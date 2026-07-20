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Spanyol memecahkan rekor tak terkalahkan sepanjang masa dalam sepak bola internasional setelah mengungguli Argentina di final Piala Dunia 2026
Spanyol mencetak rekor tak terkalahkan baru
Kemenangan di final Piala Dunia tersebut membuat La Roja melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Italia, yakni 37 pertandingan tanpa kekalahan, yang dicatat antara tahun 2018 dan 2021. Rangkaian tak terkalahkan Spanyol dimulai setelah kekalahan dalam laga persahabatan melawan Kolombia pada awal 2024 dan mencakup gelar juara Euro 2024 serta kesuksesan di Piala Dunia. Meskipun Spanyol kalah dari Portugal dalam adu penalti di final Liga Bangsa-Bangsa selama periode tersebut, kekalahan dalam adu penalti dicatat sebagai hasil imbang dalam rangkaian tak terkalahkan.
Final tersebut juga menonjolkan kekuatan pertahanan Spanyol. Kiper Unai Simon dan rekan-rekannya mencatatkan clean sheet ketujuh mereka di turnamen ini dan menjadi negara pertama yang menjuarai Piala Dunia setelah hanya kebobolan satu gol sepanjang kompetisi.
- Getty Images Sport
De la Fuente memuji kedisiplinan tim Spanyol
Setelah final, De la Fuente menyoroti disiplin taktis timnya serta strategi mereka dalam mengendalikan kapten Argentina, Lionel Messi. "Kami berhasil menjauhkannya dengan menguasai bola. Kami memang tampil sangat baik, kerja sama timnya luar biasa," katanya.
Pelatih Spanyol itu juga merasa timnya pantas meraih kemenangan setelah menjalani turnamen yang mengesankan. "Kami menjalani Piala Dunia yang hebat dan belajar dari setiap pertandingan. Kami lebih unggul di final, sayang sekali kami tidak bisa memenangkannya lebih awal, tapi memang tidak pernah mudah bermain dalam pertandingan seperti ini. Menang dengan pengorbanan selalu menjadi hal terbaik."
Pendekatan kolektif Spanyol membuahkan kesuksesan
Kemenangan Spanyol ini menjadi puncak dari periode yang luar biasa di bawah kepemimpinan De la Fuente, yang secara konsisten mengutamakan kerja sama tim daripada bintang-bintang individu. Meskipun pemain seperti Lamine Yamal dan Rodri sering menjadi sorotan, sang pelatih meyakini bahwa disiplin dan komitmen timlah yang menjadi kunci kesuksesan mereka. Ia menyampaikan pujian khusus kepada skuadnya setelah mengangkat trofi.
"Saya memiliki pemain-pemain yang luar biasa, brilian, yang terbaik di dunia. Mereka membuat segalanya terlihat lebih mudah dan selain itu, mereka selalu bekerja dengan dedikasi maksimal," tambahnya. "Kami memiliki tim terbaik, bukan tim nasional terbaik, kami mendapat perhatian yang besar dan saya sangat bangga pada para pemain saya."
- Getty Images Sport
Spanyol berupaya melanjutkan kesuksesan bersejarah tersebut
Spanyol kini berhasil meraih gelar Kejuaraan Eropa dan Piala Dunia, yang menegaskan kembalinya mereka ke puncak sepak bola internasional. Dengan perpaduan antara pemimpin berpengalaman dan talenta-talenta baru, tim asuhan De la Fuente akan berupaya memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka serta melanjutkan masa kejayaan yang telah membawa kesuksesan berkelanjutan.
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