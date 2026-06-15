Spanyol vs. Cape Verde 0-0





Kejutan di Atlanta: Spanyol, juara Eropa, ditahan imbang 0-0 oleh Cape Verde, debutan di Piala Dunia.

Unai Simon 6: sama sekali tidak melakukan apa-apa, hingga di akhir pertandingan ia harus menahan sundulan Borges.

Llorente 5,5: berusaha sekuat tenaga di sisi lapangan, namun sering terlihat kebingungan.





Laporte 6: nyaris mencetak gol lewat sundulan, tidak banyak yang harus dia pertahankan selain itu.





Cubarsì 6: mencoba mengatur serangan seperti di Barcelona, tetapi hampir tidak pernah bisa lepas dari tekanan, meskipun penyerang Cape Verde tidak pernah mengancamnya.





Cucurella 6: baru saja pindah ke Real Madrid asuhan Mourinho, ia menjadi ancaman dengan tendangan dari luar kotak penalti dan kemudian dengan pergerakan yang menghasilkan umpan untuk tendangan Ferran Torres yang membentur mistar gawang. Ia menyulitkan Cape Verde dengan pergerakannya, seperti pada gol Ferran Torres. Di babak kedua ia meredup, kecuali untuk sundulan di akhir pertandingan. Namun, ia tetap yang terbaik di timnya.





Fabian Ruiz 5: mencoba tendangan kaki kiri dua kali di awal babak kedua dan kemudian sundulan, namun penampilannya kurang memuaskan. (dari menit 71' Merino 6: langsung mencari peluang, jelas lebih tajam daripada rekan setimnya)





Rodri 5,5: kapten pertama dalam sejarah tim nasional Spanyol yang tidak bermain di La Liga, ia memancarkan cahaya dengan umpan brilian yang memicu pergerakan Cucurella yang berujung pada tendangan Ferran Torres yang membentur mistar gawang. (dari menit 87' Nico Williams sv)





Pedri 6: langsung mencoba menunjukkan kualitasnya, menciptakan peluang berbahaya pertama dan menjadi yang pertama menendang ke gawang. Secara umum, ia tampak sebagai satu-satunya yang mengambil tanggung jawab dan mencari peluang.





Ferran Torres 5: berusaha memberikan semangat dan kecepatan, tetapi sangat kesulitan menciptakan keunggulan jumlah pemain. Ia membentur mistar gawang dari jarak dekat, dengan tendangan yang pasti, berkat umpan sundulan Cucurella, tetapi gagal memanfaatkan peluang tersebut, sama seperti saat ia melepaskan tendangan lemah berkat umpan bek sayap yang baru saja pindah ke Real Madrid. (dari menit 81' Dani Olmo sv)





Oyarzabal 4. Lesu dan canggung di babak pertama, hanya mencatatkan dua sundulan ke arah gawang, tetapi yang paling mencolok, ia menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia sejak 1966 yang tidak menyentuh bola sama sekali dalam 30 menit pertama. Penampilannya hanya terfokus pada tendangan melebar ke gawang kosong di awal babak kedua, yang meleset dan tidak akurat. Di akhir pertandingan, ia memiliki peluang untuk unggul, tetapi ini sama sekali bukan malamnya.





Gavi 5: hampir tidak terlihat sama sekali di babak pertama, ia bertahan di lapangan terlalu lama untuk apa yang dihasilkannya, yaitu tidak ada apa-apa. (dari menit ke-71 Lamine Yamal 6: masuk dan mencoba memberi dorongan, dengan dua aksi hebat yang langsung menciptakan dua ancaman)





Pelatih De La Fuente 4,5: absennya Pedri dan Yamal di awal sangat terasa, meskipun lawan mereka jelas lebih lemah, namun timnya bermain sangat kaku dan tanpa ide. Ia benar-benar dikalahkan oleh Bubista



