Getty Images Sport
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Southampton merekrut kiper Bayern Munich setelah penampilannya yang mengesankan selama masa peminjaman membantu tim tersebut memastikan tempat di babak play-off Championship
Saints merekrut kiper utama
Southampton telah resmi merekrut Peretz secara permanen setelah penampilannya yang mengesankan selama enam bulan di St Mary's. Kiper berusia 25 tahun ini awalnya didatangkan dari Jerman pada bulan Januari dan dengan cepat memantapkan posisinya sebagai kiper utama tak terbantahkan di bawah asuhan manajer Tonda Eckert.
Peretz tampil dalam 26 pertandingan di semua kompetisi, dengan catatan luar biasa hanya menelan dua kekalahan, sekaligus bermain penuh selama 21 pertandingan tanpa terkalahkan yang mengesankan untuk menutup musim domestik.
- Getty Images Sport
Peretz memuji lingkungan rumah
Mantan pemain Maccabi Tel Aviv, yang sebelumnya tampil dalam tujuh pertandingan bersama Bayern sebagai cadangan Manuel Neuer, mengungkapkan kegembiraannya atas status kepindahannya yang kini menjadi permanen. Peretz berkata: "Saya sangat bersemangat.
"Selama beberapa bulan terakhir ini adalah rumah saya, dan kami mengalami banyak momen indah serta beberapa momen menegangkan, tetapi bahkan dalam beberapa minggu terakhir dengan cara kami tetap bersatu, Anda benar-benar bisa merasakan suasana rumah ini.
"Itulah, bagi saya, faktor penentu. Ya, memang impian saya bermain di Liga Premier dan di panggung tertinggi dunia, tetapi impian yang lebih besar bagi saya adalah berada di sana bersama Southampton. Saya benar-benar yakin bahwa kita bisa berada di sana dan mencapainya."
Hierarchy sangat senang dengan komitmen tersebut
Penampilan gemilang sang kiper juga terlihat di ajang Piala FA, di mana penampilannya saat menghadapi tim-tim Liga Premier membantu The Saints melaju ke babak semifinal. Direktur teknis klub, Johannes Spors, mengungkapkan bahwa sang pemain memilih untuk tetap bertahan di pantai selatan meskipun ada tawaran transfer yang masuk.
Spors berkata: "Kami sudah mengetahui kualitas Daniel saat kami meminjamnya pada Januari, dan dampaknya terhadap tim terlihat jelas oleh semua orang. Dia memiliki kepercayaan diri terhadap kemampuannya sendiri yang menular kepada para pemain di depannya.
"Saya telah melakukan beberapa percakapan dengan Daniel setelah musim kami berakhir. Selama diskusi tersebut, jelas bahwa dia tetap berkomitmen kepada kami, meskipun ada opsi lain yang tersedia. Kami sangat senang menyambutnya kembali ke Southampton dengan kontrak jangka panjang dan bertekad untuk membangun kesuksesan yang kami raih bersama musim lalu."
- Getty Images Sport
Target promosi semakin mendekat setelah kontroversi
Southampton kini harus membangun kembali ambisi mereka untuk kembali ke kasta tertinggi setelah upaya promosi mereka terhenti mendadak akibat skandal "Spygate" di luar lapangan, yang mengakibatkan mereka didiskualifikasi dari pertandingan final.
Setelah mencatatkan delapan clean sheet selama masa tugas awalnya yang singkat, Peretz akan menjadi tulang punggung pertahanan tim asuhan Eckert saat mereka menargetkan promosi otomatis musim depan.