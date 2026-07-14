Spanyol melaju ke final Piala Dunia dan menyamai rekor tak terkalahkan Italia asuhan Mancini: pada hari Minggu, mereka berkesempatan memecahkan rekor sepanjang masa

Spanyol asuhan pelatih Luis de la Fuente mencatatkan rekor gemilang dengan lolos ke final Piala Dunia pertama di bawah kepemimpinannya dan final kedua sepanjang sejarah. Kemenangan telak 2-0 atas Prancis di semifinal pertama Piala Dunia 2026 ini mengantarkan La Furia Roja menuju hasil positif ke-37 secara berturut-turut, sehingga menyamai rekor yang dicetak oleh Tim Nasional Italia di bawah asuhan Roberto Mancini, antara tahun 2018 dan 2021.