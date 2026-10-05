Luciano Spalletti, pelatih Juventus, memberikan wawancara kepada Tuttosport. Berikut ini bagian kedua, setelah bagian yang diterbitkan kemarin:
TENTANG JUVENTUS DAN PARA PENDUKUNG - "Juventus tidak memberimu hak dan mengukurmu dari apa yang siap kamu berikan setiap hari. Dalam sepak bola Anda bisa menang hanya dengan satu tembakan tepat sasaran, tetapi mustahil meraih respek para pendukung tanpa pantas mendapatkannya. Kami harus memenuhi harapan, membuat orang bangga kepada kami: hancurkan lapangan dan habiskan bola, lalu kita akan melihat ke mana sikap ini membawa kami".