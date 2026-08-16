Southampton merasakan bahwa Championship akan menjadi arena yang tanpa ampun musim ini ketika mereka disindir soal Spygate dalam perjalanan menuju kekalahan 2-1 dari Watford dengan wajah baru di Vicarage Road.

Menjalani laga liga pertama mereka sejak kasus spionase yang membuat mereka dikeluarkan dari play-off pada Mei, tim asuhan Eckert tak punya jawaban atas energi dan kegigihan tim tuan rumah. Atmosfer sudah memanas sejak awal, dengan para pemain Southampton dicemooh baik di dalam maupun di luar lapangan.

Kekalahan itu membuat Southampton sudah terpuruk di dasar klasemen setelah pengurangan empat poin menyusul skandal Spygate. Sebelum pertandingan, Eckert telah mencoba mengalihkan fokus kembali ke lapangan dengan menyatakan "Biarkan sepak bola yang berbicara" saat menjalani tugas media jelang laga. Namun, hal itu terbukti sulit karena bayang-bayang musim panas terus menghantui skuadnya sepanjang 90 menit yang sulit di Hertfordshire.