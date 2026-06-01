Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Southampton mengeluarkan pernyataan setelah operasi penyadapan yang 'sangat disayangkan' yang dilakukan pelatih Tonda Eckert terungkap oleh EFL pasca kegagalan di babak play-off Championship
Saints mengakui adanya pelanggaran peraturan
Southampton secara resmi menerima putusan panel arbitrase terkait banding mereka yang ditolak atas sanksi yang dijatuhkan oleh EFL. Kasus ini, yang dijuluki skandal "spygate", telah membayangi musim klub tersebut, terutama setelah berakhirnya perjalanan mereka di babak play-off Championship yang mengecewakan, di mana mereka dilarang tampil di final melawan Hull setelah mengakui telah memantau sesi latihan lawan
Pada hari Senin, EFL menerbitkan penjelasan tertulis mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada The Saints, menggambarkan skema tersebut sebagai "rencana yang dirancang dan dilakukan secara sistematis dari atas ke bawah" yang disetujui oleh pelatih Tonda Eckert. Badan pengatur tersebut merilis pesan WhatsApp yang dikirimkan antar anggota staf yang menunjukkan bahwa manajer "bersikukuh" agar seorang analis dikirim untuk mengamati lawan.
Dalam pernyataan terperinci, klub mengakui bahwa mereka tidak memenuhi standar yang disyaratkan dan menerima putusan panel atas perilaku mereka.
"Kami menerima bahwa klub telah melanggar peraturan yang berlaku, dan kami menyadari bahwa badan disiplin berhak menyimpulkan bahwa bukti keuntungan olahraga tidak diperlukan untuk menetapkan pelanggaran serius."
- Getty Images Sport
Kekhawatiran terkait ketidakberpihakan panel
Meskipun mengakui pelanggaran aturan tersebut, The Saints telah mengemukakan pertanyaan-pertanyaan penting terkait susunan panel disiplin yang menangani kasus ini. Klub tersebut menyoroti potensi konflik kepentingan, khususnya dengan mengutip hubungan antara anggota panel dan Middlesbrough, tim yang mengakhiri harapan promosi Southampton. Persepsi kurangnya independensi ini telah menjadi poin perdebatan utama bagi petinggi St Mary's saat mereka mencerna putusan akhir tersebut.
Pernyataan klub tersebut berlanjut: "Yang lebih sulit diterima adalah bahwa pengawasan serupa tampaknya tidak diterapkan pada komposisi panel disiplin itu sendiri, mengingat hubungan historis dan tidak langsung yang jelas dari dua anggota panel dengan Middlesbrough. Meskipun hubungan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya bias, hal itu jelas menimbulkan pertanyaan yang sah mengenai konsistensi, persepsi, dan standar independensi yang diharapkan dalam proses sebesar ini."
Tanggung jawab atas kegagalan kepemimpinan
Meskipun klub membela stafnya dari tuduhan tertentu, mereka mengakui adanya "kesalahan penilaian" dalam cara menangani situasi awal. Ada kekhawatiran khusus yang muncul selama penyelidikan terkait tekanan yang dialami oleh karyawan junior. Southampton kini mengakui bahwa pengawasan mereka kurang memadai dan bahwa mereka seharusnya melindungi stafnya dengan lebih efektif selama periode ketika dugaan aktivitas 'pengintaian' tersebut terjadi.
Menanggapi kelemahan internal ini, klub menyatakan: "Klub mengakui bahwa beberapa aspek tanggapan awal kami terhadap situasi tersebut tidak ditangani dengan tingkat ketelitian yang diperlukan pada saat itu. Jika dilihat dari sudut pandang sekarang, kami berharap hal ini telah ditangani secara berbeda sejak awal, dan ini merupakan kesalahan penilaian yang kami tanggung jawabkan. Klub juga prihatin dengan penekanan yang diberikan pada pernyataan bahwa staf junior dipaksa untuk terlibat, padahal beberapa tuduhan paling serius tampaknya tidak didukung oleh bukti langsung. Meskipun demikian, karyawan junior seharusnya tidak pernah ditempatkan dalam posisi di mana mereka merasa tertekan, dan klub menerima tanggung jawab atas kegagalan kepemimpinan dan pengawasan tersebut."
- Sky Sports
Melangkah maju setelah skandal tersebut
Putusan akhir tersebut menegaskan bahwa "keuntungan olahraga" tidak perlu dibuktikan agar suatu pelanggaran dianggap terjadi, sebuah logika yang oleh klub disebut sebagai "interpretasi yang berlebihan". Namun, seiring berakhirnya persidangan ini, Southampton kini mengalihkan fokusnya ke reformasi internal.
"Tidak ada temuan pada tahap mana pun bahwa klub benar-benar memperoleh keuntungan olahraga sebagai akibat dari tindakan yang dimaksud," demikian kesimpulan pernyataan tersebut. "Southampton Football Club kini akan merenungkan dengan cermat alasan-alasan yang dipublikasikan, meninjau proses internalnya, dan memastikan bahwa tata kelola, pengawasan, serta prosedur pengambilan keputusan diperkuat sebagai hasilnya. Tanggung jawab kami saat ini adalah mengakui apa yang telah terjadi, mengambil pelajaran dari hal tersebut, dan menggunakan pengalaman ini untuk memperkuat penilaian, disiplin, dan integritas kami ke depan sebagai sebuah klub."