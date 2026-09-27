Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
لقجع - لوزان
Diterjemahkan oleh

Spanyol lebih layak dari Maroko untuk menggelar final Piala Dunia 2030? Fakta membuktikan sebaliknya

FEATURES
Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
Spain vs Egypt
Spain
Egypt
Friendlies
Spain vs Cape Verde
Cape Verde
Real Madrid C vs CD Colonia Moscardo
Real Madrid C
CD Colonia Moscardo
Segunda Federacion
Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich
Real Madrid
Champions League
Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
Vinicius Junior
L. Yamal
Maroko
Spanyol
Portugal
Brasil
AS
Mesir
Tanjung Verde
Jerman

Rasialisme yang kian meningkat di stadion-stadion Spanyol belakangan ini membuka kembali kasus yang panas

Berkas penyelenggaraan final Piala Dunia 2030 antara Spanyol dan Maroko tengah mengalami tarik-menarik. Sementara negara Eropa itu bersikeras bahwa trofi harus diangkat di tanahnya, Maroko menampilkan diri sebagai alternatif yang paling tepat dari segi kesiapan, infrastruktur, dan citra yang ingin ditampilkan FIFA tentang turnamen tersebut.

Di balik itu, serangkaian insiden rasialisme yang beruntun di stadion-stadion Spanyol dalam beberapa bulan terakhir memunculkan pertanyaan moral yang mendesak: "Apakah pantas menyerahkan pertandingan yang mempertemukan semua ras dan warna kulit kepada sebuah negara yang berkas perjuangannya melawan rasialisme masih terbuka lebar?".

Sejak Vinicius Junior menuntut agar hak penyelenggaraan Piala Dunia dicabut dari Spanyol jika kondisi perlawanan terhadap rasialisme tidak membaik, kontroversi tak kunjung reda. Pernyataannya saat itu disambut dengan gelombang kritik luas dari media-media Spanyol, sebelum insiden-insiden dalam beberapa bulan dan hari terakhir datang memberinya bukti nyata di lapangan.

Sebaliknya, Maroko memanfaatkan penyelenggaraan Piala Afrika 2025 untuk menampilkan citra stadion-stadion modern, penyelenggaraan yang baik, serta pesan bahwa final bersejarah Piala Dunia 2030 dapat menemukan rumah yang aman dan modern di tepi selatan Laut Tengah.

  • Perebutan Final

    FIFA memutuskan menyerahkan penyelenggaraan Piala Dunia 2030 kepada proposal tiga negara yang terdiri dari Spanyol, Portugal, dan Maroko, dengan penyelenggaraan 3 pertandingan pembuka simbolis di Argentina, Uruguay, dan Paraguay, untuk merayakan 100 tahun edisi pertama Piala Dunia.

    Namun, poin paling sensitif dalam proposal ini tetaplah lokasi penyelenggaraan pertandingan final, yang berubah menjadi ajang persaingan terpendam antara Madrid dan Rabat.

    Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, Rafael Louzan, lebih dari sekali menegaskan bahwa Spanyol akan menjadi tuan rumah final, dengan menganggap "mustahil" untuk menjelaskan tidak diserahkannya pertandingan tersebut kepada negara yang ia nilai paling mampu secara penyelenggaraan, serta mengisyaratkan bahwa final kemungkinan besar akan digelar di Santiago Bernabeu atau Camp Nou setelah keduanya direnovasi.

    Sebaliknya, Fouzi Lekjaa, Presiden Federasi Kerajaan Maroko, menyatakan keinginan yang jelas agar final digelar di Stadion Casablanca yang baru (yang diperkirakan berkapasitas hingga sekitar 115 ribu penonton), dalam sebuah pesan yang menyatakan bahwa Maroko tidak rela berperan sebagai mitra sekunder dalam proposal bersejarah seperti ini.

    Hingga saat laporan ini disusun, FIFA belum secara resmi mengumumkan kota yang akan menjadi tuan rumah final, dan hanya menegaskan bahwa keputusan tersebut biasanya diputuskan sekitar dua tahun sebelum turnamen dimulai, sehingga menyisakan pintu terbuka untuk perubahan arah pembahasan seiring perkembangan di masa mendatang.

    • Iklan

  • Vinicius Junior membunyikan lonceng bahaya

    Vinicius Junior bukan sekadar pemain yang mengeluhkan sorakan cemoohan, melainkan telah berubah menjadi simbol perlawanan terbuka terhadap rasisme di stadion-stadion Spanyol sejak insiden Mestalla yang terkenal, yang berakhir dengan putusan pengadilan pertama yang memenjarakan sejumlah suporter akibat pelecehan rasial dalam sejarah sepak bola Spanyol.

