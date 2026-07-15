Spanyol tampaknya sulit dihentikan! Ada yang menang dan ada yang kalah saat La Roja menunjukkan dominasinya menjelang final Piala Dunia, sementara para penyerang legendaris Prancis tersingkir tanpa gemilang

Segalanya mulai berjalan sangat buruk bagi tim asuhan Didier Deschamps yang sangat diunggulkan itu hanya dalam waktu 20 menit, dan sejujurnya mereka tak pernah benar-benar bisa bangkit. Sementara itu, Spanyol mengendalikan jalannya pertandingan dengan penuh kelas dan ketenangan.

Bek kiri Prancis, Lucas Digne, benar-benar kehilangan jejak Lamine Yamal setelah mengontrol umpan silang yang dalam, dan dalam upayanya untuk menghalau bola, ia malah menendang pemain sayap Spanyol itu alih-alih bola. Wasit langsung menunjuk titik penalti, dan tendangan penalti yang dihasilkan dieksekusi dengan percaya diri oleh Mikel Oyarzabal.

Les Bleus nyaris tak memberikan respons apa pun meski memiliki banyak opsi serangan, dan juara Piala Dunia 2018 itu dihukum habis-habisan atas ketidakaktifan mereka menjelang menit ke-60. Pedro Porro melakukan umpan satu-dua yang rapi dengan Dani Olmo di tepi kotak penalti, dan pergerakannya tak diawasi, sehingga pemain Tottenham itu punya waktu luang untuk melepaskan tembakan yang melesat melewati Mike Maignan yang sudah maju.

Keadaan bisa saja menjadi lebih buruk bagi Prancis beberapa saat kemudian ketika Yamal menusuk ke dalam dan melepaskan tendangan tak terbendung yang melewati Maignan, namun gol tersebut dianulir karena offside. Namun, Prancis tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, gagal menciptakan peluang yang jelas, sehingga mereka secara tak terduga tersingkir di babak semifinal.

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