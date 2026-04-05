Southampton mengejek habis-habisan para penggemar Arsenal dengan empat sindiran tajam setelah tim Championship itu menyingkirkan pasukan Mikel Arteta dari Piala FA

Di tengah euforia kemenangan bersejarah tersebut, admin media sosial Southampton sama sekali tak berminat untuk bersikap ramah. Ketika seorang penggemar Arsenal mencoba meremehkan hasil tersebut dengan berkomentar "kemenangan kebetulan" di bawah postingan perayaan di X (sebelumnya Twitter), akun resmi klub itu langsung membalas dengan empat kata yang menghancurkan dan membuat internet heboh. Admin tersebut menjawab: "Nikmati quadruple-mu, kawan." Balasan tersebut, yang dengan cepat menjadi viral, mengejek hype awal musim yang tak henti-hentinya bahwa Arsenal dapat meraih semua trofi - sebuah impian yang telah pupus bulan lalu setelah kekalahan mereka di final Carabao Cup melawan Manchester City. Mendapatkan perhatian besar di seluruh internet, postingan tersebut mengumpulkan ratusan ribu suka saat para penggemar rival ikut mengejek, sementara para penggemar setia Arsenal hanya bisa merenungi kesempatan yang terlewatkan untuk merebut lebih banyak trofi musim ini.