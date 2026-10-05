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spalletti juve cmgetty
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Spalletti: "Juventus, musim para pria tangguh. Putra saya pergi demi saya, saya dan Carnevali saling berpelukan. Alajbegovic bisa mengejutkan. Tahun lalu ia menunjukkan level yang sangat tinggi"

Juventus

Kata-kata pelatih Juventus kepada Tuttosport, tentang berbagai topik.

Luciano Spalletti, pelatih Juventus, memberikan wawancara kepada Tuttosport. Berikut bagian kedua, setelah bagian yang dipublikasikan kemarin:


TENTANG JUVE DAN PARA PENDUKUNG - "Juve tidak memberimu hak apa pun dan mengukurmu dari apa yang bersedia kamu berikan setiap hari. Dalam sepak bola Anda bisa menang hanya dengan satu tembakan ke gawang, tetapi mustahil meraih respek para pendukung tanpa benar-benar pantas mendapatkannya. Kami harus memenuhi standar itu, membuat orang-orang bangga kepada kami: hancurkan lapangan dan habiskan bola, lalu kita akan lihat ke mana sikap ini akan membawa kami".



  • TENTANG ANAKNYA - "Putra saya, Federico, ketika saya tiba di Juventus, mengatakan kepada saya: "Benarkah Anda datang ke sini? Oke, kalau begitu saya yang pergi". Dia sudah berada di sini sebagai pemandu bakat dan sekarang pergi ke Genoa. Dia tidak ingin dikaitkan dengan saya, dia harus punya jalannya sendiri sebagai talent scout dan dia benar-benar pergi. Dia sudah mengatakannya dengan jelas kepada saya".


    TENTANG MUSIM LALU - "Apa yang paling menyakiti saya dari musim lalu? Tidak mampu mempertahankan level yang sangat tinggi yang kami tunjukkan hampir sepanjang musim: itu membuat kami kehilangan Liga Champions".


    TENTANG CARNEVALI - "Yang mengikat kami adalah profesionalisme, persahabatan, dan pelukan. Para direktur, termasuk Massara dan Ottolini, kompeten dan bisa diandalkan. Itu sudah cukup bagi saya untuk merasa tenang"



  • TENTANG MUSIM INI - "Ini pasti akan menjadi musim bagi orang-orang yang kuat. Untuk takdir yang kuat kami sedang membekali diri dan bekerja, kami tidak punya jalan keluar lain. Zona nyaman adalah memiliki takdir di level tinggi".


    TENTANG MCKENNIE - "Untuk McKennie kami telah menciptakan "zona Weston", dia mengenal setiap sudut lapangan. Dia sosok yang baik dan penuh kehidupan, dia memperlihatkan dirinya apa adanya kepada Anda. Dia berkata kepada Anda: "Saya memang seperti ini". Dia pria hebat yang tahu melakukan sangat banyak hal. Dia gelandang bertahan, gelandang, gelandang serang, bermain di mana pun sesukanya. Wes membawa ransel penuh medali untuk dibagikan kepada siapa pun yang pernah melatihnya dan siapa pun yang akan melatihnya. Universitas adalah spesialisasi baru dalam sepakbola: mengenal seluruh lapangan kini menjadi sebuah kewajiban".



  • TENTANG ALAJBEGOVIC - "Alajbegovic adalah sosok yang benar-benar bisa mengejutkan. Kami harus bisa menciptakan konteks yang lebih akrab dan tenang untuknya. Dengan begitu dia bisa berkembang lebih cepat. Harus tercipta hubungan yang kuat antara tim dan potensi para pemain secara individu".



    TENTANG ZHEGROVA - "Kalau saja dia bisa sedikit lebih lengkap lagi, kalian akan melihat Zhegrova: dia bisa menjadi pemain top"


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