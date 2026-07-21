Spanyol tidak bermain terlalu baik di babak penyisihan grup. Hasil imbang pada laga pembuka melawan Cape Verde setidaknya sebagian disebabkan oleh Lamine Yamal yang hanya cukup fit untuk bermain selama 15 menit terakhir, dan kembalinya dia ke susunan pemain inti memicu kemenangan telak 4-0 atas Arab Saudi pada pertandingan kedua.

Namun, meski Yamal mampu bermain selama 76 menit dalam kemenangan 1-0 atas Uruguay yang memastikan posisi teratas di Grup H, Spanyol tetap tidak terlihat seperti tim yang menjuarai Euro 2024 dengan cara yang begitu mengesankan, karena baik Yamal maupun rekan sayapnya, Nico Williams, terhambat oleh masalah otot paha belakang, dan Pedri tampil di bawah performa terbaiknya.

Namun, De la Fuente tidak merasa khawatir. "Ini adalah perjalanan yang panjang dan ini adalah tim yang jarang kebobolan," katanya setelah mencatatkan clean sheet ketiga berturut-turut. "Mereka tak terkalahkan."

Ralf Rangnick sampai pada kesimpulan yang sama setelah menyaksikan tim Austria-nya dihancurkan secara sistematis saat kalah 3-0 dari Spanyol di babak 32 besar.

"Sebenarnya tidak banyak lagi yang perlu mereka perbaiki," kata mantan manajer Manchester United itu. "Mereka seperti mesin yang sempurna. Saya tidak ingat ada kesalahan yang mereka buat sendiri... Saya pikir Spanyol, hari ini, benar-benar menunjukkan performa terbaik mereka. Saya berani mengatakan bahwa kami tidak hanya menghadapi juara Eropa, tetapi juga calon juara dunia berikutnya." Dan Rangnick benar.