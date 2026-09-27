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Spanyol melanjutkan dominasi sepakbola global dengan kemenangan adu penalti atas Korea Utara di final Piala Dunia U-20
Aksi pertandingan dan drama adu penalti
Spanyol berhasil meraih gelar Piala Dunia Wanita U-20 kedua mereka setelah pertarungan yang melelahkan melawan Korea Utara hari ini. Kedua tim tidak bisa dipisahkan sepanjang waktu normal dan perpanjangan waktu, sehingga pertandingan berakhir imbang 0-0. Dalam adu penalti berikutnya, Spanyol keluar sebagai pemenang dengan kemenangan 4-3, terutama berkat penyelamatan heroik dari kiper Laia Lopez. Korea Utara, yang mengamankan gelar Piala Dunia U-17 atas Belanda pada 2025 dengan kemenangan dominan 3-0, pada akhirnya tidak mampu mengulangi keajaiban juara turnamen itu pada kesempatan ini.
Mengulas pertahanan yang tangguh
Sepanjang 120 menit, Spanyol mendominasi penguasaan bola dan terus menekan lawan, tetapi mereka kesulitan membongkar pertahanan Korea Utara yang tangguh. Juara Asia itu sangat mengandalkan serangan balik cepat dan penampilan gemilang kiper mereka, Pak Ju. Meski beberapa peluang bersih didapat para penyerang Spanyol seperti Alba Cerrato dan Pau Comendador, pertandingan tetap buntu. Spanyol harus mengandalkan disiplin taktis mereka dan intervensi krusial Lopez untuk meredam lawan sebelum melewati ujian adu penalti yang menentukan.
Era keemasan untuk sepak bola Spanyol
Pencapaian fenomenal di level usia muda ini dengan sempurna mencerminkan era keemasan terbaru sepakbola Spanyol di semua kategori internasional utama. Keberhasilan ini menyusul sukses bersejarah tim senior putri, yang mengangkat trofi Piala Dunia Wanita 2023 setelah kemenangan yang berkesan atas Inggris. Lebih jauh lagi, ini melengkapi tonggak luar biasa yang dicapai skuad senior putra, yang baru-baru ini mengamankan Piala Dunia melawan Argentina di tanah Amerika. Spanyol telah menegaskan diri sebagai kekuatan dominan yang tak terbantahkan, dengan secara bersamaan memegang gelar dunia di kedua kategori gender.
Apa selanjutnya untuk sang juara?
Menyusul kemenangan bersejarah ini, para juara muda Spanyol akan pulang ke negara mereka untuk merayakan. Menatap ke depan, perhatian dunia segera akan beralih ke level senior dan Piala Dunia Wanita FIFA 2027™, ketika Brasil dengan bangga akan menjadi tuan rumah edisi ke-10 turnamen ini.
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