TENTANG ANAKNYA - "Putra saya, Federico, ketika saya tiba di Juventus mengatakan kepada saya: "Benarkah Anda datang ke sini? Oke, kalau begitu saya pergi". Dia sudah berada di sini sebagai pemandu bakat dan sekarang pergi ke Genoa. Dia tidak ingin dikaitkan dengan saya, dia harus punya jalannya sendiri sebagai talent scout dan dia benar-benar pergi. Dia sudah mengatakannya kepada saya dengan jelas".





TENTANG MUSIM LALU - "Apa yang paling menyakiti saya dari musim lalu? Tidak mampu mempertahankan level yang sangat tinggi yang ditunjukkan hampir sepanjang musim: itu membuat kami kehilangan Liga Champions".





TENTANG CARNEVALI - "Kami diikat oleh profesionalisme, persahabatan, dan pelukan. Para direktur, termasuk Massara dan Ottolini, kompeten dan bisa diandalkan. Itu sudah cukup bagi saya untuk merasa tenang"







