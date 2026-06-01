Southampton mengeluarkan pernyataan setelah operasi penyadapan yang 'sangat disayangkan' yang dilakukan pelatih Tonda Eckert terungkap oleh EFL pasca kegagalan di babak play-off Championship

Southampton secara resmi menerima putusan panel arbitrase terkait banding mereka yang ditolak atas sanksi yang dijatuhkan oleh EFL. Kasus ini, yang dijuluki skandal "spygate", telah membayangi musim klub tersebut, terutama setelah berakhirnya perjalanan mereka di babak play-off Championship yang mengecewakan, di mana mereka dilarang tampil di final melawan Hull setelah mengakui telah memantau sesi latihan lawan

Pada hari Senin, EFL menerbitkan penjelasan tertulis mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada The Saints, menggambarkan skema tersebut sebagai "rencana yang dirancang dan dilakukan secara sistematis dari atas ke bawah" yang disetujui oleh pelatih Tonda Eckert. Badan pengatur tersebut merilis pesan WhatsApp yang dikirimkan antar anggota staf yang menunjukkan bahwa manajer "bersikukuh" agar seorang analis dikirim untuk mengamati lawan.

Dalam pernyataan terperinci, klub mengakui bahwa mereka tidak memenuhi standar yang disyaratkan dan menerima putusan panel atas perilaku mereka.

"Kami menerima bahwa klub telah melanggar peraturan yang berlaku, dan kami menyadari bahwa badan disiplin berhak menyimpulkan bahwa bukti keuntungan olahraga tidak diperlukan untuk menetapkan pelanggaran serius."