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Spanyol menunggu 'waktu yang tepat' untuk kembalinya Lamine Yamal, sementara direktur klub menenangkan kekhawatiran Barcelona terkait bintang yang cedera tersebut
Kerja sama antara RFEF dan Barcelona
Hubungan antara Federasi Sepak Bola Spanyol dan Barcelona sering kali menjadi sumber perselisihan selama jeda internasional, namun Karanka dengan cepat membantah segala spekulasi mengenai adanya ketegangan. Berbicara dari markas tim di Baylor School, Karanka menekankan bahwa kedua belah pihak terus menjalin komunikasi terkait proses rehabilitasi Yamal. Bintang Barcelona dan timnas Spanyol tersebut sedang dalam proses pemulihan dari cedera otot paha belakang di kaki kirinya, yang dialaminya pada akhir April lalu saat pertandingan La Liga melawan Celta.
“Kita akan lihat kapan waktu terbaik baginya untuk kembali,” jelas Karanka kepada pers. “Hubungan saya dengan Bojan dan [direktur olahraga] Deco, meskipun saya tidak pernah bermain bersama mereka, sangat baik sejak awal. Transparansi sangat penting. Kami telah berkonsultasi dengan tim medis Barca dan kami semua sedang menantikan waktu yang tepat.”
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Belum ada tanggal pasti untuk kembalinya Yamal
Menjelang dimulainya kampanye Piala Dunia Spanyol di Grup H bersama Cape Verde, Uruguay, dan Arab Saudi—dengan laga perdana melawan Cape Verde pada 15 Juni—spekulasi mengenai ketersediaan sang pemain sayap semakin menguat. Meskipun beredar kabar yang menyebutkan adanya kesepakatan agar sang pemain sayap kembali khusus untuk pertandingan ketiga fase grup, Karanka menolak untuk terikat pada jadwal yang kaku. Fokusnya tetap pada reintegrasi bertahap yang memastikan kesehatan jangka panjang sang pemain, bukan sekadar memenuhi tenggat waktu pertandingan tertentu.
Direktur teknis tersebut memuji dampak yang diberikan pemain muda tersebut pada skuad, baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi. “Dia memiliki kegembiraan bawaan di luar lapangan,” kata Karanka. “Dia menularkannya, dan di dalam lapangan dia memiliki kesegaran dan kualitas yang akan membuatnya menandai sebuah era.”
Mengatasi masalah cedera di dalam skuad
Bertekad untuk menjalani kampanye yang kuat dan menghapus kenangan pahit dari Piala Dunia terakhir—di mana mereka tersingkir di babak penyisihan grup pada 2014 dan secara berturut-turut tersingkir di babak 16 besar pada 2018 dan 2022 setelah kemenangan mereka pada 2010—Spanyol tidak mau mengambil risiko dalam hal kedalaman skuad. Akibatnya, Yamal bukanlah satu-satunya masalah kebugaran bagi tim asuhan Luis de la Fuente, dengan Nico Williams dan Victor Munoz juga dipantau secara ketat oleh staf medis. Karanka mencatat bahwa keputusan akhir mengenai keterlibatan mereka akan menjadi hasil kerja sama antara staf pelatih dan dokter, memastikan tidak ada risiko yang tidak perlu diambil selama babak penyisihan grup.
“Ini adalah salah satu keberhasilan tim, layanan medis, dan staf pelatih. Untuk melihat kondisi masing-masing pemain saat ini,” kata Karanka. “Luis yang memiliki keputusan akhir bersama para dokter. Pemulihan berjalan sangat baik pada ketiga kasus tersebut dan Luis-lah yang akan melihat bersama para dokter apa yang terbaik. Ini adalah saatnya bagi para dokter dan Luis.”
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Status Spanyol sebagai favorit Piala Dunia
Setelah meraih gelar juara di Kejuaraan Eropa, Spanyol memasuki turnamen ini sebagai salah satu kandidat terkuat untuk mengangkat trofi. Namun, Karanka ingin memandang ekspektasi ini sebagai peluang, bukan sebagai sumber tekanan yang membebani, sambil mengapresiasi kerja keras jangka panjang yang dilakukan di dalam federasi sebagai kunci posisi mereka saat ini.
“Menang bukanlah suatu keharusan, melainkan sebuah impian yang kita semua miliki. Inilah bukti betapa baiknya Federasi telah bekerja selama bertahun-tahun,” ujarnya. Ia menambahkan: “Kami menerimanya dengan wajar. Ketika semua orang menyebut Anda sebagai favorit, itu berarti Anda telah melakukan sesuatu dengan baik. Namun, kami tahu ada kandidat lain yang berpotensi memenangkan Piala Dunia.”