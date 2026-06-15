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Spanyol vs. Cape Verde, ulasan CM: mimpi buruk bagi Oyarzabal, Yamal mencoba peruntungannya. Vozinha jadi pahlawan

Spain vs Cape Verde
Spain
Cape Verde
World Cup

Prediksi skor untuk laga perdana Furie Rosse, yang akan menghadapi Squali Blu dalam pertandingan pembuka Piala Dunia.

Spanyol vs. Cape Verde 0-0


Kejutan di Atlanta: Spanyol, juara Eropa, ditahan imbang 0-0 oleh Cape Verde, debutan di Piala Dunia.

Unai Simon 6: sama sekali tidak melakukan apa-apa, hingga di akhir pertandingan ia harus menahan sundulan Borges.

Llorente 5,5: berusaha sekuat tenaga di sisi lapangan, namun sering terlihat kebingungan.


Laporte 6: nyaris mencetak gol lewat sundulan, tidak banyak yang harus dia pertahankan selain itu.


Cubarsì 6: mencoba mengatur serangan seperti di Barcelona, tetapi hampir tidak pernah bisa lepas dari tekanan, meskipun penyerang Cape Verde tidak pernah mengancamnya.


Cucurella 6: baru saja pindah ke Real Madrid asuhan Mourinho, ia menjadi ancaman dengan tendangan dari luar kotak penalti dan kemudian dengan pergerakan yang menghasilkan umpan untuk tendangan Ferran Torres yang membentur mistar gawang. Ia menyulitkan Cape Verde dengan pergerakannya, seperti pada gol Ferran Torres. Di babak kedua ia meredup, kecuali untuk sundulan di akhir pertandingan. Namun, ia tetap yang terbaik di timnya.


Fabian Ruiz 5: mencoba tendangan kaki kiri dua kali di awal babak kedua dan kemudian sundulan, namun penampilannya kurang memuaskan. (dari menit 71' Merino 6: langsung mencari peluang, jelas lebih tajam daripada rekan setimnya)


Rodri 5,5: kapten pertama dalam sejarah tim nasional Spanyol yang tidak bermain di La Liga, ia memancarkan cahaya dengan umpan brilian yang memicu pergerakan Cucurella yang berujung pada tendangan Ferran Torres yang membentur mistar gawang. (dari menit 87' Nico Williams sv)


Pedri 6: langsung mencoba menunjukkan kualitasnya, menciptakan peluang berbahaya pertama dan menjadi yang pertama menendang ke gawang. Secara umum, ia tampak sebagai satu-satunya yang mengambil tanggung jawab dan mencari peluang.


Ferran Torres 5: berusaha memberikan semangat dan kecepatan, tetapi sangat kesulitan menciptakan keunggulan jumlah pemain. Ia membentur mistar gawang dari jarak dekat, dengan tendangan yang pasti, berkat umpan sundulan Cucurella, tetapi gagal memanfaatkan peluang tersebut, sama seperti saat ia melepaskan tendangan lemah berkat umpan bek sayap yang baru saja pindah ke Real Madrid. (dari menit 81' Dani Olmo sv)


Oyarzabal 4. Lesu dan canggung di babak pertama, hanya mencatatkan dua sundulan ke arah gawang, tetapi yang paling mencolok, ia menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia sejak 1966 yang tidak menyentuh bola sama sekali dalam 30 menit pertama. Penampilannya hanya terfokus pada tendangan melebar ke gawang kosong di awal babak kedua, yang meleset dan tidak akurat. Di akhir pertandingan, ia memiliki peluang untuk unggul, tetapi ini sama sekali bukan malamnya.


