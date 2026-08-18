AFP
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'Spesialis terbaik yang mungkin didapat' - Xabi Alonso menjelaskan keputusan Chelsea untuk merekrut ahli bola mati Aston Villa, Austin MacPhee
Alonso mengincar peningkatan level elite bersama MacPhee
Chelsea telah mengisyaratkan tekad mereka untuk mendominasi semua aspek permainan dengan mengamankan jasa MacPhee, sebuah langkah yang disebut Alonso sangat penting bagi evolusi klub. Chelsea menyepakati biaya kompensasi dengan Aston Villa untuk merekrut spesialis asal Skotlandia itu, yang membangun reputasi dengan mengubah tim asuhan Unai Emery menjadi kekuatan berbahaya dalam situasi bola mati.
Setelah bergabung dengan staf Stamford Bridge pada akhir Juli, MacPhee tidak membuang waktu untuk menerapkan nuansa taktisnya selama jadwal pramusim yang ketat. Berbicara mengenai penunjukan itu kepada Men In Blazers Network, Alonso menjelaskan: "Kami ingin memiliki spesialis terbaik yang memungkinkan di departemen masing-masing. Tentu saja, Austin punya pengalaman di Premier League."
Ia menambahkan: "Bagi staf, bagi kami, ini akan menjadi tantangan untuk belajar dengan cepat dan juga beradaptasi dengan Premier League. Jadi, kehadiran Austin, Ben (Roberts), dan orang-orang lain yang ada di sini tahun lalu dengan pengalaman segar dari Premier League serta mengetahui apa yang dibutuhkan untuk memenangi pertandingan dan mempersiapkan diri untuk setiap laga, sangat membantu."
- Getty
Membangun staf yang siap untuk Premier League
Kedatangan MacPhee bukan hanya soal skema tendangan sudut; ini tentang memberi Alonso fondasi pengetahuan domestik saat ia menjalani musim pertamanya di kasta tertinggi sepakbola Inggris. Dengan mempertahankan sosok seperti Ben Roberts dan menambahkan keahlian MacPhee, Chelsea menciptakan perpaduan antara sentuhan kontinental dan pragmatisme Premier League.
Pendekatan kolaboratif ini dirancang untuk memperpendek kurva pembelajaran bagi kelompok pelatih utama Alonso. Sang manajer menyoroti betapa krusialnya memiliki suara-suara di ruangan yang memahami tuntutan spesifik divisi tersebut, sehingga tim dipersiapkan secara teliti untuk setiap skenario taktis yang mungkin mereka hadapi selama musim 38 pertandingan yang melelahkan. "Kami senang Austin sekarang bersama kami," kata Alonso.
Menghidupkan kembali kecemerlangan Cole Palmer
Saat staf pelatih menjalani perombakan, Alonso juga sama fokusnya untuk menghidupkan kembali aset-aset kuncinya di lapangan, terutama Cole Palmer. Pemain internasional Inggris itu melihat performanya naik turun musim lalu karena masalah kebugaran, tetapi manajernya percaya penyegaran taktis dan fisik akan membuatnya kembali ke performa terbaiknya yang mematikan.
Menjelaskan rencana untuk pemain berusia 24 tahun itu, Alonso mengatakan kepada Daily Mail: "Langkah pertama harus sepenuhnya bersifat fisik, karena pemain harus merasa benar-benar pulih dan 100% siap agar bisa memberikan kemampuan terbaiknya di lapangan. Setelah ia mencapai kesiapan ini dan kebugaran yang tinggi, peran kepercayaan diri muncul; ia perlu merasakan efektivitas sistem, menikmati gaya bermainnya, dan memahami tanggung jawab taktisnya."
- Getty Images Sport
Menatap laga pembuka melawan Fulham
Persiapan itu mencapai puncaknya pada Senin ketika Chelsea bertandang ke Craven Cottage untuk menghadapi Fulham dalam laga pembuka Premier League mereka. Itu akan menjadi ujian kompetitif pertama bagi tim baru racikan Alonso dan staf pelatih spesialisnya.
Dengan pelatih utama yang ahli dan staf kepelatihan yang diperkuat oleh para spesialis seperti MacPhee, Chelsea memasuki musim baru dengan tujuan yang jelas dan terukur. Setelah laga melawan Fulham, Chelsea akan menghadapi jadwal padat dengan pertandingan Piala Liga melawan Luton Town, disusul laga liga kontra Brighton.
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