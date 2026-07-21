Goal.com
Live
Spain World Cup dynasty GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Spanyol tampaknya akan mendominasi selama satu dekade: Juara Dunia dan Eropa ini akan sulit dihentikan, terutama karena Lamine Yamal dan rekan-rekannya bersiap memasuki masa kejayaan mereka

Analysis
Spain
World Cup
L. Yamal
P. Cubarsi
L. de la Fuente

Unai Simon meraih penghargaan Sarung Tangan Emas di Piala Dunia 2026 setelah mencatatkan tujuh clean sheet dalam delapan penampilannya — sebuah prestasi yang benar-benar bersejarah, namun sulit untuk mengatakan bahwa kiper tersebut memainkan peran yang sangat penting dalam kesuksesan Spanyol karena ia nyaris tidak melakukan apa-apa.

Seperti yang ditekankan oleh mantan kiper nomor satu Inggris, Joe Hart, di BBC, "Tak ada yang bisa mengimbangi Spanyol. Selama turnamen, lawan mereka hanya melepaskan 10 tembakan tepat sasaran. Spanyol memiliki gaya bermain yang belum ada tim mana pun di dunia yang mampu menandinginya." Dan mustahil untuk tidak setuju.

Spanyol mungkin tidak tampil gemilang di Piala Dunia, tetapi mereka tak terbendung. Beberapa lawan mungkin berhasil membuat tim asuhan Luis de la Fuente frustrasi, tetapi tak ada yang menemukan cara untuk mengalahkan mereka. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan: setelah kini menambahkan gelar juara dunia ke gelar juara Eropa yang mereka raih di Jerman dua tahun lalu, berapa banyak trofi lagi yang mungkin akan diraih tim Spanyol ini di tahun-tahun mendatang?

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Mesin jam yang sempurna'

    Spanyol tidak bermain terlalu baik di babak penyisihan grup. Hasil imbang pada laga pembuka melawan Cape Verde setidaknya sebagian disebabkan oleh Lamine Yamal yang hanya cukup fit untuk bermain selama 15 menit terakhir, dan kembalinya dia ke susunan pemain inti memicu kemenangan telak 4-0 atas Arab Saudi pada pertandingan kedua.

    Namun, meski Yamal mampu bermain selama 76 menit dalam kemenangan 1-0 atas Uruguay yang memastikan posisi teratas di Grup H, Spanyol tetap tidak terlihat seperti tim yang menjuarai Euro 2024 dengan cara yang begitu mengesankan, karena baik Yamal maupun rekan sayapnya, Nico Williams, terhambat oleh masalah otot paha belakang, dan Pedri tampil di bawah performa terbaiknya.

    Namun, De la Fuente tidak merasa khawatir. "Ini adalah perjalanan yang panjang dan ini adalah tim yang jarang kebobolan," katanya setelah mencatatkan clean sheet ketiga berturut-turut. "Mereka tak terkalahkan."

    Ralf Rangnick sampai pada kesimpulan yang sama setelah menyaksikan tim Austria-nya dihancurkan secara sistematis saat kalah 3-0 dari Spanyol di babak 32 besar.

    "Sebenarnya tidak banyak lagi yang perlu mereka perbaiki," kata mantan manajer Manchester United itu. "Mereka seperti mesin yang sempurna. Saya tidak ingat ada kesalahan yang mereka buat sendiri... Saya pikir Spanyol, hari ini, benar-benar menunjukkan performa terbaik mereka. Saya berani mengatakan bahwa kami tidak hanya menghadapi juara Eropa, tetapi juga calon juara dunia berikutnya." Dan Rangnick benar.

    • Iklan
  • Mikel MerinoGetty Images

    La Roja yang Tak Kenal Lelah

    Spanyol terbukti menjadi masalah yang tak bisa dipecahkan oleh siapa pun. Bahkan Portugal, yang diperkuat Vitinha, João Neves, dan Bruno Fernandes di lini tengah, tak mampu merebut bola dari Rodri dan kawan-kawan dalam laga babak 16 besar di Dallas. Akibatnya, Spanyol terus menekan, dan tekanan itu akhirnya membuahkan hasil, dengan Mikel Merino mencetak gol penentu kemenangan di masa injury time.

