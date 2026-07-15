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Spain France winners losers GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Spanyol tampaknya sulit dihentikan! Ada yang menang dan ada yang kalah saat La Roja menunjukkan dominasinya menjelang final Piala Dunia, sementara para penyerang legendaris Prancis tersingkir tanpa gemilang

Winners & losers
World Cup
Spain
France
K. Mbappe
Rodri
P. Porro
W. Saliba
D. Deschamps
FEATURES
France vs Spain
Analysis

Terlepas dari segala rintangan dan spekulasi menjelang pertandingan, justru Spanyol-lah yang melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis dan barisan penyerang legendarisnya dengan sangat mudah di Dallas pada hari Selasa. Sungguh luar biasa betapa mudahnya kemenangan 2-0 itu diraih, dengan pemain-pemain seperti Kylian Mbappé, Michael Olise, dan Ousmane Dembélé yang sama sekali tidak tampil memukau, sehingga tim favorit turnamen ini harus tersingkir tanpa perlawanan berarti.

Segalanya mulai berjalan sangat buruk bagi tim asuhan Didier Deschamps yang sangat diunggulkan itu hanya dalam waktu 20 menit, dan sejujurnya mereka tak pernah benar-benar bisa bangkit. Sementara itu, Spanyol mengendalikan jalannya pertandingan dengan penuh kelas dan ketenangan.

Bek kiri Prancis, Lucas Digne, benar-benar kehilangan jejak Lamine Yamal setelah mengontrol umpan silang yang dalam, dan dalam upayanya untuk menghalau bola, ia malah menendang pemain sayap Spanyol itu alih-alih bola. Wasit langsung menunjuk titik penalti, dan tendangan penalti yang dihasilkan dieksekusi dengan percaya diri oleh Mikel Oyarzabal.

Les Bleus nyaris tak memberikan respons apa pun meski memiliki banyak opsi serangan, dan juara Piala Dunia 2018 itu dihukum habis-habisan atas ketidakaktifan mereka menjelang menit ke-60. Pedro Porro melakukan umpan satu-dua yang rapi dengan Dani Olmo di tepi kotak penalti, dan pergerakannya tak diawasi, sehingga pemain Tottenham itu punya waktu luang untuk melepaskan tembakan yang melesat melewati Mike Maignan yang sudah maju.

Keadaan bisa saja menjadi lebih buruk bagi Prancis beberapa saat kemudian ketika Yamal menusuk ke dalam dan melepaskan tendangan tak terbendung yang melewati Maignan, namun gol tersebut dianulir karena offside. Namun, Prancis tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, gagal menciptakan peluang yang jelas, sehingga mereka secara tak terduga tersingkir di babak semifinal.

GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari Dallas...

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Rodri

    Serangan tajam Prancis mendominasi berita utama menjelang kick-off di Dallas, tetapi semua orang sepertinya lupa bahwa gelandang bertahan terbaik di dunia ini kemungkinan besar akan memengaruhi hasil pertandingan. Rodri tampil luar biasa di semifinal ini, mengatur tempo permainan sekaligus menggagalkan serangan-serangan potensial berulang kali.

    Bintang Manchester City ini ada di mana-mana, dengan 82 sentuhan bola dan memenangkan 11 dari 15 duelnya baik di darat maupun di udara. Dia adalah salah satu faktor utama mengapa Prancis tak pernah bisa mengembangkan serangan, sekaligus memberikan pengingat tepat waktu akan kemampuannya setelah mengalami masalah cedera sejak meraih Ballon d'Or 2024.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Serangan Prancis

    Banyak yang telah dibicarakan dan ditulis mengenai barisan depan Prancis menjelang laga puncak yang dinanti-nantikan ini, dengan Mbappé, Olise, dan—meski dalam skala yang lebih kecil—Dembélé yang sedang dalam performa gemilang, sehingga hanya sedikit yang meyakini Spanyol memiliki peluang besar untuk menahan mereka semua. Namun, para bintang utama Les Bleus justru gagal tampil saat momen paling krusial.

    Yang cukup mengejutkan, Mbappe hanya menjadi figuran dan terlihat frustrasi saat ia hanya mengandalkan sisa-sisa peluang di lini depan, sementara pemain sayap kiri yang kurang menonjol, Bradley Barcola, ditarik keluar di awal babak kedua. Dembele juga sama tidak efektifnya di sayap kanan dan tampak seperti bayangan dari pemain yang meraih Ballon d'Or pada tahun 2025. Di belakang mereka, bahkan Olise pun tidak bisa menemukan ruang untuk memengaruhi jalannya pertandingan, hingga akhirnya ia ditarik keluar saat masih tersisa 20 menit waktu permainan.

    Sebagai lini serang yang bisa dibilang paling mematikan di dunia, ini merupakan kegagalan besar di panggung paling bergengsi.

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    PEMENANG: Didier Deschamps

    Prancis masih harus menjalani pertandingan perebutan tempat ketiga yang menakutkan, namun secara praktis ini merupakan akhir yang mengecewakan bagi masa jabatan Didier Deschamps. Meskipun memasuki semifinal sebagai favorit untuk menjuarai turnamen ini, tim asuhannya kalah kelas dan kalah taktik di seluruh lapangan.

