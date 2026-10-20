Dalam pembaruan peringkat FIFA terbaru, Spanyol semakin mengukuhkan statusnya sebagai tim nomor satu dunia. Spanyol melakoni dua pertandingan tandang melawan Amerika Serikat pada jeda internasional terakhir, meraih kemenangan penting sebelum bermain imbang dalam laga yang berlangsung ketat.

Hasil tersebut membuat Spanyol memperlebar keunggulannya di puncak peringkat menjadi hampir 80 poin atas Amerika Serikat, yang tetap berada di posisi kedua. Jerman nyaman di posisi ketiga setelah memenangi dua laga persahabatan kandang untuk memangkas jarak dari dua tim teratas.