"Spanyol pasti akan merekrutnya!" - Max Dowman berpeluang masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia, sementara ikon Arsenal Jack Wilshere membandingkannya dengan Lamine Yamal
Pendapat ahli Wilshere mengenai Dowman
Wilshere telah mendampingi perkembangan Dowman sejak sang pemain muda itu baru berusia 13 tahun, dengan melatihnya di akademi Arsenal. Dampaknya langsung terasa; pria berusia 34 tahun itu mengingat sebuah panggilan telepon kepada ayahnya di mana ia mengakui bahwa anak itu mungkin memiliki bakat yang lebih unggul darinya. Manajer Luton itu sangat yakin bahwa ketangguhan fisik dan kematangan teknis sang pemain sayap membuatnya menonjol dibandingkan hampir semua talenta muda lainnya di negara ini.
Wilshere mengatakan dalam wawancara dengan The Telegraph: "Saya ingat menelepon ayah saya dan berkata, ‘Ayah, kamu harus datang dan menonton anak ini. Saya pikir dia lebih baik dari saya’. Ayahku sangat memihak padaku. Dia menganggap aku pemain terbaik. Bahkan kadang-kadang sampai pada titik di mana aku berdebat dengannya. Aku tidak ingin memberi tekanan padanya [Dowman], tapi tekanan itu sudah begitu besar sekarang." Dia juga mencatat bahwa gol Dowman yang memecahkan rekor Liga Premier melampaui kemampuannya sendiri saat berusia 16 tahun, dengan menyatakan: "Aku tidak bisa mencetak gol seperti itu saat berusia 16 tahun."
Perbandingan Yamal di tengah perdebatan Piala Dunia
Saat Thomas Tuchel mempertimbangkan opsi-opsinya untuk turnamen mendatang di Amerika Utara, Wilshere berpendapat bahwa Timnas Inggris sebaiknya mencontoh cara Spanyol mengintegrasikan Lamine Yamal di Euro 2024. Meskipun Inggris sering kali cenderung melindungi pemain muda, Wilshere berargumen bahwa jika seorang pemain cukup baik, usia seharusnya bukan penghalang untuk bermain di level tim nasional senior.
"Satu-satunya hal yang ingin saya katakan adalah, Spanyol pasti akan memainkannya. Itulah pendapat saya. Di Inggris, terkadang kita memiliki cara seperti ini: membangun mereka tapi kemudian melindunginya. Kita terjebak dalam situasi itu: ‘Jika dia bermain, apa yang akan orang katakan?’ Dia [Dowman] jelas cukup bagus. Bahkan jika dia bermain dan tidak banyak mendapat kesempatan. Yang menurut saya dia bisa. Saya pikir dia cukup bagus. Dia pada akhirnya akan sampai di sana. Saya mengerti orang-orang yang berkata, ‘Mungkin tidak’. Tapi saya juga berpikir Yamal pergi saat berusia 16 tahun [ke Euro 2024] dan dia adalah pemain terbaik di turnamen itu," kata Wilshere.
Perbedaan pendapat mengenai jalur cepat
Terlepas dari antusiasme Wilshere, para mantan bintang timnas Inggris lainnya justru menyarankan agar bersikap hati-hati. Michael Owen, yang terkenal menggebrak Piala Dunia 1998 saat masih remaja, berpendapat bahwa Dowman belum cukup menunjukkan kemampuannya untuk menggantikan para pemain bintang yang sudah mapan di skuad.
"Pada dasarnya, dia harus menjadi starter di hampir setiap pertandingan mulai sekarang hingga akhir musim dan tampil luar biasa di setiap pertandingan agar Anda dapat membenarkan keputusannya untuk mendahului apa yang mungkin merupakan bagian terkuat dari tim kami di area sayap penyerang," kata Owen. Demikian pula, mantan bintang Arsenal Theo Walcott memperingatkan dampak emosional dari langkah tersebut, dengan mengatakan: "Saya harap dia tidak pergi. Jika saya bisa kembali ke masa lalu, saya akan mengubah segalanya. Dia perlu berkembang sesuai kecepatannya sendiri, terutama dari sisi emosional karena dia masih seorang pemuda."
Pintu Terbuka Tuchel
Meskipun Dowman tetap bersama tim U-19 selama jeda internasional bulan Maret, Tuchel tetap berhati-hati untuk tidak menutup kemungkinan pemanggilan pada musim panas nanti. Pelatih asal Jerman itu memantau perkembangan sang remaja dengan cermat, sambil mengakui "keberanian" yang dapat dibawa oleh para pemain muda ke dalam atmosfer turnamen besar.
"Kami selalu memiliki kesempatan untuk memanggilnya, mungkin untuk Piala Dunia. Hal yang penting bagi pemain muda adalah menjaga momentum agar tetap berjalan, menjaga antusiasme mereka. Mereka memiliki tingkat keberanian yang tinggi. Tidak perlu memanggilnya sekarang dan menambah tekanan serta keributan yang menyertainya, tetapi kami memiliki semua opsi," kata Tuchel.