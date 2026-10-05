Luciano Spalletti, pelatih Juventus, memberikan wawancara kepada Tuttosport. Berikut bagian kedua, setelah bagian yang dipublikasikan kemarin:
TENTANG JUVE DAN PARA PENDUKUNG - "Juve tidak memberimu hak apa pun dan mengukurmu dari apa yang bersedia kamu berikan setiap hari. Dalam sepak bola Anda bisa menang hanya dengan satu tembakan ke gawang, tetapi mustahil meraih respek para pendukung tanpa benar-benar pantas mendapatkannya. Kami harus memenuhi standar itu, membuat orang-orang bangga kepada kami: hancurkan lapangan dan habiskan bola, lalu kita akan lihat ke mana sikap ini akan membawa kami".