TENTANG PUTRANYA - "Putra saya, Federico, ketika saya tiba di Juventus mengatakan kepada saya: "Benarkah Anda datang ke sini? Oke, kalau begitu saya yang pergi". Dia sudah ada di sini sebagai pemandu bakat dan sekarang pindah ke Genoa. Dia tidak mau dikaitkan dengan saya, dia harus punya jalannya sendiri sebagai pemandu bakat dan dia benar-benar pergi. Dia sudah mengatakannya kepada saya dengan jelas".





TENTANG MUSIM LALU - "Apa yang paling menyakitkan bagi saya dari musim lalu? Tidak mampu mempertahankan level sangat tinggi yang kami tampilkan hampir sepanjang musim: itu membuat kami kehilangan Liga Champions".





TENTANG CARNEVALI - "Kami terikat oleh profesionalisme, persahabatan, dan pelukan. Para direktur, termasuk Massara dan Ottolini, kompeten dan dapat diandalkan. Itu sudah cukup bagi saya untuk merasa nyaman"







