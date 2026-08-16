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Southampton diejek atas skandal 'Spygate' dalam mimpi buruk saat kembali ke Championship melawan Watford
Kengerian bagi Southampton saat dampak Spygate terus berlanjut
Southampton merasakan bahwa Championship akan menjadi arena yang tanpa ampun musim ini ketika mereka disindir soal Spygate dalam perjalanan menuju kekalahan 2-1 dari Watford dengan wajah baru di Vicarage Road.
Menjalani laga liga pertama mereka sejak kasus spionase yang membuat mereka dikeluarkan dari play-off pada Mei, tim asuhan Eckert tak punya jawaban atas energi dan kegigihan tim tuan rumah. Atmosfer sudah memanas sejak awal, dengan para pemain Southampton dicemooh baik di dalam maupun di luar lapangan.
Kekalahan itu membuat Southampton sudah terpuruk di dasar klasemen setelah pengurangan empat poin menyusul skandal Spygate. Sebelum pertandingan, Eckert telah mencoba mengalihkan fokus kembali ke lapangan dengan menyatakan "Biarkan sepak bola yang berbicara" saat menjalani tugas media jelang laga. Namun, hal itu terbukti sulit karena bayang-bayang musim panas terus menghantui skuadnya sepanjang 90 menit yang sulit di Hertfordshire.
Watford menghukum kesalahan Southampton sejak awal
Dua gol Watford sama-sama berawal dari umpan buruk Southampton, yang menyoroti kurangnya ketenangan di kubu tim tamu. Sepakan tanpa arah Jack Stephens dimanfaatkan Iker Bravo, rekrutan musim panas dari Udinese. Penyerang Spanyol berusia 21 tahun itu tidak ragu, bergerak maju dan menyambar bola ke gawang untuk membuka skor.
Produk akademi Watford, Amin Nabizada, kemudian memanfaatkan lagi umpan ceroboh Southampton, kali ini dari Ryan Manning, untuk melesat di sisi kanan. Sempat terlihat seolah remaja itu mendorong bola terlalu jauh saat masuk ke area Southampton, sebelum ia tiba-tiba melepaskan tembakan rendah ke pojok bawah tiang jauh.
Southampton memperkecil ketertinggalan mereka pada babak kedua. Cameron Bragg menyodorkan bola kepada Cyle Larin dari jarak 10 yard dari gawang, dan pemain internasional Kanada itu meluncurkan bola melewati Federico Ravaglia pada menit ke-56.
- Getty Images Sport
Southampton masih harus membayar harganya
Southampton melancarkan gempuran telat ke gawang Watford, tetapi Taylor Harwood-Bellis menyia-nyiakan peluang paling bersih mereka. Ketika bek itu melepaskan tembakan pada masa injury time yang melenceng jauh, sosok yang dipandang sebagai salah satu tokoh antagonis dalam saga ini dipancing emosinya secara verbal oleh sejumlah pemain Watford. Bayang-bayang penyelidikan terus membesar, dengan Eckert sudah bersiap untuk potensi sanksi larangan saat klub menunggu putusan akhir dalam kasus spionase tersebut.
Mantan striker Southampton Kevin Phillips mengatakan kepada Sky Sports: "Tekanannya akan mulai lagi, bukan? Mereka tidak tampil baik hari ini. Anda tidak boleh terpeleset saat tertinggal empat poin. Masih ada jalan yang panjang, dan mereka menunjukkan musim lalu bahwa mereka bisa melaju ketika semuanya berjalan benar. Saya rasa dia tidak memilih tim yang tepat untuk memulai. Tekanannya ada, dan kita semua tahu alasannya."
- Getty
Naga Merah menyerang di media sosial
Ejekan terhadap Southampton berlanjut sepanjang musim panas, dengan Wrexham melontarkan sindiran nakal kepada Saints setelah jadwal Championship dirilis.
Wrexham dijadwalkan menghadapi Southampton pada September dan membagikan jadwal mereka dengan keterangan: "Membawa kami menuju jeda internasional," disertai emoji kaca pembesar dan mata-mata. Aksi trolling itu berlanjut, dengan pengingat yang ditambahkan ke kalender dua hari sebelum laga yang memberi tahu staf untuk "memeriksa tempat latihan" - sebuah rujukan yang jelas kepada skandal Spygate.
Wrexham juga mengubah lambang Southampton dengan menambahkan siluet seorang pria yang bersembunyi di balik pohon. Gambar itu merujuk pada foto-foto bocor tentang intern Southampton William Salt yang merekam sesi latihan Middlesbrough dari area berhutan selama penyelidikan.
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