    Pemain asal Brasil itu mengalami serangkaian pelecehan di lebih dari satu stadion, hingga akhirnya melontarkan pernyataan menyentuh yang menyebut bahwa ia mulai merasa kurang berhasrat untuk bermain sepak bola akibat penghinaan yang berulang tanpa hukuman yang menjerakan.

    Dalam sebuah wawancara televisi internasional yang memicu badai kontroversi, Vinicius mengatakan bahwa Spanyol harus dicabut haknya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 jika tidak mencapai kemajuan nyata dalam memerangi rasisme, seraya menegaskan bahwa seorang pemain tidak mungkin merasa aman saat menjalani pertandingan di sebuah negara yang berpotensi membuatnya mengalami penghinaan rasial karena warna kulitnya.

    Pernyataan bintang Brasil itu mendapat penolakan yang jelas dari sebagian media Spanyol dan sejumlah tokoh olahraga yang menilai bahwa ia mencoreng citra sebuah negara secara keseluruhan. Namun, rangkaian peristiwa di lapangan yang menyusul kemudian memberi bobot baru pada ucapannya, melampaui sekadar luapan emosi sesaat.

  • Laga Spanyol vs Mesir: "Siapa yang tidak melompat, dia orang Muslim"

    Percikan terbesar dalam beberapa hari terakhir datang dari sebuah pertandingan persahabatan yang seharusnya hanya menjadi ujian teknis menjelang Piala Dunia: Spanyol melawan Mesir di Stadion "RCDE" milik klub Espanyol di Barcelona.

    Baru saja menit-menit awal berlalu, tribun bergemuruh oleh nyanyian berulang dari sebagian suporter: "Siapa yang tidak melompat, dia seorang Muslim", dalam pelesetan dari sebuah yel-yel terkenal di stadion-stadion Spanyol, namun kali ini ditujukan pada agama sebuah negara lawan, mayoritas pemain dan suporternya, serta setiap Muslim yang duduk di depan layar.

    Nyanyian itu bukanlah insiden sesaat, karena terus berulang pada babak pertama lalu di periode-periode berikutnya, sehingga memaksa penyelenggara pertandingan menyiarkan pesan berulang melalui pengeras suara internal dan layar stadion yang memperingatkan tentang ungkapan rasialis serta mengingatkan pada undang-undang yang mengkriminalisasi perilaku rasialis di dalam fasilitas olahraga, di tengah teriakan cemoohan dari sebagian penonton.

    Polisi Catalunya langsung mengumumkan pembukaan penyelidikan atas "nyanyian Islamofobia dan kebencian terhadap warga asing", sementara Federasi Sepak Bola Spanyol secara resmi mengecam apa yang terjadi, menegaskan bahwa kebencian dan rasisme tidak memiliki tempat di stadion.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Yamal meledak dan Mesir mengecam

    Pemandangan itu tidak kalah menyakitkan bagi Lamine Yamal, bintang Barcelona dan timnas Spanyol, yang memiliki keturunan Maroko dan Guinea Ekuatorial serta memeluk Islam; sejumlah laporan mengungkap bahwa ia terpukul secara psikologis oleh apa yang terjadi dan meninggalkan lapangan menuju ruang ganti seusai partisipasinya tanpa menyelesaikan penghormatan kepada para suporter.

    Yamal menulis pesan yang jelas melalui akun-akunnya di media sosial, yang di dalamnya ia menyebut nyanyian itu sebagai "bodoh dan rasialis" serta "tidak sopan dan tidak dapat diterima", sekalipun tidak ditujukan langsung kepadanya, seraya menegaskan bahwa dirinya "seorang Muslim, alhamdulillah", dan bahwa mengolok-olok agama mencerminkan kebodohan serta ujaran kebencian yang tidak bisa ditoleransi.

    Dari pihak Mesir, Federasi Sepak Bola Mesir mengecam nyanyian tersebut dan menyebutnya sebagai perbuatan tercela dari segelintir orang yang tidak mewakili rakyat Spanyol, dan pada saat yang sama menegaskan penolakan penuhnya terhadap penghinaan atas lagu kebangsaan maupun pelecehan terhadap agama Islam.

    Tekanan internasional yang menumpuk mendorong FIFA untuk membuka proses disipliner terhadap Federasi Spanyol akibat nyanyian tersebut, sebuah langkah yang menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar polemik media internal, melainkan sebuah berkas resmi di meja otoritas sepak bola tertinggi dunia.

