Spanyol menunggu 'waktu yang tepat' untuk kembalinya Lamine Yamal, sementara direktur klub menenangkan kekhawatiran Barcelona terkait bintang yang cedera tersebut

Hubungan antara Federasi Sepak Bola Spanyol dan Barcelona sering kali menjadi sumber perselisihan selama jeda internasional, namun Karanka dengan cepat membantah segala spekulasi mengenai adanya ketegangan. Berbicara dari markas tim di Baylor School, Karanka menekankan bahwa kedua belah pihak terus menjalin komunikasi terkait proses rehabilitasi Yamal. Bintang Barcelona dan timnas Spanyol tersebut sedang dalam proses pemulihan dari cedera otot paha belakang di kaki kirinya, yang dialaminya pada akhir April lalu saat pertandingan La Liga melawan Celta.

“Kita akan lihat kapan waktu terbaik baginya untuk kembali,” jelas Karanka kepada pers. “Hubungan saya dengan Bojan dan [direktur olahraga] Deco, meskipun saya tidak pernah bermain bersama mereka, sangat baik sejak awal. Transparansi sangat penting. Kami telah berkonsultasi dengan tim medis Barca dan kami semua sedang menantikan waktu yang tepat.”