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spalletti juve cmgetty
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Spalletti: "Juventus, musim untuk pria-pria tangguh. Putra saya pergi demi saya, saya dan Carnevali saling berpelukan. Alajbegovic bisa mengejutkan. Tahun lalu mereka menawarkan level yang sangat tinggi"

Juventus

Perkataan pelatih Juventus kepada Tuttosport, mengenai berbagai topik.

Luciano Spalletti, pelatih Juventus, memberikan wawancara kepada Tuttosport. Berikut ini bagian kedua, setelah bagian yang diterbitkan kemarin:


TENTANG JUVENTUS DAN PARA PENDUKUNG - "Juventus tidak memberimu hak dan mengukurmu dari apa yang siap kamu berikan setiap hari. Dalam sepak bola Anda bisa menang hanya dengan satu tembakan tepat sasaran, tetapi mustahil meraih respek para pendukung tanpa pantas mendapatkannya. Kami harus memenuhi harapan, membuat orang bangga kepada kami: hancurkan lapangan dan habiskan bola, lalu kita akan melihat ke mana sikap ini membawa kami".



  • TENTANG PUTRANYA - "Putra saya, Federico, ketika saya tiba di Juventus mengatakan kepada saya: "Benarkah Anda datang ke sini? Oke, kalau begitu saya yang pergi". Dia sudah ada di sini sebagai pemandu bakat dan sekarang pindah ke Genoa. Dia tidak mau dikaitkan dengan saya, dia harus punya jalannya sendiri sebagai pemandu bakat dan dia benar-benar pergi. Dia sudah mengatakannya kepada saya dengan jelas".


    TENTANG MUSIM LALU - "Apa yang paling menyakitkan bagi saya dari musim lalu? Tidak mampu mempertahankan level sangat tinggi yang kami tampilkan hampir sepanjang musim: itu membuat kami kehilangan Liga Champions".


    TENTANG CARNEVALI - "Kami terikat oleh profesionalisme, persahabatan, dan pelukan. Para direktur, termasuk Massara dan Ottolini, kompeten dan dapat diandalkan. Itu sudah cukup bagi saya untuk merasa nyaman"



  • TENTANG MUSIM INI - "Ini pasti akan menjadi musim untuk orang-orang yang kuat. Untuk takdir yang kuat kami sedang mempersiapkan diri dan bekerja, kami tidak punya jalan keluar lain. Zona nyaman adalah memiliki takdir di level tinggi".


    TENTANG MCKENNIE - "Untuk McKennie kami telah menciptakan "zona Weston", dia mengenal setiap sudut lapangan. Dia sosok yang baik dan penuh kehidupan, dia menunjukkan dirinya apa adanya. Dia bilang kepada Anda: "Saya memang seperti ini". Dia pria hebat yang bisa melakukan sangat banyak hal. Dia gelandang bertahan, gelandang, gelandang serang, bermain di mana pun yang dia mau. Wes punya ransel penuh medali untuk dibagikan kepada siapa pun yang pernah melatihnya dan yang akan melatihnya. Universitas adalah spesialisasi baru dalam sepakbola: mengetahui seluruh lapangan kini adalah sebuah kewajiban".



  • TENTANG ALAJBEGOVIC - "Alajbegovic adalah sosok yang benar-benar bisa mengejutkan. Kami harus bisa menciptakan konteks yang lebih akrab dan tenang untuknya. Dengan begitu, dia bisa berkembang lebih cepat. Hubungan yang kuat harus dibangun antara tim dan potensi para pemain secara individu".



    TENTANG ZHEGROVA - "Kalau saja dia bisa makin melengkapi dirinya, kalian akan melihat Zhegrova: dia bisa menjadi pemain top"


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