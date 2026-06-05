Southampton merekrut kiper Bayern Munich setelah penampilannya yang mengesankan selama masa peminjaman membantu tim tersebut memastikan tempat di babak play-off Championship

Mantan pemain Maccabi Tel Aviv, yang sebelumnya tampil dalam tujuh pertandingan bersama Bayern sebagai cadangan Manuel Neuer, mengungkapkan kegembiraannya atas status kepindahannya yang kini menjadi permanen. Peretz berkata: "Saya sangat bersemangat.

"Selama beberapa bulan terakhir ini adalah rumah saya, dan kami mengalami banyak momen indah serta beberapa momen menegangkan, tetapi bahkan dalam beberapa minggu terakhir dengan cara kami tetap bersatu, Anda benar-benar bisa merasakan suasana rumah ini.

"Itulah, bagi saya, faktor penentu. Ya, memang impian saya bermain di Liga Premier dan di panggung tertinggi dunia, tetapi impian yang lebih besar bagi saya adalah berada di sana bersama Southampton. Saya benar-benar yakin bahwa kita bisa berada di sana dan mencapainya."