"Spanyol pasti akan merekrutnya!" - Max Dowman berpeluang masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia, sementara ikon Arsenal Jack Wilshere membandingkannya dengan Lamine Yamal

Wilshere telah mendampingi perkembangan Dowman sejak sang pemain muda itu baru berusia 13 tahun, dengan melatihnya di akademi Arsenal. Dampaknya langsung terasa; pria berusia 34 tahun itu mengingat sebuah panggilan telepon kepada ayahnya di mana ia mengakui bahwa anak itu mungkin memiliki bakat yang lebih unggul darinya. Manajer Luton itu sangat yakin bahwa ketangguhan fisik dan kematangan teknis sang pemain sayap membuatnya menonjol dibandingkan hampir semua talenta muda lainnya di negara ini.

Wilshere mengatakan dalam wawancara dengan The Telegraph: "Saya ingat menelepon ayah saya dan berkata, ‘Ayah, kamu harus datang dan menonton anak ini. Saya pikir dia lebih baik dari saya’. Ayahku sangat memihak padaku. Dia menganggap aku pemain terbaik. Bahkan kadang-kadang sampai pada titik di mana aku berdebat dengannya. Aku tidak ingin memberi tekanan padanya [Dowman], tapi tekanan itu sudah begitu besar sekarang." Dia juga mencatat bahwa gol Dowman yang memecahkan rekor Liga Premier melampaui kemampuannya sendiri saat berusia 16 tahun, dengan menyatakan: "Aku tidak bisa mencetak gol seperti itu saat berusia 16 tahun."