Getty/GOAL
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Spekulasi transfer Erling Haaland & ‘jaminan’ Elliot Anderson - legenda Manchester City Paul Dickov menilai dampak kasus FFP 115 dakwaan terhadap skuad Enzo Maresca
Man City dinyatakan bersalah atas pelanggaran FFP, tetapi akan mengajukan banding
Komisi independen telah menyatakan City bersalah atas pelanggaran regulasi dalam skala yang sangat besar, sementara pernyataan keras dari Premier League menuduh tim yang menikmati dominasi domestik di bawah Pep Guardiola itu menjalankan “pengaturan palsu”.
City terus menyatakan diri tidak bersalah selama proses ini berlangsung, dengan banding atas sanksi apa pun telah diajukan, dan klub itu yakin bisa membersihkan nama mereka. Saga panjang ini, bagaimanapun, telah menjadi gangguan yang tidak diinginkan bagi suporter, pemain, pelatih, dan anggota dewan.
Dengan ketidakpastian yang menyelimuti Lancashire, pertanyaan yang tak terelakkan pun muncul mengenai apa arti hukuman berat bagi City dan skuad bertabur bintang mereka. Jika pengurangan poin, bahkan degradasi, benar-benar diberlakukan maka beberapa pemain mungkin akan mempertimbangkan pindah ke klub lain.
Striker tajam Haaland akan berada di urutan teratas dalam daftar itu, setelah sebelumnya sempat dikaitkan dengan raksasa La Liga Barcelona dan Real Madrid belum lama ini, dan lima tahun mungkin menjadi seluruh masa yang ia habiskan di Etihad.
- Getty
Apakah Haaland mempertimbangkan transfer pada 2027?
Saat ditanya apakah superstar Norwegia itu akan tetap membuka opsinya menjelang bursa transfer pada 2027, legenda cult City Dickov, yang berbicara dalam kerja sama dengan 247Bet, mengatakan kepada GOAL: "Tidak ada yang tahu. Saya berbicara dengan seseorang ketika saya berada di klub, apakah para pemain akan pergi, dan tidak ada yang tahu.
"Sangat sulit untuk berkomentar sampai Anda tahu apa sanksinya, jika mereka dinyatakan bersalah dan bandingnya tidak berhasil. Saya tahu bahwa yang dilakukan seluruh klub, dari semua staf, bukan hanya para pemain, adalah menegaskan kembali sikap mereka soal masalah ini.
"Dan saya pikir, saat ini, yang akan kita dapati, yang pada akhirnya bagus untuk kembali ke sepakbola, adalah pertandingan yang sangat, sangat menarik pada hari Minggu. Orang-orang membicarakan bagaimana para pemain bereaksi, apakah mereka menggunakannya sebagai mentalitas terkepung, dunia melawan kami?
"Namun pada saat yang sama, mereka cukup berpengalaman, dan mereka cukup profesional. Ada banyak pemain dalam skuad itu yang pernah bermain di laga-laga besar, dalam momen-momen besar, atmosfer papan atas. Jadi akan menarik melihat apa yang terjadi pada hari Minggu."
Apa arti ketidakpastian bagi rekrutan musim panas bernilai besar?
City, yang memenangi gelar Premier League pada delapan kesempatan antara 2012 dan 2024, akan kembali beraksi akhir pekan ini saat bertandang ke Liverpool, salah satu tim yang siap melayangkan klaim kompensasi terhadap rival domestik jika dugaan pelanggaran aturan terbukti.
Rekrutan musim panas bernilai besar seharusnya tampil menonjol di Anfield, dengan pemain internasional Inggris Anderson dan Fernandez, pemain Argentina juara Piala Dunia, pindah ke Manchester dalam kesepakatan bernilai jauh di atas £100 juta ($132 juta).
Ketika ditanya apakah ia iba kepada mereka yang terseret ke bawah sorotan dalam sirkus olahraga, dengan wonderkid remaja Ayyoub Bouaddi juga termasuk di antara mereka yang telah didatangkan, Dickov menambahkan: “Jelas, ketika mereka menandatangani kontrak, mereka tahu ini adalah sesuatu yang ada.
“Jelas, saya hanya bisa membayangkan, mereka mendapat jaminan ketika menandatangani kontrak tentang arah klub ke depan. Mungkin dengan melihat pernyataan dari Khaldoon [Al Mubarak] dan Ferran [Soriano], itu mungkin hanya menegaskan kembali apa yang sedang terjadi, karena sikap mereka tidak, sejak awal, dari awal sampai dakwaan diajukan, sampai banding, sikap itu tidak berubah.
“Saya hanya bisa membayangkan bahwa ketika para pemain menandatangani kontrak pada musim panas, itu persis sama. Seperti para fan, yang bisa dilakukan semua pemain hanyalah percaya kepada klub dan apa yang mereka lakukan.”
- Getty/GOAL
Manchester City masih mengejar trofi besar di bawah asuhan Maresca
Terlepas dari semua hiruk-pikuk terkait pengurangan poin, denda, dan embargo transfer, City membuka kampanye 2026-27 dengan gaya, meraih poin maksimal dari lima pertandingan Premier League untuk duduk di puncak klasemen.
Mereka juga telah mencapai putaran keempat Carabao Cup dan mencatatkan kemenangan di kompetisi Liga Champions. Enzo Maresca kini memegang kendali, setelah menggantikan Guardiola yang legendaris, dan berharap bahwa beberapa jalur menuju trofi besar tidak akan tertutup oleh sanksi terkait FFP yang paling berat.
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