  • Aku mengalami rasisme ribuan kali

    Beberapa bulan setelah insiden pertandingan Spanyol melawan Mesir, Lamine Yamal sendiri kembali memberikan kesaksian baru yang membawa isu ini ke permukaan, setelah beberapa hari lalu ia mengatakan bahwa dirinya mengalami rasisme "seribu kali" sepanjang kariernya, seraya menjelaskan bahwa masalah ini tidak selalu terbatas pada hinaan langsung, tetapi juga mencakup tindakan dan komentar yang para pelakunya bahkan mungkin tidak menyadari bahwa hal itu bermuatan rasisme.

    Kesaksian baru ini memiliki arti penting tersendiri karena yang mengungkapkannya bukanlah pemain asing yang sedang berkiprah di Liga Spanyol, melainkan salah satu bintang paling menonjol dari timnas Spanyol itu sendiri, dan seorang pemain muslim berdarah Maroko. Hal ini membuat pembicaraan tentang rasisme di lapangan-lapangan Spanyol melampaui kasus Vinicius atau sekadar satu insiden tersendiri, menjadi sebuah pengalaman pribadi yang menurut salah satu wajah paling menonjol sepak bola Spanyol telah ia alami berulang kali.

  • Real Madrid dan Atletico Mengulang Adegan: Sepakbola dalam Kepungan

    Kontroversi seputar laga Spanyol melawan Mesir belum juga reda, ketika muncul video-video baru di media sosial yang merekam sekelompok suporter Real Madrid meneriakkan seruan yang nyaris sama: "Siapa yang tidak melompat, dia seorang Muslim", di sekitar Stadion Santiago Bernabeu sebelum pertandingan tim menghadapi Bayern Munich di perempat final Liga Champions Eropa.

    Kali ini persoalannya tidak berkaitan dengan pertandingan sebuah tim nasional yang menghadapi negara Muslim, melainkan dengan perilaku yang kini kerap berulang sebagai semacam "folklor" di kalangan sebagian suporter, tanpa menyadari besarnya penghinaan nyata yang terkandung di dalamnya terhadap agama yang dianut ratusan juta orang di seluruh dunia, termasuk para pemain klub mereka sendiri.

    Pada waktu yang hampir bersamaan, sejumlah laporan menyoroti tindakan suporter Atletico Madrid terhadap Lamine Yamal di sela-sela laga leg pertama perempat final Liga Champions, ketika terekam seruan-seruan bernuansa rasisme dan sektarianisme, di antaranya ungkapan seperti "Kembali ke Maroko" dan "Pergi dan bermainlah bersama Maroko", sebagai kelanjutan dari politisasi asal-usul dan latar belakang agama sang pemain di tribun sepak bola.

    Fakta-fakta ini memperkuat keyakinan sebagian besar pengamat bahwa perjuangan Vinicius dan Yamal melawan rasisme bukanlah kasus individu yang bersifat pengecualian, melainkan cerminan dari masalah budaya yang lebih dalam yang membutuhkan penanganan mendasar, bukan sekadar pernyataan kecaman musiman.

  • Bernabeu Jadi Panggung Sorakan Rasis

    Rentetan peristiwa tidak berhenti pada apa yang terjadi dalam laga Spanyol melawan Mesir atau nyanyian yang menyasar Yamal dalam pertandingan-pertandingan klub, karena nama Santiago Bernabeu kembali menjadi sorotan pada September 2026 setelah tersebarnya cuplikan video berisi nyanyian rasialis, anti-Semit, dan yang menyulut Islamofobia yang dikumandangkan oleh sejumlah pendukung Real Madrid di sekitar stadion dan menjelang duel melawan Inter Milan di Liga Champions Eropa.

    Peristiwa tersebut memicu kritik baru, terlebih Bernabeu sendiri digadang-gadang sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030.

    Di sinilah sensitivitas persoalan ini kian meningkat: masalahnya tidak lagi hanya terkait dengan tribun yang jauh dari panggung final yang mungkin digelar, tetapi sekali lagi telah sampai ke sekitar stadion yang ingin Spanyol jadikan tempat berlangsungnya pertandingan terpenting di Piala Dunia.

  • Omar Al Helali: kesaksian dari jantung lapangan hijau Spanyol

    Di dalam pemandangan yang sama, muncul suara Maroko lainnya dari jantung La Liga, Omar El Hilali, bek Espanyol dan timnas Maroko, yang turut menemukan dirinya berhadapan dengan berbagai wajah rasisme.

