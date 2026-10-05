Luciano Spalletti, pelatih Juventus, memberikan wawancara kepada Tuttosport. Berikut ini bagian kedua, setelah bagian yang diterbitkan kemarin:
TENTANG JUVE DAN PARA PENDUKUNG - "Juve tidak memberimu hak apa pun dan mengukurmu dari apa yang bersedia kamu berikan setiap hari. Dalam sepak bola Anda bisa menang dengan hanya satu tembakan ke gawang, tetapi mustahil meraih respek para pendukung tanpa pantas mendapatkannya. Kami harus memenuhi standar itu, membuat orang-orang bangga kepada kami: hancurkan lapangan dan habiskan bola, lalu kita lihat ke mana sikap ini akan membawa kami".