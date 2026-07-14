Spanyol, memberi pelajaran sepak bola kepada Prancis: menang telak 2-0, kini melaju ke final Piala Dunia melawan Argentina atau Inggris









81' - Prancis mengancam! Laporte salah mengantisipasi waktu, bola jatuh ke Doue yang mencoba mengelabui Unai Simon yang sudah keluar dari gawangnya, namun kiper Athletic itu kembali melakukan penyelamatan gemilang.





78' - Spanyol nyaris mencetak gol ketiga! Umpan silang dari sisi kiri, Ferran Torres menyundul lebih dulu dari semua pemain dan nyaris saja mencetak gol.





67' - Mbappé kembali mengancam, kali ini dari sisi kiri: ia bergerak ke tengah dan mencoba menendang, namun bola membentur Cucurella dan berujung tendangan sudut.





65' - Mbappé mencoba peruntungannya, menerobos ke dalam kotak penalti dari sisi kiri namun tendangannya melebar ke sisi luar gawang.





60' - Gol ketiga Yamal dianulir! Dilepas dari sisi kanan, ia melewati Digne, menerobos ke dalam, dan mencetak gol, namun ia berada dalam posisi offside saat memulai serangannya.





58' - SPANYOL MENAMBAH KEUNGGULAN MENJADI 2-0, PEDRO PORRO! Kombinasi satu-dua yang indah antara pemain sayap dan Olmo yang tak pernah mengecewakan, bola masuk ke kotak penalti dan melewati Digne yang terkejut, gol kedua yang mudah tercipta.





52' - Oyarzabal mencoba peruntungannya, menerima bola di luar kotak penalti dan menendang dengan kaki kiri, namun bola melambung tinggi.





45' - Rabiot terancam mendapat kartu kuning kedua dan karenanya kartu merah! Tendangan keras lagi, kali ini ke arah Fabian Ruiz. Wasit membiarkannya lolos.





42' - Unai Simon melakukan penyelamatan gemilang saat Rabiot melepaskan umpan panjang ke Mbappé; kiper asal Spanyol itu lebih cepat selangkah.





38' - Spanyol lagi! Kombinasi satu-dua yang luar biasa antara Yamal dan Olmo, di mana Yamal melepaskan diri di dalam kotak penalti dan mengirim umpan silang: intervensi Upamecano yang mengantisipasi Oyarzabal sangat menentukan.





37' - Spanyol membalas, dengan Pedro Porro melepaskan tendangan voli dari sisi kanan: bola melebar.





36' - Serangan balik Prancis, Barcola melebar ke sisi kiri dan mencoba mencari ruang untuk menendang: bola melambung tinggi.





34' - Sungguh berbahaya bagi Prancis! Umpan panjang dari Unai Simon, Upamecano salah membaca lintasan bola, Baena menyelinap masuk dan nyaris mengecoh Maignan yang keluar dari gawangnya, namun ia berada dalam posisi offside.





22' - SPANYOL UNGGUL, OYARZABAL! Penyerang Real Sociedad itu melepaskan tendangan keras dan tinggi ke sisi kiri gawang Maignan, yang tak bisa berbuat apa-apa: keunggulan, gol kelima di Piala Dunia dan gol ke-30 bersama tim nasional.





20' - Penalti untuk Spanyol! Tekel berbahaya dari Digne terhadap Yamal di dalam kotak penalti, penalti yang jelas, meskipun pemain Spanyol itu secara tidak sengaja menyentuh bola terlebih dahulu dengan siku.





9' - Kartu kuning untuk Rabiot, setelah menendang Olmo di tepi kotak penalti.