Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Spanyol, memberi pelajaran sepak bola kepada Prancis: menang telak 2-0, kini melaju ke final Piala Dunia melawan Argentina atau Inggris

France vs Spain
France
Spain
World Cup

Ikuti bersama kami siaran LANGSUNG semifinal Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026


Prancis-Spanyol 0-2

Pencetak Gol: 22' penalti Oyarzabal (S), 58' Pedro Porro (S).



Sebuah pelajaran sepak bola yang sesungguhnya. Piala Dunia 2026 menghadirkan semifinal pertama dengan kualitas sangat tinggi: pada pukul 21.00 di AT&T Stadium, Arlington, Texas, tim Spanyol asuhan Luis de la Fuentemengalahkan tim Prancis asuhan Didier Deschamps dengan skor 2-0, berkat gol penalti dari Oyarzabal (gol kelima di Piala Dunia, gol ke-30 untuk tim nasional) dan Pedro Porro, serta memastikan tempat di final yang akan digelar pada Minggu, 19 di MetLife, East Rutherford, New York,melawan Argentina atau Inggris—yang akan bertanding besok malam—dengan peluang untuk menjadi Juara Dunia untuk kedua kalinya.


Tim Les Bleus asuhan Didier Deschamps, yang tiba di pertandingan ini setelah meraih enam kemenangan beruntun di turnamen ini dan tanpa kebobolan gol di babak gugur, harus mengakhiri perjalanan mereka di turnamen ini dan gagal mencapai final ketiga berturut-turut serta gelar Piala Dunia ketiga, dengan Kylian Mbappé yang mencatatkan 8 gol dalam enam pertandingan—sama seperti Lionel Messi—dan 20 gol di Piala Dunia, satu gol kurang dari pemain Argentina tersebut dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa turnamen ini.


Spanyol, juara Eropa bertahan, kembali menunjukkan performa tak terkalahkan dalam laga-laga besar: setelah hasil imbang mengejutkan di fase grup melawan Cape Verde, tim asuhan Luis de la Fuente menemukan ritme dan keyakinan, serta penampilan apik dari Lamine Yamal.


Ini bukan pertama kalinya kedua tim nasional ini bertemu di fase krusial sebuah turnamen: Spanyol mengalahkan Prancis 2-1 di semifinal Euro 2024 dan menang 5-4 di final Nations League 2025, namun pertemuan terakhir mereka di Piala Dunia terjadi pada babak 16 besar tahun 2006, ketika Zidane dan rekan-rekannya menang 3-1. Kali ini, giliran Spanyol yang membalas dendam.





  • TUJUAN DAN LANGKAH-LANGKAH UTAMA:



    81' - Prancis mengancam! Laporte salah mengantisipasi waktu, bola jatuh ke Doue yang mencoba mengelabui Unai Simon yang sudah keluar dari gawangnya, namun kiper Athletic itu kembali melakukan penyelamatan gemilang.


    78' - Spanyol nyaris mencetak gol ketiga! Umpan silang dari sisi kiri, Ferran Torres menyundul lebih dulu dari semua pemain dan nyaris saja mencetak gol.


    67' - Mbappé kembali mengancam, kali ini dari sisi kiri: ia bergerak ke tengah dan mencoba menendang, namun bola membentur Cucurella dan berujung tendangan sudut.


    65' - Mbappé mencoba peruntungannya, menerobos ke dalam kotak penalti dari sisi kiri namun tendangannya melebar ke sisi luar gawang.


    60' - Gol ketiga Yamal dianulir! Dilepas dari sisi kanan, ia melewati Digne, menerobos ke dalam, dan mencetak gol, namun ia berada dalam posisi offside saat memulai serangannya.


    58' - SPANYOL MENAMBAH KEUNGGULAN MENJADI 2-0, PEDRO PORRO! Kombinasi satu-dua yang indah antara pemain sayap dan Olmo yang tak pernah mengecewakan, bola masuk ke kotak penalti dan melewati Digne yang terkejut, gol kedua yang mudah tercipta.


    52' - Oyarzabal mencoba peruntungannya, menerima bola di luar kotak penalti dan menendang dengan kaki kiri, namun bola melambung tinggi.


    45' - Rabiot terancam mendapat kartu kuning kedua dan karenanya kartu merah! Tendangan keras lagi, kali ini ke arah Fabian Ruiz. Wasit membiarkannya lolos.


    42' - Unai Simon melakukan penyelamatan gemilang saat Rabiot melepaskan umpan panjang ke Mbappé; kiper asal Spanyol itu lebih cepat selangkah.


    38' - Spanyol lagi! Kombinasi satu-dua yang luar biasa antara Yamal dan Olmo, di mana Yamal melepaskan diri di dalam kotak penalti dan mengirim umpan silang: intervensi Upamecano yang mengantisipasi Oyarzabal sangat menentukan.


    37' - Spanyol membalas, dengan Pedro Porro melepaskan tendangan voli dari sisi kanan: bola melebar.


    36' - Serangan balik Prancis, Barcola melebar ke sisi kiri dan mencoba mencari ruang untuk menendang: bola melambung tinggi.


    34' - Sungguh berbahaya bagi Prancis! Umpan panjang dari Unai Simon, Upamecano salah membaca lintasan bola, Baena menyelinap masuk dan nyaris mengecoh Maignan yang keluar dari gawangnya, namun ia berada dalam posisi offside.


    22' - SPANYOL UNGGUL, OYARZABAL! Penyerang Real Sociedad itu melepaskan tendangan keras dan tinggi ke sisi kiri gawang Maignan, yang tak bisa berbuat apa-apa: keunggulan, gol kelima di Piala Dunia dan gol ke-30 bersama tim nasional.


    20' - Penalti untuk Spanyol! Tekel berbahaya dari Digne terhadap Yamal di dalam kotak penalti, penalti yang jelas, meskipun pemain Spanyol itu secara tidak sengaja menyentuh bola terlebih dahulu dengan siku.


    9' - Kartu kuning untuk Rabiot, setelah menendang Olmo di tepi kotak penalti.

    • Iklan

  • LAPORAN PERTANDINGAN:

    Prancis-Spanyol 0-2

    Pencetak gol: 22' penalti Oyarzabal (S), 58' Pedro Porro (S)




    PRANCIS (4-2-3-1): Maignan; Saliba (digantikan oleh Lacroix pada menit ke-30), Kounde, Upamecano, Digne (digantikan oleh Theo Hernandez pada menit ke-72): Rabiot (digantikan oleh Koné pada menit ke-46), Tchouameni; Dembelé, Olise (digantikan oleh Cherki pada menit ke-72), Barcola (digantikan oleh Doue pada menit ke-57); Mbappé. Pelatih: Deschamps


    SPANYOL (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro (digantikan oleh Llorente pada menit ke-84), Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz (digantikan oleh Pedri pada menit ke-78); Lamine Yamal, Dani Olmo (digantikan oleh Merino pada menit ke-78), Baena (digantikan oleh Nico Williams pada menit ke-84); Oyarzabal (digantikan oleh Ferran Torres pada menit ke-74). Pelatih: de la Fuente


    Kartu kuning: Rabiot (F), Cucurella (S), Mbappé (F).

    Dikeluarkan: -

    Pencetak assist: Olmo (S)

    Wasit: Barton (SAL)

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
World Cup
France crest
France
FRA
team-logo
TBD
TBD
World Cup
Spain crest
Spain
ESP
team-logo
TBD
TBD