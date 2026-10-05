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spalletti juve cmgetty
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Spalletti: "Juventus, musim yang dijalani oleh pria-pria tangguh. Putra saya pergi demi saya, saya dan Carnevali saling berpelukan. Alajbegovic bisa memberi kejutan. Tahun lalu mereka menampilkan level yang sangat tinggi"

Juventus

Perkataan pelatih Juventus kepada Tuttosport, tentang berbagai topik.

Luciano Spalletti, pelatih Juventus, memberikan wawancara kepada Tuttosport. Berikut ini bagian kedua, setelah bagian yang diterbitkan kemarin:


TENTANG JUVE DAN PARA PENDUKUNG - "Juve tidak memberimu hak apa pun dan mengukurmu dari apa yang bersedia kamu berikan setiap hari. Dalam sepak bola Anda bisa menang dengan hanya satu tembakan ke gawang, tetapi mustahil meraih respek para pendukung tanpa pantas mendapatkannya. Kami harus memenuhi standar itu, membuat orang-orang bangga kepada kami: hancurkan lapangan dan habiskan bola, lalu kita lihat ke mana sikap ini akan membawa kami".



  • TENTANG ANAKNYA - "Putra saya, Federico, ketika saya tiba di Juventus mengatakan kepada saya: "Benarkah Anda datang ke sini? Oke, kalau begitu saya pergi". Dia sudah berada di sini sebagai pemandu bakat dan sekarang pergi ke Genoa. Dia tidak ingin dikaitkan dengan saya, dia harus punya jalannya sendiri sebagai talent scout dan dia benar-benar pergi. Dia sudah mengatakannya kepada saya dengan jelas".


    TENTANG MUSIM LALU - "Apa yang paling menyakiti saya dari musim lalu? Tidak mampu mempertahankan level yang sangat tinggi yang ditunjukkan hampir sepanjang musim: itu membuat kami kehilangan Liga Champions".


    TENTANG CARNEVALI - "Kami diikat oleh profesionalisme, persahabatan, dan pelukan. Para direktur, termasuk Massara dan Ottolini, kompeten dan bisa diandalkan. Itu sudah cukup bagi saya untuk merasa tenang"



  • TENTANG MUSIM INI - "Ini tentu akan menjadi musimnya orang-orang kuat. Untuk takdir yang kuat kami sedang mempersiapkan diri dan bekerja, kami tidak punya jalan keluar lain. Zona nyaman adalah memiliki takdir di level tinggi".


    TENTANG MCKENNIE - "Untuk McKennie kami menciptakan 'zona Weston', dia mengenal setiap sudut lapangan. Dia orang yang baik dan penuh kehidupan, dia menunjukkan dirinya apa adanya kepada Anda. Dia berkata kepada Anda: 'Saya memang seperti ini'. Dia pria hebat yang bisa melakukan sangat banyak hal. Dia gelandang bertahan, gelandang, gelandang serang, dia bermain di mana pun sesukanya. Wes punya ransel penuh medali untuk dibagikan kepada siapa pun yang pernah melatihnya dan siapa pun yang akan melatihnya. Universitas adalah spesialisasi baru dalam sepakbola: mengenal seluruh lapangan kini adalah sebuah kewajiban".



  • TENTANG ALAJBEGOVIC - "Alajbegovic adalah sosok yang benar-benar bisa mengejutkan. Kami harus bisa menciptakan konteks yang lebih akrab dan tenang untuknya. Dengan begitu dia bisa berkembang lebih cepat. Hubungan yang kuat harus dibangun antara tim dan potensi para pemain secara individu".



    TENTANG ZHEGROVA - "Kalau saja dia masih bisa makin komplet sedikit lagi, kalian akan melihat Zhegrova: dia bisa menjadi pemain top"


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