AFP
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Spanyol menolak untuk dihentikan! Dua gol Mikel Merino melengkapi kemenangan comeback atas Kroasia dan memastikan tempat di perempat-final
Spanyol bertahan dari gempuran di Split
Spanyol datang ke Stadion Poljud dengan mengetahui bahwa satu poin saja sudah cukup untuk memastikan kelolosan mereka ke fase gugur, tetapi mereka menghadapi tim Kroasia yang bertekad memulihkan harga diri setelah kekalahan telak dari Inggris. La Roja, yang biasanya begitu tenang dalam penguasaan bola, justru dipaksa melakukan kesalahan karena terburu-buru saat tim tuan rumah mendominasi duel-duel fisik di awal laga, berupaya memanfaatkan setiap tanda rasa puas diri di kubu Spanyol.
Tuan rumah tidak perlu menunggu lama agar start agresif mereka membuahkan hasil, dengan unggul hanya setelah 17 menit. Setelah Unai Simon melakukan penyelamatan refleks yang tajam untuk menggagalkan sundulan jarak dekat Josip Stanisic, kiper Spanyol itu kembali dipaksa bekerja keras untuk menepis tembakan keras Igor Matanovic. Namun, bola rebound jatuh dengan sempurna ke kaki Ivan Perisic, yang bereaksi paling cepat untuk menanduk bola ke dalam gawang dan memicu selebrasi liar di tribune.
Spanyol kesulitan menemukan ritme permainan mereka sepanjang sebagian besar babak pertama, karena trio lini tengah Kroasia yang terdiri dari Luka Modric, Mateo Kovacic, dan Kristijan Jakic berhasil menutup area sentral. Bahkan visi kreatif Pedri pun dibatasi oleh sempitnya ruang, memaksa tim tamu sangat bergantung pada kecemerlangan individu Lamine Yamal dan pergerakan overlap-nya bersama Pubill di sisi kanan. Meski sempat menekan di akhir babak pertama saat Yamal melepaskan tembakan yang mengenai jaring samping setelah umpan brilian dari Pedri, Spanyol tetap memasuki jeda dalam keadaan tertinggal dan membutuhkan perubahan taktik yang signifikan untuk membalikkan keadaan demi keuntungan mereka.
- AFP
Merino memberi percikan dari bangku cadangan
Luis de la Fuente bertindak tegas saat jeda, dengan memasukkan Merino menggantikan Alex Baena untuk menambah kehadiran fisik dan permainan vertikal yang lebih besar di lini tengah Spanyol. Pergantian itu terbukti menjadi langkah jitu, karena Spanyol mulai mengendalikan tempo dan mendorong Kroasia semakin dalam ke wilayah pertahanannya sendiri.
Gol penyeimbang memang sudah terasa akan datang, dan pada akhirnya itu terjadi. Josip Stanišić menyapu bola, tetapi Dani Olmo menguasainya di tepi kotak penalti. Tidak mampu melepaskan tembakan sendiri, gelandang Barcelona itu menyodorkan bola kepada Merino, yang tidak melakukan kesalahan, dengan tenang melepaskan tembakan ke belakang gawang dengan ketenangan seorang penyerang tengah berpengalaman.
Gol penyeimbang itu sepenuhnya mengubah momentum pertandingan, dengan Kroasia terlihat mulai kelelahan setelah menguras tenaga secara fisik dalam satu jam pertama. Ketika Spanyol meningkatkan tekanan, laga menjadi semakin sengit, dan frustrasi tuan rumah memuncak pada menit ke-79. Ivan Perisic, yang sudah lebih dulu mendapat kartu kuning pada babak pertama karena tekel keras terhadap Pubill, diganjar kartu kuning kedua setelah menjatuhkan Marc Cucurella.
Santo Mikel kembali menyelamatkan keadaan
Dengan keunggulan jumlah pemain, Spanyol mendominasi fase akhir pertandingan, terus mengalirkan bola dan mencari pukulan penentu. Unai Simon tetap waspada di sisi lain, melakukan penyelamatan vital untuk menggagalkan Perisic sesaat sebelum kartu merahnya, lalu keluar dari garisnya untuk memotong bola berbahaya yang ditujukan kepada Gvardiol.
Panggung pun siap untuk intervensi telat lainnya dari Merino, yang telah membangun reputasi sebagai sosok yang mampu tampil pada momen-momen bertekanan tinggi. Saat waktu bergerak menuju menit ke-90, ia menghadirkan momen berkualitas sesungguhnya, mengontrol bola dengan sempurna di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras kaki kiri ke sudut atas gawang untuk menuntaskan comeback.
- AFP
Tempat di perempat final dipastikan untuk Spanyol
Hasil ini memastikan Spanyol tetap di puncak Grup A3 dengan rekor sempurna empat kemenangan dari empat pertandingan, sehingga laga-laga tersisa mereka pada November menjadi kesempatan bagi De la Fuente untuk semakin mematangkan skuadnya jelang babak gugur tahun depan.
Kemenangan terbaru ini semakin menegaskan status Spanyol sebagai kekuatan paling tangguh di sepakbola internasional, menunjukkan bahwa mereka bisa menang lewat daya juang semata sama mudahnya seperti saat melakukannya melalui keunggulan taktis. Bagi Kroasia, ini menjadi akhir yang pahit dari malam yang dimulai dengan begitu banyak harapan, khususnya bagi Luka Modric dalam salah satu penampilan terakhirnya di panggung internasional.
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