Berkas penyelenggaraan final Piala Dunia 2030 antara Spanyol dan Maroko tengah mengalami tarik-menarik. Sementara negara Eropa itu bersikeras bahwa trofi harus diangkat di tanahnya, Maroko menampilkan diri sebagai alternatif yang paling tepat dari segi kesiapan, infrastruktur, dan citra yang ingin ditampilkan FIFA tentang turnamen tersebut.

Di balik itu, serangkaian insiden rasialisme yang beruntun di stadion-stadion Spanyol dalam beberapa bulan terakhir memunculkan pertanyaan moral yang mendesak: "Apakah pantas menyerahkan pertandingan yang mempertemukan semua ras dan warna kulit kepada sebuah negara yang berkas perjuangannya melawan rasialisme masih terbuka lebar?".

Sejak Vinicius Junior menuntut agar hak penyelenggaraan Piala Dunia dicabut dari Spanyol jika kondisi perlawanan terhadap rasialisme tidak membaik, kontroversi tak kunjung reda. Pernyataannya saat itu disambut dengan gelombang kritik luas dari media-media Spanyol, sebelum insiden-insiden dalam beberapa bulan dan hari terakhir datang memberinya bukti nyata di lapangan.

Sebaliknya, Maroko memanfaatkan penyelenggaraan Piala Afrika 2025 untuk menampilkan citra stadion-stadion modern, penyelenggaraan yang baik, serta pesan bahwa final bersejarah Piala Dunia 2030 dapat menemukan rumah yang aman dan modern di tepi selatan Laut Tengah.