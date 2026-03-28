Dengan sisa waktu kurang dari dua bulan hingga akhir musim, Juventus sedang berjuang untuk lolos ke Liga Champions. Saat ini, Bianconeri berada di peringkat kelima dengan 54 poin, tertinggal tiga poin dari Como. Terlepas dari apakah mereka lolos ke empat besar atau tidak, Luciano Spalletti, yang akan segera menandatangani perpanjangan kontrak hingga 30 Juni 2028, dilaporkan telah meminta enam pemain baru untuk musim depan.

Pelatih tersebut, seperti dilaporkan oleh Romeo Agresti, memiliki gambaran yang jelas mengenai pemain yang dibutuhkan Juventus untuk berkembang. Anggaran dan ketersediaan pemain memang akan bergantung pada lolosnya Juventus ke Liga Champions musim depan, namun strategi-strategi mulai terbentuk dalam beberapa hari ini.