Southampton mengejek habis-habisan para penggemar Arsenal dengan empat sindiran tajam setelah tim Championship itu menyingkirkan pasukan Mikel Arteta dari Piala FA
Saints mencetak kejutan menakjubkan di Piala FA
Impian Arsenal untuk mencatatkan musim bersejarah mengalami pukulan telak di St Mary's saat tim Championship, Southampton, berhasil menciptakan kejutan dengan kemenangan 2-1. Meskipun berstatus sebagai favorit juara Liga Premier, tim asuhan Mikel Arteta tak mampu menembus pertahanan tuan rumah yang tangguh dalam laga perempat final Piala FA yang menegangkan. Kebuntuan terpecahkan pada menit ke-35 ketika Ross Stewart memanfaatkan kesalahan pertahanan Ben White untuk membawa The Saints unggul. Meskipun Viktor Gyokeres berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua, gol di menit-menit akhir dari Shea Charles memastikan bahwa klub asal South Coast itulah yang akan melaju ke Wembley untuk babak semifinal.
Reaksi keras di media sosial menjadi viral
Di tengah euforia kemenangan bersejarah tersebut, admin media sosial Southampton sama sekali tak berminat untuk bersikap ramah. Ketika seorang penggemar Arsenal mencoba meremehkan hasil tersebut dengan berkomentar "kemenangan kebetulan" di bawah postingan perayaan di X (sebelumnya Twitter), akun resmi klub itu langsung membalas dengan empat kata yang menghancurkan dan membuat internet heboh. Admin tersebut menjawab: "Nikmati quadruple-mu, kawan." Balasan tersebut, yang dengan cepat menjadi viral, mengejek hype awal musim yang tak henti-hentinya bahwa Arsenal dapat meraih semua trofi - sebuah impian yang telah pupus bulan lalu setelah kekalahan mereka di final Carabao Cup melawan Manchester City. Mendapatkan perhatian besar di seluruh internet, postingan tersebut mengumpulkan ratusan ribu suka saat para penggemar rival ikut mengejek, sementara para penggemar setia Arsenal hanya bisa merenungi kesempatan yang terlewatkan untuk merebut lebih banyak trofi musim ini.
Cedera yang menimpa semakin memperparah penderitaan The Gunners
Yang memperburuk keadaan bagi Arteta, kekalahan itu bukanlah satu-satunya kerugian pada malam itu. Di babak kedua yang penuh ketegangan, bek andalan Gabriel terpaksa ditarik keluar karena cedera, sehingga staf medis The Gunners kini cemas memikirkan kondisinya menjelang perebutan gelar yang krusial. Dengan masuknya William Saliba sebagai penggantinya, stabilitas pertahanan tampak goyah di bawah tekanan Saints di menit-menit akhir.
Harapan Arsenal untuk meraih trofi mengalami pukulan
Kekalahan ini merupakan pil pahit yang harus ditelan oleh Arteta, yang selama ini telah mengelola skuadnya untuk bersaing di berbagai ajang. Dengan The Gunners kini secara resmi tersingkir dari Piala FA, segala pembicaraan yang masih tersisa mengenai empat gelar domestik atau bahkan tiga gelar telah dibungkam sepenuhnya oleh lawan dari divisi Championship. Meskipun Liga Premier dan Liga Champions menjadi fokus utama bagi tim asal London Utara ini, kehilangan trofi bergengsi seperti Piala FA, terutama dari tim divisi yang lebih rendah, merupakan pukulan psikologis yang signifikan. Saat para penggemar Southampton merayakan kemenangan mengejutkan atas tim besar, Arsenal kini harus menata kembali diri dan fokus pada target-target yang tersisa, dimulai dengan lawatan ke markas Sporting CP pada hari Selasa.