Spanyol melanjutkan dominasi sepakbola global dengan kemenangan adu penalti atas Korea Utara di final Piala Dunia U-20

Spanyol berhasil meraih gelar Piala Dunia Wanita U-20 kedua mereka setelah pertarungan yang melelahkan melawan Korea Utara hari ini. Kedua tim tidak bisa dipisahkan sepanjang waktu normal dan perpanjangan waktu, sehingga pertandingan berakhir imbang 0-0. Dalam adu penalti berikutnya, Spanyol keluar sebagai pemenang dengan kemenangan 4-3, terutama berkat penyelamatan heroik dari kiper Laia Lopez. Korea Utara, yang mengamankan gelar Piala Dunia U-17 atas Belanda pada 2025 dengan kemenangan dominan 3-0, pada akhirnya tidak mampu mengulangi keajaiban juara turnamen itu pada kesempatan ini.