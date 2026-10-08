Komisi independen telah menyatakan City bersalah atas pelanggaran regulasi dalam skala yang sangat besar, sementara pernyataan keras dari Premier League menuduh tim yang menikmati dominasi domestik di bawah Pep Guardiola itu menjalankan “pengaturan palsu”.

City terus menyatakan diri tidak bersalah selama proses ini berlangsung, dengan banding atas sanksi apa pun telah diajukan, dan klub itu yakin bisa membersihkan nama mereka. Saga panjang ini, bagaimanapun, telah menjadi gangguan yang tidak diinginkan bagi suporter, pemain, pelatih, dan anggota dewan.

Dengan ketidakpastian yang menyelimuti Lancashire, pertanyaan yang tak terelakkan pun muncul mengenai apa arti hukuman berat bagi City dan skuad bertabur bintang mereka. Jika pengurangan poin, bahkan degradasi, benar-benar diberlakukan maka beberapa pemain mungkin akan mempertimbangkan pindah ke klub lain.

Striker tajam Haaland akan berada di urutan teratas dalam daftar itu, setelah sebelumnya sempat dikaitkan dengan raksasa La Liga Barcelona dan Real Madrid belum lama ini, dan lima tahun mungkin menjadi seluruh masa yang ia habiskan di Etihad.