    Dia kembali mencetak gol dalam kemenangan di perempat final melawan Belgia, hanya saja kali ini pada menit ke-88 setelah pasukan Rudi Garcia berhasil menembus pertahanan De la Fuente. Pau Cubarsi memang bersalah atas gol yang dicetak Charles De Ketelaere, tetapi hal itu sama sekali tidak mengganggunya, dan justru tendangan remaja itu yang melesetlah yang membuat Merino membawa Spanyol melaju ke semifinal, di mana mereka seharusnya menghadapi ujian terberat sepanjang turnamen. Namun, mereka justru berhasil menetralisir keempat penyerang Prancis yang menakutkan itu dengan mudah.


  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Tahu apa yang harus mereka lakukan'

    Hampir semua orang tercengang melihat betapa dominannya Spanyol di Dallas — kecuali mantan penyerang Prancis, Thierry Henry.

    "Saya mengalaminya sebagai pemain saat melawan Spanyol, dan juga sebagai pelatih," kata ikon penyerang tersebut kepada Fox Sports. "Saya juga mengalaminya sebagai pemain saat membela Barcelona dan Anda harus memahami hal itu, bola terus bergerak. Semua orang harus tetap berada di posisinya masing-masing. Percayai rekan setim Anda. Biarkan bola mengalir.

    "Kedengarannya sederhana, tapi sebenarnya tidak. Mereka mengoper bola di sekitar Prancis seolah-olah Prancis tidak ada di sana. Yang ingin saya sampaikan adalah, tidak peduli siapa yang bermain, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan sejak usia sembilan tahun. Tidak peduli siapa yang masuk. Mereka tahu. Itulah mengapa saya bertanya, siapa kamu? Apa filosofimu? Apa identitasmu?

    "Jadi, ketika seorang pemain masuk, entah itu penampilan pertamanya atau yang kesepuluh, dia sudah paham sistemnya, karena dia selalu bermain dengan sistem yang sama. Kedengarannya cukup sederhana, tapi kamu perlu memikirkannya."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    'Negara sepak bola terbaik di dunia'

    Lionel Scaloni jelas telah memikirkan dengan matang cara menghentikan Spanyol di final hari Minggu, tetapi, seperti yang terjadi, rencana terbaik yang bisa ia pikirkan adalah mencoba melakukan pelanggaran terhadap mereka di setiap kesempatan. Dan Zlatan Ibrahimovic justru bisa memahami agresi serta rasa frustrasi Argentina tersebut.

    "Sebagai pemain, saya ingat bahwa jika saya tidak menyentuh bola, dan ada lawan yang terus-menerus menguasai bola, saya jadi gila, kehilangan kesabaran, dan hanya ingin berlari ke arah mereka lalu mulai menendang," aku mantan striker Swedia itu kepada Fox. "Mereka adalah negara sepak bola terbaik di dunia."

    Dan tampaknya hal itu tidak akan berubah dalam waktu dekat.


  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De la Fuente yang Luar Biasa

    Brasil, juara lima kali, masih tampak kebingungan di bawah asuhan Carlo Ancelotti; ada pertanyaan serius mengenai kualitas sesungguhnya Inggris dan taktik Thomas Tuchel; Argentina mungkin akan kehilangan dua Lionel — Messi dan Scaloni — yang memainkan peran sangat penting dalam masa kesuksesan berkelanjutan mereka, Prancis belum memulai langkah pertama mereka di bawah calon penerus Didier Deschamps, Zinedine Zidane, sementara Jurgen Klopp menghadapi tugas berat bersama Jerman.

    Sebaliknya, Spanyol justru menjadi teladan stabilitas di bawah De la Fuente, yang hanya mencatatkan dua kekalahan kompetitif sejak menggantikan Luis Enrique setelah kegagalan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022 — dan salah satu kekalahan tersebut terjadi melalui adu penalti melawan Portugal di final Nations League yang tak berarti.

