Spanyol datang ke Stadion Poljud dengan mengetahui bahwa satu poin saja sudah cukup untuk memastikan kelolosan mereka ke fase gugur, tetapi mereka menghadapi tim Kroasia yang bertekad memulihkan harga diri setelah kekalahan telak dari Inggris. La Roja, yang biasanya begitu tenang dalam penguasaan bola, justru dipaksa melakukan kesalahan karena terburu-buru saat tim tuan rumah mendominasi duel-duel fisik di awal laga, berupaya memanfaatkan setiap tanda rasa puas diri di kubu Spanyol.

Tuan rumah tidak perlu menunggu lama agar start agresif mereka membuahkan hasil, dengan unggul hanya setelah 17 menit. Setelah Unai Simon melakukan penyelamatan refleks yang tajam untuk menggagalkan sundulan jarak dekat Josip Stanisic, kiper Spanyol itu kembali dipaksa bekerja keras untuk menepis tembakan keras Igor Matanovic. Namun, bola rebound jatuh dengan sempurna ke kaki Ivan Perisic, yang bereaksi paling cepat untuk menanduk bola ke dalam gawang dan memicu selebrasi liar di tribune.

Spanyol kesulitan menemukan ritme permainan mereka sepanjang sebagian besar babak pertama, karena trio lini tengah Kroasia yang terdiri dari Luka Modric, Mateo Kovacic, dan Kristijan Jakic berhasil menutup area sentral. Bahkan visi kreatif Pedri pun dibatasi oleh sempitnya ruang, memaksa tim tamu sangat bergantung pada kecemerlangan individu Lamine Yamal dan pergerakan overlap-nya bersama Pubill di sisi kanan. Meski sempat menekan di akhir babak pertama saat Yamal melepaskan tembakan yang mengenai jaring samping setelah umpan brilian dari Pedri, Spanyol tetap memasuki jeda dalam keadaan tertinggal dan membutuhkan perubahan taktik yang signifikan untuk membalikkan keadaan demi keuntungan mereka.