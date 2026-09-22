Getty Images Sport
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Spanyol mengikat pelatih juara Piala Dunia Luis de la Fuente dengan perpanjangan kontrak jangka panjang besar-besaran
Federasi Sepakbola Spanyol ganjar kesuksesan bersejarah dengan kesepakatan yang belum pernah ada sebelumnya
Federasi Sepakbola Spanyol (RFEF) mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mengamankan masa depan De la Fuente untuk enam tahun ke depan, sebagai ganjaran atas kesuksesan bersejarah pelatih veteran itu di panggung internasional. Setelah pertemuan di Ciudad del Futbol di Las Rozas, badan pengelola tersebut mengonfirmasi bahwa pria 65 tahun itu telah menyepakati kontrak yang akan berjalan hingga 2032.
Perpanjangan ini secara efektif menjadikan De la Fuente sebagai wajah sepakbola Spanyol untuk masa mendatang, mencakup rentang waktu yang termasuk Piala Dunia kandang pada 2030, yang akan diselenggarakan bersama oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko. Menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut, RFEF merilis pernyataan yang menegaskan cakupan kesepakatan baru itu. Federasi tersebut menyatakan: "Luis de la Fuente akan memperpanjang kontraknya hingga dua Kejuaraan Eropa berikutnya, pada 2028 dan 2032, serta Piala Dunia 2030."
- Getty Images Sport
Membangun warisan melalui stabilitas internal
Kenaikan De la Fuente ke puncak sepakbola Spanyol menjadi bukti perencanaan jangka panjang federasi, karena ia menghabiskan satu dekade penuh bekerja di level usia muda sebelum mengambil alih tim senior. Pengetahuannya yang mendalam tentang sistem pengembangan memungkinkan transisi mulus talenta muda ke tim utama, sebuah filosofi yang kini diganjar dengan kontrak baru bernilai besar ini. Ketentuan baru De la Fuentes mencerminkan statusnya sebagai pelatih tersukses dalam sejarah tim nasional Spanyol, setelah memenangkan setiap trofi utama yang tersedia baginya selama masa jabatannya sejauh ini.
Rafael Louzan, ketua dewan direksi Federasi Sepakbola Spanyol, berbicara dengan sangat positif tentang kontribusi sang pelatih dan alasan di balik komitmen sebesar itu. Dalam pengumuman tersebut, Louzan menjelaskan keinginan federasi untuk memiliki visi jangka panjang, dengan menyatakan: "Kami sedang membicarakan pelatih kepala tersukses dalam sejarah tim nasional, dan setelah empat belas tahun bersama kami, ini adalah sesuatu yang pantas didapatkan Luis de la Fuente, masa depan jangka panjang di RFEF."
Bidik Piala Dunia kandang 2030
Salah satu motivasi utama di balik perpanjangan ini adalah Piala Dunia 2030. Kehadiran De la Fuente di pucuk pimpinan memberi federasi sosok pemenang yang sudah terbukti untuk menghadapi tekanan turnamen kandang. RFEF bertekad menjaga momentum yang dihasilkan oleh kemenangan Piala Dunia mereka baru-baru ini, dan memastikan "otak" di balik kesuksesan itu tetap bertahan dianggap sebagai prioritas utama oleh dewan. Kesepakatan baru ini secara efektif mencakup setiap jeda internasional besar untuk masa mendatang.
Stabilitas yang diberikan kontrak ini juga memungkinkan staf teknis merencanakan integrasi bertahap generasi bintang berikutnya yang saat ini sedang muncul dari tim U-21. Dengan mengikat De la Fuente hingga 2032, Spanyol secara efektif telah menghilangkan spekulasi apa pun terkait masa depannya, sehingga skuad bisa sepenuhnya fokus pada laga-laga kompetitif mereka yang akan datang.
- AFP
Tantangan langsung di UEFA Nations League
Terlepas dari perayaan yang mengiringi kontrak barunya, De la Fuente akan segera kembali mengalihkan perhatiannya ke lapangan saat Spanyol bersiap menghadapi jeda internasional yang padat. Juara dunia itu dijadwalkan bertandang ke London untuk menghadapi Inggris pada 26 September, yang akan menandai penampilan pertama mereka sejak kemenangan bersejarah di Piala Dunia pada musim panas awal tahun ini. Laga persahabatan bergengsi ini akan menjadi pemanasan jelang kembalinya mereka ke pertandingan kompetitif, saat mereka memulai upaya mempertahankan gelar Nations League.
Daftar pertandingan tetap berat karena tim kemudian akan bertolak ke Oviedo untuk menghadapi Republik Ceko pada 3 Oktober, sebelum menutup jeda internasional kali ini dengan lawatan sulit menghadapi Kroasia di kandang mereka sendiri.
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