Federasi Sepakbola Spanyol (RFEF) mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mengamankan masa depan De la Fuente untuk enam tahun ke depan, sebagai ganjaran atas kesuksesan bersejarah pelatih veteran itu di panggung internasional. Setelah pertemuan di Ciudad del Futbol di Las Rozas, badan pengelola tersebut mengonfirmasi bahwa pria 65 tahun itu telah menyepakati kontrak yang akan berjalan hingga 2032.

Perpanjangan ini secara efektif menjadikan De la Fuente sebagai wajah sepakbola Spanyol untuk masa mendatang, mencakup rentang waktu yang termasuk Piala Dunia kandang pada 2030, yang akan diselenggarakan bersama oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko. Menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut, RFEF merilis pernyataan yang menegaskan cakupan kesepakatan baru itu. Federasi tersebut menyatakan: "Luis de la Fuente akan memperpanjang kontraknya hingga dua Kejuaraan Eropa berikutnya, pada 2028 dan 2032, serta Piala Dunia 2030."