    El Hilali menjadi salah satu pihak dalam sebuah insiden di mana wasit menghentikan pertandingan untuk sementara waktu setelah ia mengklaim menerima hinaan rasial dari penyerang Elche, Rafa Mir, yang mencakup sindiran menghina tentang asal-usulnya sebagai imigran, sehingga memicu diaktifkannya protokol antirasisme di La Liga dan dibukanya penyelidikan atas kejadian tersebut.

    El Hilali kemudian berbicara dalam sejumlah wawancara pers tentang penolakan tegasnya terhadap nyanyian anti-Muslim di stadion-stadion Spanyol, dengan merujuk pada apa yang terjadi dalam pertandingan Spanyol dan Mesir, serta menegaskan bahwa tidak dapat diterima mengolok-olok agama apa pun, sama seperti tidak ada seorang Kristen pun yang mau keyakinannya diejek di stadion.

    Yang menarik, El Hilali menyebut nama Lamine Yamal dalam pernyataannya, mengingatkan bahwa salah satu pemain terbaik Spanyol saat ini adalah seorang Muslim keturunan Maroko yang memilih membela La Roja, dan hal paling minimal yang layak ia terima adalah rasa hormat, bukan mendengar nyanyian yang mengejek agamanya.

    Kesaksian-kesaksian dari para pemain yang berasal dari lingkungan berbeda ini, seorang Brasil berkulit gelap, seorang penyerang muda keturunan Maroko, dan seorang bek Maroko yang bermain di Catalunya, secara bersama-sama melukiskan gambaran sebuah realitas yang tidak mudah untuk disangkal: ada masalah yang berulang di sebagian tribun sepak bola Spanyol, yang berkaitan dengan rasisme dan ujaran kebencian, dan pasti berdampak pada citra negara tersebut saat ia bersiap menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di planet ini.

  • Pertahanan Spanyol resmi, dan realitas di lapangan yang bertentangan dengan narasi

    Menghadapi kritik-kritik tersebut, sejumlah tokoh Spanyol terkemuka menegaskan bahwa negara mereka bukan negara rasis, dan bahwa apa yang terjadi tidak lebih dari perilaku segelintir orang yang tidak mewakili masyarakat secara keseluruhan.

    Para pemain seperti Dani Carvajal membela citra Spanyol, dengan menunjuk pada keberadaan protokol-protokol canggih untuk memerangi rasisme di LaLiga, serta bahwa institusi olahraga dan peradilan sudah mulai menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku pelecehan, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Vinicius di Mestalla.

    Namun, terulangnya insiden-insiden dalam kurun waktu yang singkat, meluasnya dari stadion klub hingga pertandingan tim nasional, lalu penyelidikan kepolisian dan dibukanya tindakan disipliner oleh FIFA terhadap Federasi Sepakbola Spanyol akibat teriakan-teriakan anti-Muslim, membuat masalah ini sulit direduksi hanya menjadi gambaran "sejumlah individu yang tidak disiplin".

    Persoalannya di sini tidak berkaitan dengan apakah Spanyol pada dasarnya merupakan negara rasis, melainkan lebih berkaitan dengan pesan yang dikirim oleh rentetan peristiwa ini kepada para pemain dan suporter dari berbagai latar belakang, serta kepada negara-negara mitra dalam pengajuan Piala Dunia itu sendiri, dengan Maroko sebagai yang utama.

  • Maroko: Kesiapan penyelenggaraan dan pesan yang luar biasa

    Di sisi berlawanan, Maroko memanfaatkan penyelenggaraan Piala Afrika 2025 untuk menampilkan bukti nyata kemampuan penyelenggaraannya, melalui pemanfaatan 9 stadion menakjubkan di 6 kota utama, sebagian telah direnovasi dan sebagian lagi dibangun baru khusus untuk turnamen ini, dengan fokus pada standar modern dari sisi permukaan lapangan, kapasitas, dan kemudahan akses.

    Stadion Pangeran Moulay Abdellah di Rabat, yang menjadi tuan rumah laga pembuka dan final, tampil dengan wajah stadion modern yang dikhususkan untuk sepak bola dengan atmosfer suporter yang kuat, tanpa turnamen ini mencatat keluhan tentang adanya rasisme sistematis di tribun.

    Turnamen ini juga kembali menonjolkan Stadion Mohammed V di Casablanca dan stadion-stadion bersejarah lainnya, setelah proses pengembangan yang meningkatkan daya tampung dan memperbaiki fasilitasnya, dalam kerangka persiapan yang lebih luas untuk pencalonan bersama Piala Dunia 2030.

