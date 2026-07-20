Spanyol memecahkan rekor tak terkalahkan sepanjang masa dalam sepak bola internasional setelah mengungguli Argentina di final Piala Dunia 2026

Kemenangan di final Piala Dunia tersebut membuat La Roja melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Italia, yakni 37 pertandingan tanpa kekalahan, yang dicatat antara tahun 2018 dan 2021. Rangkaian tak terkalahkan Spanyol dimulai setelah kekalahan dalam laga persahabatan melawan Kolombia pada awal 2024 dan mencakup gelar juara Euro 2024 serta kesuksesan di Piala Dunia. Meskipun Spanyol kalah dari Portugal dalam adu penalti di final Liga Bangsa-Bangsa selama periode tersebut, kekalahan dalam adu penalti dicatat sebagai hasil imbang dalam rangkaian tak terkalahkan.

Final tersebut juga menonjolkan kekuatan pertahanan Spanyol. Kiper Unai Simon dan rekan-rekannya mencatatkan clean sheet ketujuh mereka di turnamen ini dan menjadi negara pertama yang menjuarai Piala Dunia setelah hanya kebobolan satu gol sepanjang kompetisi.