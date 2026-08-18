Chelsea telah mengisyaratkan tekad mereka untuk mendominasi semua aspek permainan dengan mengamankan jasa MacPhee, sebuah langkah yang disebut Alonso sangat penting bagi evolusi klub. Chelsea menyepakati biaya kompensasi dengan Aston Villa untuk merekrut spesialis asal Skotlandia itu, yang membangun reputasi dengan mengubah tim asuhan Unai Emery menjadi kekuatan berbahaya dalam situasi bola mati.

Setelah bergabung dengan staf Stamford Bridge pada akhir Juli, MacPhee tidak membuang waktu untuk menerapkan nuansa taktisnya selama jadwal pramusim yang ketat. Berbicara mengenai penunjukan itu kepada Men In Blazers Network, Alonso menjelaskan: "Kami ingin memiliki spesialis terbaik yang memungkinkan di departemen masing-masing. Tentu saja, Austin punya pengalaman di Premier League."

Ia menambahkan: "Bagi staf, bagi kami, ini akan menjadi tantangan untuk belajar dengan cepat dan juga beradaptasi dengan Premier League. Jadi, kehadiran Austin, Ben (Roberts), dan orang-orang lain yang ada di sini tahun lalu dengan pengalaman segar dari Premier League serta mengetahui apa yang dibutuhkan untuk memenangi pertandingan dan mempersiapkan diri untuk setiap laga, sangat membantu."