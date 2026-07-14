Spanyol, memberi pelajaran sepak bola kepada Prancis dan mencetak rekor: menang telak 2-0, kini melaju ke final Piala Dunia melawan Argentina atau Inggris

Piala Dunia 2026





Prancis-Spanyol 0-2

Pencetak Gol: 22' penalti Oyarzabal (S), 58' Pedro Porro (S).









Sebuah pelajaran sepak bola yang sesungguhnya. Piala Dunia 2026 menghadirkan semifinal pertama yang sangat berkualitas: pada pukul 21.00 di AT&T Stadium, Arlington, Texas, tim Spanyol asuhan Luis de la Fuentemengalahkan tim Prancis asuhan Didier Deschamps dengan skor 2-0, berkat gol penalti dari Oyarzabal (gol kelima di Piala Dunia, gol ke-30 untuk tim nasional) dan Pedro Porro, serta memastikan tempat di final yang akan digelar pada Minggu, 19 di MetLife Stadium, East Rutherford, New York,melawan Argentina atau Inggris—yang akan bertanding besok malam—dengan peluang untuk menjadi Juara Dunia untuk kedua kalinya, enam belas tahun setelah gelar sebelumnya.





Tim Les Bleus asuhan Didier Deschamps, yang tiba di pertandingan ini setelah meraih enam kemenangan beruntun di turnamen ini dan tanpa kebobolan gol di babak gugur, harus mengakhiri perjalanan mereka di turnamen ini dan gagal mencapai final ketiga berturut-turut serta gelar Juara Dunia ketiga, dengan Kylian Mbappé yang mencatatkan 8 gol dalam enam pertandingan—sama seperti Lionel Messi—dan 20 gol di Piala Dunia, satu gol kurang dari pemain Argentina tersebut dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa kompetisi ini.





Spanyol, juara Eropa bertahan, kembali menunjukkan performa tak terkalahkan dalam laga-laga besar: setelah hasil imbang mengejutkan di fase grup melawan Cape Verde, tim asuhan Luis de la Fuente menemukan ritme dan keyakinan, serta penampilan apik dari Lamine Yamal.Pasukan De la Fuente menyamai rekor 37 pertandingan tanpa kekalahan yang sebelumnya dipegang oleh Italia asuhan Roberto Mancini; jika mereka tidak kalah di final, rekor tersebut akan terpecahkan.





Ini bukan pertama kalinya kedua tim nasional ini bertemu di fase krusial sebuah turnamen: Spanyol mengalahkan Prancis 2-1 di semifinal Euro 2024 dan menang 5-4 di final Nations League 2025, namun pertemuan terakhir mereka di Piala Dunia terjadi pada babak 16 besar tahun 2006, ketika Zidane dan rekan-rekannya menang 3-1. Kali ini, giliran Spanyol yang membalas dendam.















