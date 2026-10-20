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Spanyol kukuhkan posisi puncak peringkat dunia wanita FIFA, sementara Malawi mencatat lonjakan bersejarah sebanyak 49 posisi
- AFP
Spanyol mendominasi peringkat dunia
Dalam pembaruan peringkat FIFA terbaru, Spanyol semakin mengukuhkan statusnya sebagai tim nomor satu dunia. Spanyol melakoni dua pertandingan tandang melawan Amerika Serikat pada jeda internasional terakhir, meraih kemenangan penting sebelum bermain imbang dalam laga yang berlangsung ketat.
Hasil tersebut membuat Spanyol memperlebar keunggulannya di puncak peringkat menjadi hampir 80 poin atas Amerika Serikat, yang tetap berada di posisi kedua. Jerman nyaman di posisi ketiga setelah memenangi dua laga persahabatan kandang untuk memangkas jarak dari dua tim teratas.
Denmark pastikan kembali masuk 10 besar
Di posisi lebih bawah, Denmark kembali menembus 10 besar peringkat dunia untuk pertama kalinya sejak Agustus 2010. Tim asal Skandinavia itu naik dua posisi ke peringkat kesepuluh setelah meraih kemenangan impresif dan hasil imbang dalam laga tandang mereka melawan Kanada.
Akibat kenaikan tersebut, Belanda dan Korea Utara masing-masing turun satu posisi ke peringkat ke-11 dan ke-12. Inggris saat ini berada di peringkat keempat, sementara Jepang dan Prancis menempati posisi kelima dan keenam dalam persaingan ketat di papan atas.
Malawi catat lonjakan bersejarah dalam peringkat
Malawi mencatat lonjakan paling dramatis dalam peringkat terbaru, naik 49 posisi, jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, hingga menempati peringkat ke-104 dunia. Malawi meraih tambahan rekor 158,44 poin setelah melaju secara luar biasa ke final Piala Afrika Wanita CAF.
Malawi juga mengamankan tiket bersejarah ke Piala Dunia Wanita FIFA sembari meraih serangkaian kemenangan dalam pertandingan babak penyisihan Olimpiade. Sebaliknya, Mesir mengalami penurunan terbesar dalam peringkat, turun 14 posisi ke urutan ke-113 setelah kalah dalam ketiga pertandingan grupnya di turnamen kontinental tersebut.
- Getty Images Sport
Menatap pembaruan berikutnya
Seiring tim-tim nasional terus mempersiapkan diri untuk Piala Dunia Wanita FIFA mendatang, peta kekuatan dunia masih berpotensi berubah. Pembaruan resmi peringkat dunia berikutnya akan diterbitkan pada 7 Desember, sehingga tim-tim nasional hanya memiliki waktu terbatas untuk memperbaiki posisi mereka sebelum akhir tahun.
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