Seperti yang ditekankan oleh mantan kiper nomor satu Inggris, Joe Hart, di BBC, "Tak ada yang bisa mengimbangi Spanyol. Selama turnamen, lawan mereka hanya melepaskan 10 tembakan tepat sasaran. Spanyol memiliki gaya bermain yang belum ada tim mana pun di dunia yang mampu menandinginya." Dan mustahil untuk tidak setuju.
Spanyol mungkin tidak tampil gemilang di Piala Dunia, tetapi mereka tak terbendung. Beberapa lawan mungkin berhasil membuat tim asuhan Luis de la Fuente frustrasi, tetapi tak ada yang menemukan cara untuk mengalahkan mereka. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan: setelah kini menambahkan gelar juara dunia ke gelar juara Eropa yang mereka raih di Jerman dua tahun lalu, berapa banyak trofi lagi yang mungkin akan diraih tim Spanyol ini di tahun-tahun mendatang?