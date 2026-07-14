Spanyol asuhan pelatih Luis de la Fuente mencatatkan rekor gemilang dengan lolos ke final Piala Dunia pertama di bawah kepemimpinannya dan final kedua sepanjang sejarah. Kemenangan telak 2-0 atas Prancis di semifinal pertama Piala Dunia 2026 ini mengantarkan La Furia Roja menuju hasil positif ke-37 secara berturut-turut, sehingga menyamai rekor yang dicetak oleh Tim Nasional Italia di bawah asuhan Roberto Mancini, antara tahun 2018 dan 2021.
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Spanyol melaju ke final Piala Dunia dan menyamai rekor tak terkalahkan Italia asuhan Mancini: pada hari Minggu, mereka berkesempatan memecahkan rekor sepanjang masa
HAMPIR MENCAPAI REKOR
Dengan lolos ke final di New York pada Minggu, 19 Juli, melawan salah satu dari Argentina atau Inggris, Spanyol berpeluang menjadi tim dengan rekor tak terkalahkan terpanjang sepanjang sejarah, menggeser posisi Azzurri dan menempatkan Argentina di peringkat ketiga—yang antara tahun 2019 dan 2022 sempat mencatatkan 36 pertandingan tanpa kekalahan.
SIKLUS KEMENANGAN SPANYOL
Keberhasilan melaju ke final Piala Dunia kali ini merupakan pencapaian tertinggi hingga saat ini bagi Spanyol, yang memulai siklus kemenangannya baru-baru ini dengan menjuarai Nations League edisi 2023, yang setahun kemudian berlanjut dengan gelar juara Euro, dan pada tahun 2025 kembali mencapai babak final Nations League, setelah mengalahkan Prancis di semifinal dan baru kalah dari Portugal.
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