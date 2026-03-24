"Sosok yang memenuhi banyak kriteria": Zinedine Zidane tampaknya akan kembali secara spektakuler sebagai pelatih

"Ya, saya tahu namanya," ungkap Diallo. "Diperlukan sosok yang memenuhi banyak kriteria dan juga mampu mendapatkan dukungan dari masyarakat Prancis." Diallo memang tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang dimaksud. Namun, hampir semua tanda mengarah pada fakta bahwa Zidane akan mengambil alih jabatan tersebut. Menurut RMC Sport, Zidane bahkan dikabarkan sudah mulai menyusun staf kepelatihannya.

Deschamps telah mengumumkan pada awal tahun ini bahwa ia akan mundur dari timnas Prancis setelah turnamen musim panas nanti. Zidane sudah lama disebut-sebut sebagai calon penggantinya; pakar transfer Fabrizio Romano telah mengungkap adanya kesepakatan lisan antara pemenang Ballon d'Or 1998 itu dan Federasi Sepak Bola Prancis pada bulan Desember. "Harapan saya adalah suatu hari nanti menjadi pelatih kepala tim nasional Prancis," tegas Zidane sekali lagi pada bulan Oktober. Di bawah kepemimpinan Deschamps, Prancis menjadi juara dunia di Rusia pada tahun 2018.