images Sport
Melanjutkan tradisi turnamen bersejarah
Vozinha tampil dalam keempat pertandingan Cape Verde di Piala Dunia, kembali mencatatkan clean sheet saat menghadapi Arab Saudi saat timnya lolos ke babak 32 besar. Ia juga tampil mengesankan dalam kekalahan 3-2 dari Argentina pada babak perpanjangan waktu, dengan melakukan tujuh penyelamatan lagi meski timnya tersingkir. Penghargaan ilmiah ini memastikan prestasi-prestasinya di Piala Dunia akan dikenang di luar dunia sepak bola, sehingga sang pemain veteran ini mendapatkan tempat abadi dalam sejarah olahraga dan ilmu pengetahuan.
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