Spalletti meminta enam pemain baru, Yildiz dan Bremer tak tergantikan: ide-ide untuk Juventus yang siap merebut Scudetto

Rencana Spalletti untuk bursa transfer musim panas: enam pemain baru dan dua pemain yang tak tergantikan.

Dengan sisa waktu kurang dari dua bulan hingga akhir musim, Juventus sedang berjuang untuk lolos ke Liga Champions. Saat ini, Bianconeri berada di peringkat kelima dengan 54 poin, tertinggal tiga poin dari Como. Terlepas dari apakah mereka lolos ke empat besar atau tidak, Luciano Spalletti, yang akan segera menandatangani perpanjangan kontrak hingga 30 Juni 2028, dilaporkan telah meminta enam pemain baru untuk musim depan.

Pelatih tersebut, seperti dilaporkan oleh Romeo Agresti, memiliki gambaran yang jelas mengenai pemain yang dibutuhkan Juventus untuk berkembang. Anggaran dan ketersediaan pemain memang akan bergantung pada lolosnya Juventus ke Liga Champions musim depan, namun strategi-strategi mulai terbentuk dalam beberapa hari ini.

  • ENAM PEMAIN BARU SPALLETTI

    Juventus membutuhkan pemain baru di setiap lini. Mereka membutuhkan seorang kiper, mengingat Di Gregorio belum mampu meyakinkan musim ini, namun tidak hanya itu. Mereka akan berusaha memperkuat lini belakang dengan seorang bek tengah dan seorang bek sayap. Kemudian di lini tengah, lini yang musim ini paling kekurangan pemain dan membutuhkan seorang pengatur permainan serta pemain yang tangguh.

    Dan kemudian lini serang. David dan Openda belum meyakinkan dan akan hengkang, sementara masalah Vlahovic perlu diselesaikan, kontraknya berakhir pada 30 Juni 2026 dan masa depannya masih belum pasti. Terlepas dari Vlahovic, bagaimanapun, setidaknya dibutuhkan satu penyerang. Salah satu opsi adalah Keinan Davis dari Udinese, meskipun belum ada negosiasi yang serius.

  • ORANG-ORANG YANG TAK TERGANGGU

    Spallettitelah bersikap tegas kepada manajemen, dengan melarang beberapa penjualan pemain. Para pemain andalan tidak boleh disentuh: Yildiz dan Bremer dianggap tidak bisa dijual, sementara pemain lain, meskipun dianggap berkualitas, mungkin akan dilepas. Dilepas, bukan dijual murah, dengan Juventus bersedia mendengarkan tawaran yang masuk.

    Ada sekitar 13-14 pemain Bianconeri yang mendapat kepercayaan dari pelatih, yang ingin agar pemain andalannya tetap bertahan. Hal ini bertujuan untuk memulai musim depan dengan inti tim yang solid dan memastikan kelanjutan dari kerja keras yang telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir.

  • MASALAH ANGGARAN

    Juventus, meski tanpa Liga Champions, tidak ingin mengurangi ambisinya. Klub akan mempertimbangkan penjualan pemain untuk mengelola anggaran, seperti kasus David, yang—karena didatangkan secara gratis—dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan.

    Antara anggaran dan perkuatan skuad, Juventus sedang merumuskan strategi terbaik untuk musim depan. Pasalnya, dengan atau tanpa Liga Champions, dibutuhkan sebuah perubahan besar untuk memenuhi tuntutan pelatih yang meminta setidaknya enam pemain baru agar tim dapat bersaing memperebutkan gelar Scudetto.