Gavi 5: hampir tidak terlihat sama sekali di babak pertama, ia bertahan di lapangan terlalu lama untuk apa yang dihasilkannya, yaitu tidak ada apa-apa. (dari menit ke-71 Lamine Yamal 6: masuk dan mencoba memberi dorongan, dengan dua aksi hebat yang langsung menciptakan dua ancaman)


Pelatih De La Fuente 4,5: absennya Pedri dan Yamal di awal sangat terasa, meskipun lawan mereka jelas lebih lemah, namun timnya bermain sangat kaku dan tanpa ide. Ia benar-benar dikalahkan oleh Bubista


  • CAPO VERDE

    Vozinha 8: Hampir tidak pernah diuji pada babak pertama, kecuali saat sundulan Oyarzabal setelah tendangan Ferran Torres membentur mistar gawang, di mana ia tidak keluar dengan sempurna. Ia menebus kesalahannya saat menghadapi tendangan Ferran Torres dengan penyelamatan gemilang di tanah, serta saat menghadapi sundulan Laporte yang dibelokkan oleh Pico Lopes. Pemain Chaves berusia 40 tahun ini merayakan penampilan ke-90-nya bersama Squali Blu dengan cara terbaik: layaknya pahlawan nasional.


    Borges 7,5: melakukan penyelamatan gemilang terhadap Oyarzabal, yang sayangnya berada dalam posisi offside, dan sering berlari ke belakang untuk bertahan melawan Oyarzabal. Hampir mencetak gol pembuka dengan sundulan di menit-menit akhir, dan meraih kejayaan abadi


    Pico Lopes 7,5: kelahiran Irlandia dan direkrut oleh mantan pelatih melalui LinkedIn, ia tampil solid melawan Oyarzabal, menggagalkan golnya di babak pertama. Secara umum, ia sangat tangguh dalam bertahan


    Lopes Cabral 7: langsung mendapat kartu kuning karena pelanggaran ceroboh terhadap Llorente, setelah gagal mengontrol bola, namun tampil solid dalam mengawal Ferran Torres. Keluar dalam kondisi kelelahan, dipengaruhi oleh kartu kuning, begitu Yamal masuk. (dari menit 76' Joao Paulo


    Moreira 6: melakukan sombrero kepada Cucurella dalam aksi individu pertamanya, sering kesulitan menghadapi serangan lawan, tetapi kemudian berhasil mengatasinya.


    Laros Duarte 6,5: tangguh dan cerdas di tengah lapangan, tidak pernah takut mengambil risiko. Ia digantikan oleh saudaranya (mulai menit 61' Deroy Duarte 6,5: seperti Laros, ia bermain dengan kecerdasan dan kecepatan, sehingga pergantian pemain tidak terasa).


    Pina 7: penyeimbang, mencoba mencetak gol dari jarak jauh di akhir pertandingan, nyaris menjadi legenda dengan gol kemenangan.


    Mendes 7: pencetak gol terbanyak dalam sejarah tim nasional Cape Verde ini adalah pemain dengan kualitas terbaik, namun ia berkorban dengan luar biasa.


    Monteiro 6,5: berani mengambil risiko tapi tidak pernah membuang bola, dia sangat penting dalam skema permainan Bubista (dari menit 79 digantikan oleh Arcanjo sv)


    Jovane Cabral 6,5: berkorban dalam bertahan dengan mengorbankan serangan, ia adalah bek sayap tambahan namun melakukannya dengan pengorbanan yang luar biasa. (dari menit 61' Semedo 6,5: masuk untuk bertahan dan melakukannya dengan baik)


    Rocha Livramento 6: mencari gol dari lini tengah, terus-menerus ditinggal sendirian berhadapan dengan para bek Spanyol dan melakukan apa yang bisa dilakukannya, tanpa pernah menyerah. (dari menit 61' Nuno Da Costa 6,5: berjuang seperti mantan pemain Verona, bahkan menemukan beberapa umpan).


    Pelatih Bubista 8: merancang tim yang rapat dan kompak di fase awal, siap melakukan serangan balik dengan cepat, mengalahkan de la Fuente sepanjang babak pertama, dan sering menguasai bola di depan para pemain Spanyol. Ia menjaga Spanyol jauh dari pertahanan yang rapat, menciptakan prestasi epik bagi Squali Blu pada hari debut mereka di Piala Dunia: hal ini akan selalu dikenang.

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