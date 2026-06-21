Spanyol, Lamine Yamal membalas: “Aku sedih? Aku main PlayStation sepanjang malam. Kalian mengada-ada saja.” Dan De La Fuente membandingkannya dengan Dalí dan Michelangelo

Yang membuat pemain nomor 10 Barcelona itu kesal adalah pertanyaan dari seorang wartawan Spanyol yang menanyakan mengapa ia tampak murung selama sesi latihan sehari sebelumnya. Seperti dilansir AdnKronos, inilah jawaban sang pemain: "Kalian para wartawan, ketika tidak tahu harus menulis apa, selalu saja mengada-ada. Lagipula, saya juga melakukannya di lapangan; ketika tidak bisa mencetak gol, saya harus mencari cara lain untuk menyerang. Saya katakan saja: saya begadang semalaman bermain PlayStation dan merasa mengantuk.”





Berbicara mengenai perjalanan Spanyol di Piala Dunia, ia kemudian menambahkan: “Kita baru di hari pertama, kita punya satu poin. Portugal punya satu poin. Argentina menang 3-0 dan Prancis 3-1. Dan kalian sudah berpikir finalnya akan antara Prancis dan Argentina? Saya tidak mengerti. Alih-alih menikmati pertandingan, kalian malah terburu-buru menarik kesimpulan. Apakah saya akan bermain? Itu keputusan pelatih, tapi saya belum siap untuk bermain penuh 90 menit. Saya sudah lama tidak bermain dan tidak sabar ingin turun ke lapangan serta membantu tim saya, tapi menurut saya masih terlalu dini untuk bermain selama 90 menit.”





Pelatih Luis De La Fuente juga sependapat, yang dalam konferensi pers mengatakan tentang dirinya: “Kesalahan terbesar adalah membandingkannya dengan Messi atau Maradona. Dia masih dalam tahap pertumbuhan dan pematangan. Dia adalah pemain berusia 18 tahun dengan kedewasaan yang mengesankan. Ini adalah kelebihan yang besar. Kita harus membiarkannya melanjutkan perjalanannya, yang setiap hari semakin sulit. Kami selalu mengharapkan lebih darinya, tetapi dia sudah siap. Mereka adalah jenius. Dalí dan Michelangelo pun demikian... Apa yang bagi kami tampak luar biasa, baginya adalah hal yang biasa.”