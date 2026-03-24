Siapa yang akan menggantikan Didier Deschamps sebagai pelatih tim nasional Prancis setelah Piala Dunia 2026 telah diputuskan. Presiden Asosiasi Sepak Bola Prancis, Philippe Diallo, baru-baru ini mengonfirmasi hal ini dalam sebuah wawancara dengan Le Figaro.
"Sosok yang memenuhi banyak kriteria": Zinedine Zidane tampaknya akan kembali secara spektakuler sebagai pelatih
"Ya, saya tahu namanya," ungkap Diallo. "Diperlukan sosok yang memenuhi banyak kriteria dan juga mampu mendapatkan dukungan dari masyarakat Prancis." Diallo memang tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang dimaksud. Namun, hampir semua tanda mengarah pada fakta bahwa Zidane akan mengambil alih jabatan tersebut. Menurut RMC Sport, Zidane bahkan dikabarkan sudah mulai menyusun staf kepelatihannya.
Deschamps telah mengumumkan pada awal tahun ini bahwa ia akan mundur dari timnas Prancis setelah turnamen musim panas nanti. Zidane sudah lama disebut-sebut sebagai calon penggantinya; pakar transfer Fabrizio Romano telah mengungkap adanya kesepakatan lisan antara pemenang Ballon d'Or 1998 itu dan Federasi Sepak Bola Prancis pada bulan Desember. "Harapan saya adalah suatu hari nanti menjadi pelatih kepala tim nasional Prancis," tegas Zidane sekali lagi pada bulan Oktober. Di bawah kepemimpinan Deschamps, Prancis menjadi juara dunia di Rusia pada tahun 2018.
Zidane terakhir kali melatih Real Madrid
Zidane memulai kariernya di Real Madrid sebagai penasihat, lalu naik pangkat hingga menjabat sebagai direktur olahraga. Pengalaman pertamanya sebagai pelatih ia peroleh di tim U-17 Los Blancos, sebelum kemudian mengambil alih tim cadangan.
Dari Januari 2016 hingga musim panas 2018, ia melatih tim Madrid dalam 149 pertandingan - pada Maret 2019 ia kembali dan memimpin tim tersebut sekali lagi hingga musim panas 2021. Sejak saat itu, ia tidak lagi menjabat sebagai pelatih.
Prestasi Zinedine Zidane sebagai pelatih Real Madrid
Juara Liga Champions
2016, 2017, 2018
Juara Spanyol
2017, 2020
Juara Supercopa
2018, 2020
Juara Dunia Klub
2017, 2018