Otoritas sepak bola Spanyol resmi memutuskan membawa sengketa mereka ke Pengadilan Arbitrase Olahraga setelah menempuh seluruh proses banding internal FIFA. Badan sepak bola dunia itu sebelumnya menjatuhkan denda sebesar $20.000 dan memerintahkan penutupan sebagian stadion untuk pertandingan persahabatan kandang Spanyol berikutnya.

Sanksi disipliner ini berawal dari hasil imbang tanpa gol melawan Mesir di Stadion RCDE pada Maret 2026. Dalam laga tersebut, sekelompok pendukung tuan rumah terdengar melontarkan hinaan bernuansa agama kepada tim tamu dan para penonton.

Dalam pertandingan yang menjadi persiapan menuju Piala Dunia itu, para suporter dilaporkan dua kali meneriakkan, “Jika kamu tidak melompat, kamu seorang Muslim.” Teriakan kedua membuat penyiar stadion turun tangan dengan memberikan peringatan resmi, sementara papan skor elektronik menampilkan pesan yang mengecam perilaku diskriminatif. Meski upaya tersebut telah dilakukan, FIFA menilai RFEF tetap harus bertanggung jawab atas perilaku penonton.