    Manajer tersebut pasti merasa lega karena posisinya tidak terancam dalam situasi ini, karena penyelidikan mengenai mengapa Prancis gagal tampil memukau saat berpeluang lolos ke final Piala Dunia ketiga berturut-turut akan dilakukan secara menyeluruh dan tanpa ampun. Ini merupakan akhir yang mengerikan bagi era gemilang di bawah mantan gelandang legendaris tersebut. Kemungkinan besar Zinedine Zidane-lah yang harus memulihkan keadaan.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Pedro Porro

    Betapa luar biasanya turnamen ini bagi Porro, yang kini sama sekali tak mirip dengan pemain yang sempat terancam degradasi bersama Tottenham pada musim klub lalu; ia justru muncul sebagai salah satu pilar pertahanan Spanyol di Amerika Utara sebagai bek kanan inti, mengungguli Marcos Llorente dari Atlético Madrid dan Dani Carvajal yang tidak masuk dalam skuad.

    Kita selalu tahu bahwa ia memiliki kemampuan menembak yang cukup baik, dan Porro mencetak gol layaknya seorang penyerang tengah berpengalaman setelah menerobos ke dalam kotak penalti menyusul umpan satu-dua yang apik dengan Olmo di tepi kotak penalti. Ini merupakan gol keduanya untuk negaranya sekaligus gol keduanya dalam Piala Dunia yang sangat produktif ini.

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    PEMENANG: William Saliba

    Bek tengah Arsenal, William Saliba, telah mengalami masalah ringan pada punggungnya menjelang pertandingan semifinal ini, dan sering absen dari sesi latihan karena mengikuti program latihan yang disesuaikan dalam upaya meredakan rasa sakitnya. Namun, upaya Prancis untuk mengatasi cedera tersebut ternyata sia-sia.

    Saliba hanya mampu bermain selama setengah jam dalam pertandingan terbesar dalam kariernya hingga saat ini, setelah sebelumnya harus duduk di bangku cadangan sepanjang final Piala Dunia 2022 melawan Argentina. Pemain berusia 25 tahun itu terjatuh tanpa ada kontak dengan lawan dan harus digantikan oleh Maxence Lacroix dari Crystal Palace. Arsenal dan Mikel Arteta berharap cedera tersebut tidak serius.

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    PEMENANG: Lucas Digne

    Pertandingan antara Digne dan Yamal memang terlihat seperti pertarungan yang tidak seimbang di atas kertas, mengingat bek kiri asal Prancis itu—yang kini berusia 32 tahun—bukanlah pemain yang paling lincah, sementara lawannya adalah salah satu pemain sayap paling lincah dan cepat di seluruh dunia. Tak terelakkan, ia pun mengalami kesulitan besar.

    Namun, bek Aston Villa itu terjebak dalam situasi yang tak terduga oleh banyak orang ketika ia sama sekali tidak waspada di kotak penaltinya sendiri setelah mengontrol umpan silang Marc Cucurella, dan malah menendang Yamal alih-alih bola, sehingga menyebabkan penalti di babak pertama yang kemudian berhasil dikonversi oleh Oyarzabal.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Harry Kane

    Inggris memiliki laga semifinalnya sendiri yang harus difokuskan, meskipun mereka mungkin lebih memilih menghadapi Spanyol jika berhasil mencapai final Piala Dunia pertama dalam 60 tahun saat berhadapan dengan Argentina pada Rabu nanti. Namun, salah satu subplot menarik dari pertandingan Selasa ini adalah bahwa Harry Kane kini tampaknya menghadapi lebih sedikit rintangan dalam upayanya menjadi pemain Inggris pertama yang memenangkan Ballon d'Or sejak Michael Owen seperempat abad lalu.

    Dengan rekan setimnya di Bayern Munich, Olise, pemenang Liga Champions Dembele, dan bintang Real Madrid yang produktif, Mbappe, semuanya tersingkir, Kane kemungkinan besar akan bersaing langsung dengan sang legenda Lionel Messi untuk meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepak bola setelah penampilan mencetak golnya yang luar biasa di Jerman. Kemenangan di Atlanta pada hari Rabu mungkin saja akan memastikan hal tersebut.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Suasana

    Anda mungkin mengira Stadion Dallas akan benar-benar riuh dalam laga semifinal yang sangat dinanti antara dua tim sepak bola dengan peringkat tertinggi dan terbaik di turnamen ini, tetapi jika kita jujur saja, suasana dalam pertandingan bersejarah ini lebih mirip dengan pertandingan persahabatan internasional yang tak berarti.

    Ini bisa dibilang salah satu dari sedikit momen sepanjang turnamen di mana kita benar-benar melihat konsekuensi dari harga tiket yang selangit dan fakta bahwa tim-tim Eropa bertanding ribuan mil jauhnya dari rumah. Sesekali terdengar gumaman samar dari para penggemar yang telah menempuh perjalanan jauh ke Texas, tetapi untuk waktu yang lama, pertandingan besar ini berlangsung dalam keheningan yang memekakkan telinga. Bahkan tampak ada beberapa kursi kosong, meskipun FIFA mungkin akan mengklaim bahwa kursi-kursi itu terisi penuh.