    Meski terjadi kekacauan wasit dan kontroversi yang menyertai final turnamen, serta pemanfaatannya oleh presiden Federasi Sepak Bola Spanyol sendiri untuk melancarkan serangan terselubung terhadap penyelenggaraan Maroko, tingkat infrastruktur dan sarananya tetap menjadi sorotan pujian dari banyak pengamat, dan dicatat sebagai langkah penting dalam perjalanan kesiapan Kerajaan menyambut laga-laga besar Piala Dunia.

    Indikator terpenting adalah bahwa Maroko menampilkan dirinya, dalam narasi resmi maupun populernya, sebagai negara yang beragam secara agama dan budaya, yang menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, dan berupaya memanfaatkan ajang ini untuk memperkuat citra koeksistensi dan keterbukaan, sebuah narasi yang sangat selaras dengan pesan-pesan tegas FIFA tentang tanpa toleransi terhadap rasisme dan ujaran kebencian.

  • Negara mana yang lebih berhak atas kehormatan tampil di final?

    Di sinilah muncul kembali pertanyaan sentral: apakah Spanyol lebih berhak daripada Maroko untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030? 

    Dari sisi pengalaman historis dan penyelenggaraan turnamen besar, tidak diragukan lagi bahwa Spanyol memiliki rekam jejak panjang dalam menjadi tuan rumah ajang olahraga besar serta infrastruktur yang kuat di kota-kota seperti Madrid, Barcelona, Sevilla, dan lainnya. Namun, penyelenggaraan laga final tidak diukur dari infrastruktur semata, melainkan juga dari citra dan pesan yang ingin disampaikan oleh sepak bola dunia pada momen ketika miliaran manusia berkumpul di depan layar.

    Rentetan insiden rasisme, mulai dari sasaran yang menimpa Vinicius di lebih dari satu stadion, teriakan anti-Muslim dalam pertandingan Spanyol melawan Mesir, lalu pengulangan slogan yang sama di sekitar Santiago Bernabeu, ditambah ujaran-ujaran rasis yang ditujukan kepada Lamine Yamal serta berbagai peristiwa lainnya, semuanya merupakan unsur yang melemahkan argumen bahwa Spanyol sepenuhnya siap dari sisi moral untuk menjadi tuan rumah laga terpenting dalam sejarah turnamen seabad ini.

    Sebaliknya, Maroko menampilkan dirinya sebagai pilihan yang mampu memadukan kesiapan penyelenggaraan dengan pesan kemanusiaan, sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim yang untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah final, di mana hal itu menjadi simbol besar pengakuan atas keberagaman agama dan peradaban di dalam sepak bola dunia.

  • Tidak Ada Tempat bagi Rasisme dalam Laga yang Menyatukan Dunia

    Pada momen ketika dunia menyampaikan pesan bahwa sepak bola adalah permainan untuk semua orang, gagasan menggelar final di negara yang di dalamnya berulang kali terdengar teriakan anti-kulit hitam dan anti-Muslim tampak sebagai kontradiksi mencolok dengan semangat Piala Dunia.

    Sebab tidak mungkin pertandingan yang seharusnya menyatukan bangsa-bangsa di bumi di bawah satu panji itu justru pada saat yang sama menjadi saksi atas tribun-tribun yang meneriakkan hinaan terhadap warna kulit seorang pemain atau agama seluruh pendukung.

    Pernyataan Vinicius Junior, yang bagi banyak orang terkesan berlebihan ketika dilontarkan, kini memperoleh kredibilitas tambahan dari fakta-fakta terbaru; sebab ia tidak sedang berbicara tentang satu pertandingan, melainkan tentang iklim umum yang membutuhkan kerja kelembagaan jangka panjang, regulasi yang lebih tegas, serta kemauan politik dan olahraga yang jelas sebelum bisa dikatakan bahwa negara itu telah siap menjadi tuan rumah final bersejarah tersebut.

    Dan di antara Spanyol yang masih berjuang membersihkan tribunnya dari ujaran kebencian, dan Maroko yang dalam beberapa tahun terakhir menampilkan citra penyelenggaraan yang ambisius serta pesan keterbukaan dan keberagaman, tampaknya jawaban objektif lebih condong untuk memberikan kehormatan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 kepada pihak yang lebih selaras dengan slogan mendasar sepak bola: tidak ada tempat bagi rasisme di lapangan.

  • Baca juga:

    Dari kejayaan Qatar hingga emas Chili: "pabrik gratis" di balik pesona Maroko
    Bahkan singa mereka pun tak sanggup menghadapinya: setelah Mesir dan Argentina, Yordania jadi korban terakhir badai Maroko
    Dari dukungan warga Mesir untuk Maroko di Qatar hingga lemparan botol di Kairo: dari mana kita bermula dan bagaimana semuanya berakhir?