    Meskipun terdengar gila jika dipikirkan sekarang, namun sempat ada keraguan serius apakah De la Fuente benar-benar orang yang tepat untuk menggantikan Luis Enrique di kursi kepelatihan — mengingat ia belum pernah meraih gelar besar di level senior selama karier kepelatihannya.

    Namun, dengan menerapkan metode yang sama persis yang ia gunakan untuk memenangkan Kejuaraan Eropa di level U-19 dan U-21, De la Fuente telah membawa Spanyol ke Piala Dunia pertama mereka sejak 2010 — dan dengan skuad termuda keenam di turnamen yang diikuti 48 tim. Bayangkan saja seberapa hebat duo berusia 19 tahun, Cubarsi dan Yamal, saat Piala Dunia berikutnya digelar!

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Hilangkanlah harapanmu'

    Namun, berfokus pada individu-individu tertentu justru seolah-olah melenceng dari inti permasalahan. Seperti yang dikatakan De la Fuente, rahasia kesuksesan Spanyol adalah solidaritas—bukan para bintang besar. Bahkan Yamal pun rela mengorbankan dirinya demi kebaikan bersama.

    "Dia tidak dalam kondisi 100 persen, dia tidak menampilkan performa terbaiknya di turnamen ini, namun Spanyol tetap mendominasi setiap pertandingan—hal itu menunjukkan seberapa hebat mereka sebagai sebuah tim," tegas Ibrahimovic. "Mereka memenangkan Piala Dunia tanpa pemain ini tampil seperti biasanya karena ketika Spanyol mulai bermain, ketika mereka mulai mengoper bola, mereka merenggut semangatmu, mereka merenggut harapanmu."

    Karena seperti yang dikatakan Henry, meski para pemain bisa berganti, filosofi mereka selalu tetap sama. Spanyol memiliki “gagasan” yang sangat jelas tentang cara bermain, seperti yang diungkapkan De la Fuente, dan keyakinan mereka pada sepak bola mereka telah mengembalikan mereka ke puncak dunia.

    "Para pemain ini pantas mendapatkan segalanya," kata sang pelatih. "Hari demi hari, mereka telah menunjukkan komitmen, persatuan, kedermawanan, dan bakat mereka."

  • FBL-WC-2026-MATCH38-ESP-KSAAFP

    'Tim untuk masa depan'

    Namun, hal yang benar-benar menakutkan bagi semua pesaing yang mengincar takhta mereka adalah bahwa mereka belum selesai. Skuad Spanyol masih belum puas, artinya tidak ada kemungkinan La Roja akan berpuas diri.

    "Para pemain bertanya kepada saya apa yang masih harus kami menangkan," ungkap De la Fuente setelah kemenangan atas Argentina. "Bersama-sama, kami menyadari bahwa itu adalah pertandingan berikutnya pada bulan September [melawan Inggris di Nations League] karena tim ini tak kenal lelah." Setiap tim yang kurang beruntung harus berhadapan dengan mereka di Amerika Utara pasti akan setuju.

    "Dalam pertandingan seperti ini, melawan tim seperti Spanyol," kata Deschamps mengenai kekalahan Prancis di semifinal, "Anda harus tampil di level tertinggi. Prancis belum mencapai level itu." Namun, tidak ada tim lain yang berada di level itu saat ini, dan mungkin tidak akan ada dalam waktu yang cukup lama, karena ada peluang yang sangat nyata bahwa Spanyol justru bisa menjadi lebih kuat di tahun-tahun mendatang. Seperti yang dikatakan Juan Mata kepada BBC Sport, “Ini bukan hanya tim untuk masa kini, tetapi juga tim untuk masa depan.”

    Oleh karena itu, hari Minggu mungkin bukanlah akhir dari perjalanan yang dibicarakan De la Fuente, melainkan hanya satu langkah lagi menuju pembentukan dinasti dengan dominasi selama satu dekade yang belum pernah terjadi sebelumnya.