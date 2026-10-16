Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Spanyol tak mau mundur! RFEF bawa sanksi antidiskriminasi FIFA ke CAS setelah kontroversi laga persahabatan melawan Mesir
RFEF membawa kasus ke pengadilan olahraga tertinggi
Otoritas sepak bola Spanyol resmi memutuskan membawa sengketa mereka ke Pengadilan Arbitrase Olahraga setelah menempuh seluruh proses banding internal FIFA. Badan sepak bola dunia itu sebelumnya menjatuhkan denda sebesar $20.000 dan memerintahkan penutupan sebagian stadion untuk pertandingan persahabatan kandang Spanyol berikutnya.
Sanksi disipliner ini berawal dari hasil imbang tanpa gol melawan Mesir di Stadion RCDE pada Maret 2026. Dalam laga tersebut, sekelompok pendukung tuan rumah terdengar melontarkan hinaan bernuansa agama kepada tim tamu dan para penonton.
Dalam pertandingan yang menjadi persiapan menuju Piala Dunia itu, para suporter dilaporkan dua kali meneriakkan, “Jika kamu tidak melompat, kamu seorang Muslim.” Teriakan kedua membuat penyiar stadion turun tangan dengan memberikan peringatan resmi, sementara papan skor elektronik menampilkan pesan yang mengecam perilaku diskriminatif. Meski upaya tersebut telah dilakukan, FIFA menilai RFEF tetap harus bertanggung jawab atas perilaku penonton.
- Getty Images Sport
Yamal Kecam Perilaku Suporter
Insiden-insiden itu menuai kecaman luas dari kubu Spanyol, termasuk tanggapan tegas dari pemain sayap andalan Lamine Yamal. Remaja Barcelona yang beragama Islam itu tak menahan diri saat menilai mereka yang melontarkan ejekan tersebut. Ia menyebut tindakan mereka tidak menghormati orang lain dan tidak dapat ditoleransi.
Yamal terang-terangan mengungkapkan rasa muaknya. Ia menyebut orang-orang di balik nyanyian itu “tidak tahu apa-apa dan rasis”, mencerminkan meningkatnya rasa frustrasi di dalam skuad terhadap perilaku sebagian pendukung mereka sendiri menjelang turnamen 2026.
FIFA menolak pembelaan teknis RFEF
Dalam pembelaannya kepada FIFA, RFEF berupaya berargumen bahwa kata “Muslim” tidak secara inheren bernada merendahkan atau menghina. RFEF menyatakan bahwa kasus ini seharusnya dinilai berdasarkan Pasal 17, yang mencakup pesan ofensif atau keagamaan secara umum, bukan Pasal 15 yang lebih ketat dan secara khusus mengatur rasisme serta diskriminasi.
Pembedaan teknis ini dimaksudkan untuk meringankan hukuman, karena Pasal 15 menetapkan sanksi minimum yang wajib dijatuhkan, seperti penutupan sebagian stadion yang kini membayangi laga kandang tim nasional berikutnya. Komite disiplin FIFA tidak menerima alasan tersebut dan segera menolak argumen RFEF.
- Getty Images Sport
Rincian sanksi dan implikasinya ke depan
Jika banding ke CAS gagal, Spanyol harus menutup sedikitnya 15% kursi pada laga persahabatan kandang berikutnya. Sebagian besar kursi yang ditutup diperkirakan berada di belakang gawang. FIFA memberikan sedikit kelonggaran dengan mengizinkan RFEF mengisi area yang dibatasi itu dengan kelompok masyarakat tertentu, seperti pelajar atau organisasi antidiskriminasi, asalkan mendapat persetujuan terlebih dahulu.
Namun, denda sebesar $20.000 tetap menjadi bagian dari hukuman. Pejabat RFEF itu menyatakan bahwa “Federasi bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang terkait untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab” dan keamanan telah diperketat setelah pertandingan tersebut. Kapan sanksi itu diterapkan masih belum ditentukan, bergantung pada perkembangan banding tersebut.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami