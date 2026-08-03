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Danny Welbeck Chelsea GFX.jpgGetty/GOAL
Mark Doyle dan Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Sosok andal Danny Welbeck akan menjadi mentor yang sempurna bagi Joao Pedro di Chelsea: GOAL memberi penilaian untuk transfer-transfer terbesar pada bursa transfer musim panas 2026

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Borussia Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Bagi sebagian penggemar sepakbola, musim panas adalah bagian kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali diisi oleh Piala Dunia! Alasannya, akhir musim hanya berarti satu hal: saatnya transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sibuk, dengan beberapa nama besar menjalani kepindahan bernilai besar sebelum tenggat waktu pada 1 September.

Kita tahu bahwa beberapa transfer berakhir baik bagi semua pihak yang terlibat, tetapi ada banyak juga yang membuat setidaknya satu klub, atau bahkan sang pemain, bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi andai mereka membuat keputusan berbeda di meja perundingan.

GOAL hadir untuk memastikan Anda mengetahui siapa yang paling diuntungkan dari setiap transfer besar bahkan sebelum para pemain resmi diperkenalkan. Sepanjang bursa transfer musim panas, kami akan memberi penilaian untuk setiap transfer yang sudah rampung saat itu terjadi, sehingga Anda bisa mengikuti para pemenang besar, dan yang kalah, pada musim transfer ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu kami pendapat Anda di kolom komentar...

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 Agustus: Valentin Barco (Strasbourg ke Chelsea, dirahasiakan)

    Untuk Strasbourg: Chelsea dikabarkan membayar £34 juta untuk merekrut Barco dari klub saudara mereka, yang merupakan nilai transfer signifikan mengingat minimnya pengalaman sang pemain di level tertinggi. Ini menjadi kesepakatan ke-13 yang dirampungkan antara kedua klub sejak dimulainya musim 2025-26, tetapi baru yang ketiga secara permanen, dan Strasbourg tentu akan sedih melihat pemain asal Argentina itu pergi. Barco mencatatkan enam kontribusi gol di Ligue 1 musim lalu, membantu mereka finis di delapan besar untuk tahun kedua secara beruntun, dan juga memainkan peran penting dalam laju mereka ke semifinal Conference League. Beroperasi baik sebagai playmaker yang bermain lebih ke dalam maupun gelandang box-to-box nomor 8, umpan progresif Barco memberi Strasbourg daya dobrak nyata, dan ia menjelajahi setiap jengkal lapangan saat tim kehilangan bola. Sifat hubungan Strasbourg dengan Chelsea membuat kehilangan talenta terbaik mereka menjadi sesuatu yang tak terelakkan, tetapi kepergian Barco bisa sangat merugikan peluang mereka untuk melangkah menuju kualifikasi Liga Champions. Nilai: C-

    Untuk Chelsea: Merekrut Barco adalah keputusan yang nyaris tanpa pikir panjang bagi Chelsea setelah musim terobosannya bersama Strasbourg, dan pemain 22 tahun itu juga mendapat sorotan global setelah bentrokan panasnya dengan Jude Bellingham di Piala Dunia. Kecil kemungkinan Barco akan langsung menjadi starter reguler di Chelsea, tetapi ia sangat cocok dengan sistem Xabi Alonso yang cair dan berorientasi pada kontrol. Pemain muda itu akan memberi Alonso opsi tambahan baik di dasar lini tengah maupun di sisi kiri, dengan Barco awalnya mulai dikenal sebagai seorang bek sayap. Dengan kualitas teknik melimpah dan agresivitas tinggi, Chelsea bisa mengandalkan Barco untuk terus mengalirkan bola di wilayah lawan dan bekerja habis-habisan untuk merebutnya kembali. Kehadirannya tentu akan mengurangi dampaknya jika Enzo Fernandez pada akhirnya dibujuk pindah ke Real Madrid, dan ia juga masih memiliki potensi besar yang bisa digali. Nilai: B+

    Untuk Barco: Kesempatan kedua di Premier League yang mungkin tidak ia bayangkan akan datang secepat ini setelah kepergiannya dari Brighton, tempat ia hanya bermain selama delapan bulan sebelum dipinjamkan ke Sevilla dan Strasbourg, yang terakhir kemudian merekrutnya secara permanen musim panas lalu. Barco telah belajar banyak dalam dua musim terakhir, dan transisinya ke lini tengah di Strasbourg memaksanya mengembangkan aspek fisik dalam permainannya. Kali ini ia akan jauh lebih siap menghadapi intensitas sepakbola Inggris, dan Alonso adalah pelatih ideal untuk membawanya ke level berikutnya. Pengalaman bekerja bersama Lionel Messi & kawan-kawan di panggung Piala Dunia yang menantang juga akan sangat berguna bagi Barco, meski faktanya ia hanya bermain 19 menit di turnamen itu bersama Argentina. Ia mungkin juga harus terbiasa dengan peran terbatas di Chelsea, tetapi jika ia sabar dan menyerap sebanyak mungkin pelajaran dari Alonso dan para pemain senior Chelsea, Barco bisa muncul sebagai anggota penting dari proyek ambisius BlueCo dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B

    James Westwood

    • Iklan
  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Agustus: Danny Welbeck (Brighton ke Chelsea, £5 juta)

    Untuk Brighton: Sulit untuk melebih-lebihkan betapa besarnya pukulan ini bagi Brighton, yang kehilangan sosok yang menjadi pencetak gol terbanyak mereka dengan selisih jauh musim lalu dan pencetak gol terbanyak ketiga bersama dalam seluruh sejarah klub. Mereka tentu tidak akan menghalangi Danny Welbeck untuk pergi, terlebih ketika peluang yang begitu tak terduga muncul untuknya di usia 35 tahun, tetapi tetap saja ini akan terasa menyakitkan. Pelatih kepala Fabian Hurzeler akan bertekad mendatangkan pengganti yang sepadan, terutama karena striker muda Yunani yang sangat dipuji, Stefanos Tzimas, masih menepi setelah mengalami robekan ACL yang ditakuti pada Desember lalu. Saat ini, kompatriot Tzimas, Charalampos Kostoulas, dan penyerang Jerman Georginio Rutter menjadi satu-satunya opsi mereka, meski Evan Ferguson sudah kembali dari masa peminjamannya di Roma. Untuk saat ini masih belum jelas siapa yang akan mereka incar di bursa transfer, tetapi tidak akan mengejutkan jika nama Liam Delap muncul dalam pembicaraan dengan Chelsea terkait kepindahan Welbeck ke Stamford Bridge. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Chelsea sudah memberi sinyal sejak beberapa waktu lalu bahwa mereka akan mencari pemain yang sudah terbukti di Premier League serta 'matang' dan 'tangguh secara emosional', seiring mereka meninggalkan kebijakan transfer yang berfokus pada pemain muda setelah satu lagi musim yang sangat mengecewakan di bawah kendali BlueCo. Welbeck jelas membawa semua itu dalam jumlah melimpah meski kariernya sudah memasuki senja. Dia juga bukan sekadar pelengkap. Meski kini berusia 35 tahun, striker Brighton itu baru saja mencatat musim paling produktif dalam urusan gol sepanjang 18 tahun kariernya di Premier League sejauh ini, dengan 13 gol, dengan catatan tertinggi keduanya datang pada 2024-25. Dia bahkan telah mengoleksi sembilan gol dan dua assist dalam 19 penampilan liga melawan Chelsea, dengan yang pertama datang saat membela Sunderland pada 2010 dan yang terbaru pada April tahun ini. Dia tampaknya akan menjadi pelapis Joao Pedro, yang berarti Chelsea masih harus membereskan urusan pemain keluar dengan Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha, dan Shim Mheuka termasuk di antara banyak striker yang ada dalam skuad mereka. Merekrut Welbeck jelas merupakan langkah jangka pendek, tetapi Chelsea akan berharap kehadiran dan kepemimpinannya bisa memberi dampak jangka panjang. Dia telah menunjukkan bahwa dirinya masih sangat mampu memberi kontribusi. Nilai: B+

    Untuk Welbeck: Pada tahap kariernya saat ini, ini adalah peluang yang mustahil dilewatkan Welbeck. Kini dia bisa menambahkan Chelsea ke dalam resume-nya yang sudah mengesankan, tempat dia akan mendapat kesempatan bekerja dengan pelatih yang sangat dihormati, Xabi Alonso, dan besar kemungkinan akan diberi pengaruh signifikan di ruang ganti saat klub berupaya mencari stabilitas dan kepemimpinan. Dia tidak akan menjadi starter reguler, tetapi sangat mungkin dia mendapatkan banyak menit bermain dari bangku cadangan ketika Pedro diistirahatkan, sementara dia seharusnya memimpin lini depan pada tahap awal kompetisi piala. Kontrak dua tahun juga berarti bahwa, jika Chelsea lolos, dia mungkin mendapat satu kesempatan lagi untuk bermain di Liga Champions pada 2027-28. Welbeck juga akan bereuni dengan Pedro, yang dengannya dia memiliki koneksi kuat di Brighton dan bisa menjadi mentor yang sempurna, begitu juga bagi Delap jika Chelsea mempertahankannya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Juli: John Stones (Manchester City ke Inter, gratis)

    Untuk Man City: Kepergian emosional John Stones dikonfirmasi pada akhir musim klub, tetapi sejatinya itu memang tak terelakkan. Bek tersebut diganggu cedera sepanjang waktunya di Man City, tetapi terutama selama dua tahun terakhir kontraknya, yang selalu membuat kecil kemungkinan ia akan ditawari perpanjangan. Manajer City yang kini sudah menjadi mantan, Pep Guardiola, sempat memberi isyarat pada awal 2025-26 bahwa Stones menghadapi perjuangan berat untuk mengamankan kontrak baru, dan masalah paha yang ia alami pada musim dingin hingga membuatnya absen dalam 18 pertandingan kemungkinan besar mengakhiri peluangnya dalam hal itu. Meski demikian, bek tengah itu tetap menikmati satu dekade yang gemilang di Etihad, menjadi figur kunci di lini belakang dan membantu klub meraih treble bersejarah pada 2022-23, termasuk gelar Liga Champions pertama yang selama ini begitu didambakan. Stones tanpa diragukan lagi akan dikenang sebagai legenda klub meski bermasalah dengan kebugaran, tetapi perpisahan jalan mungkin memang masuk akal pada tahap ini. Bahkan jika ia masih terikat kontrak, nilainya pun tidak akan terlalu besar. Setelah pemain berusia 32 tahun itu dikaitkan dengan Chelsea, City mungkin juga akan senang karena ia tidak bergabung dengan rival Premier League. Nilai: B

    Untuk Inter: Jelas, mengingat masalah cederanya, ada risiko yang cukup signifikan dalam kepindahan ini bagi Inter, meski berstatus bebas transfer. Namun, mereka akan berharap telah mengimbangi risiko itu dengan meyakinkan Stones untuk menandatangani kontrak dua tahun yang kabarnya bernilai sekitar £115.000 per pekan, jauh lebih rendah daripada yang ia terima di Etihad. Kini, juara Scudetto itu hanya perlu berharap bahwa pemain internasional Inggris tersebut bisa tetap bugar karena akan ada pertanyaan serius soal daya tahannya. Dalam performa terbaiknya, ia tetap salah satu bek tengah dengan kemampuan distribusi bola terbaik, seperti yang ia tunjukkan lewat sejumlah penampilan kuat di Piala Dunia pada awal musim panas ini. Serie A merupakan semacam tempat yang nyaman bagi para pemain veteran, dan Inter pasti percaya bahwa tempo yang lebih lambat di Italia akan memberi beban fisik yang lebih kecil kepada pemain yang tubuhnya kerap mengecewakannya di Premier League. Stones menggantikan Francesco Acerbi, yang pada usia 38 tahun mungkin menjadi bukti bahwa pemain Inggris itu berpotensi bermain selama bertahun-tahun lagi di liga yang tidak seintens itu. Inter juga sangat mungkin memandang ini sebagai sebuah kudeta transfer, setelah kabarnya mengalahkan Chelsea dan Arsenal dalam perburuan tanda tangan sang bek. Nilai: B

    Untuk Stones: Stones mungkin memang membutuhkan awal yang baru, dan ia akan berharap bisa meninggalkan masalah kebugarannya untuk selamanya di Italia. Bukan hanya ini kesempatan untuk merasakan liga dan budaya baru, tetapi ia juga akan terus bersaing memperebutkan gelar-gelar besar baik di kompetisi domestik maupun di Eropa bersama klub yang saat ini menjadi kekuatan dominan Italia. Ia mungkin belum menyadarinya, tetapi pada usia 32 tahun, Stones bisa jadi telah memperpanjang karier bermainnya beberapa tahun dengan menukar kerasnya persaingan Premier League dengan tempo Serie A yang lebih lambat, dan pada tahap akhir kariernya ini ia seharusnya sangat cocok dengan kehidupan di sana. Ia akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di City, Manuel Akanji, di San Siro dan akan percaya diri dengan peluangnya untuk menjadi starter dalam sistem tiga bek milik Cristian Chivu bersama Alessandro Bastoni yang brilian. Itu, pada gilirannya, juga bisa membuatnya tetap masuk dalam persaingan di level internasional, jika ia ingin melanjutkan kariernya bersama Inggris setelah musim panas yang berakhir dengan kekecewaan tersingkir di semifinal Piala Dunia. Nilai: A

    Krishan Davis

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  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Juli: Maxence Lacroix (Crystal Palace ke Chelsea, £52 juta)

    Untuk Palace: Belum genap dua tahun sejak Palace hanya mengeluarkan £18 juta untuk merekrut Lacroix dari Wolfsburg saat usianya 24 tahun, jadi mereka tentu sangat senang karena nyaris melipatgandakan uang mereka tiga kali lipat dalam rentang waktu sesingkat itu ketika model bisnis mereka kembali membuahkan hasil. Bek tengah itu berkembang persis seperti yang mereka harapkan, menjadi bagian penting dari skuad juara Piala FA dan Conference League dalam dua musim terakhir di bawah Oliver Glasner. Melihat penampilannya sebagai bek dominan yang juga piawai memainkan bola, Palace pasti sudah mengantisipasi minat terhadap pemain internasional Prancis itu dan kabarnya mengetahui keinginan Lacroix untuk menguji dirinya di level tertinggi. Mereka mungkin merasa bisa mendapatkan lebih banyak, mengingat pasar yang melambung, tetapi uang tersebut tetap akan sangat berguna untuk menyeimbangkan pembukuan setelah Palace mengeluarkan dana besar pada Januari untuk Brennan Johnson dan Jorgen Strand Larsen. Nilai: A-

    Untuk Chelsea: BlueCo melanjutkan upaya mereka untuk menambah pengalaman dan kualitas Premier League. Chelsea sangat membutuhkan perombakan di lini bek tengah, dengan tak satu pun dari kumpulan opsi yang mereka miliki saat ini benar-benar menonjol sebagai solusi jangka panjang berkualitas, selain Levi Colwill yang sudah kembali bugar. Di luar pemain internasional Inggris itu, situasinya agak berantakan; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, dan Mamadou Sarr semuanya sempat menjanjikan tetapi gagal memenuhi ekspektasi, dan masa depan mereka pun menjadi tidak pasti akibatnya. Karena itu, dilaporkan bahwa Chelsea bahkan masih bisa mengejar satu bek tengah lagi setelah kedatangan Lacroix, dengan Jacobo Ramon dari Como termasuk di antara nama-nama yang disebut, yang kemungkinan besar berarti beberapa anggota grup saat ini akan dilepas. Klub London barat itu mungkin akan merasa bahwa, meski sedikit mahal, £52 juta ($69 juta) tetap merupakan nilai yang cukup layak di pasar saat ini untuk seorang bek tengah yang sudah terbukti di Premier League dan pemain internasional penuh Prancis yang sedang mendekati masa puncaknya. Lebih dari itu, Lacroix adalah sosok pemimpin di lapangan yang sangat dibutuhkan. Mendatangkannya untuk berduet dengan Colwill langsung memberi Chelsea kemitraan bek tengah yang tampak solid untuk dibangun. Sekarang yang perlu dilakukan adalah menyingkirkan pemain-pemain yang tak lagi dibutuhkan dan mungkin menambah sedikit kualitas serta pengalaman, dan itu bisa dimulai dengan Disasi bergerak ke arah sebaliknya. Nilai: B+

    Untuk Lacroix: Dua tahun terakhir benar-benar luar biasa bagi Lacroix, yang telah meraih trofi mayor pertama dalam kariernya, menjadi pemain senior timnas Prancis dan tampil di Piala Dunia selama dua tahunnya sebagai pemain Palace. Pemain berusia 26 tahun itu diketahui ingin terus menguji dirinya dan bermain di level tertinggi, dan dia memang sangat pantas mendapatkan kesempatan untuk naik level ke klub yang disebut sebagai ‘big six’ pada musim panas ini setelah serangkaian penampilan kukuh yang konsisten di London selatan. Pindah ke Chelsea terasa seperti hasil yang sempurna baginya; dia tetap berada di ibu kota, dan dia bisa berharap langsung masuk ke susunan pemain inti Xabi Alonso sebagai bek tengah sisi kanan, mengingat keterbatasan pemain seperti Fofana dan Chalobah, serta ketidakpastian yang menyelimuti masa depan masing-masing. Lacroix menjadi pahlawan kultus di Selhurst Park, dan awal yang kuat di bawah Alonso akan membuatnya cepat menjadi figur populer di lingkungan barunya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Juli: Elliot Anderson (Nottingham Forest ke Manchester City, £116 juta)

    Untuk Forest: Mungkin ada emosi yang campur aduk. Di satu sisi, Forest pasti sedih melihat Anderson pergi, mengingat ia memainkan peran yang begitu vital saat mereka pertama kali lolos ke Liga Europa, lalu melaju hingga semifinal musim lalu. Anderson adalah poros tim. Benar-benar segalanya mengalir melaluinya, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Setidaknya uang bukan masalah, tentu saja. Terlepas apakah biaya transfer yang sebenarnya adalah £116 juta atau £130 juta, yang disebut Forest sebagai angkanya, itu adalah jumlah uang yang luar biasa besar untuk pemain yang didatangkan hanya seharga £35 juta dua tahun lalu. Jadi, meski Anderson jelas akan dirindukan di City Ground, emosi yang paling dominan di level direksi adalah kepuasan, karena Forest benar-benar membuat City membayar sangat mahal dalam urusan ini. Nilai: A

    Untuk Man City: Rodri baru mereka. Atau, setidaknya, dia memang harus jadi itu. Meski Rodri belum menjelaskan niatnya, semua tanda mengarah pada pemenang Ballon d'Or itu meninggalkan Etihad musim panas ini untuk kembali ke negara asalnya, Spanyol, dan bahkan jika itu tidak terjadi, City memang membutuhkan penerus yang layak untuk takhta gelandang berusia 30 tahun tersebut. Lagipula, bukan berarti Nico Gonzalez atau Matheus Nunes pernah benar-benar meyakinkan di peran nomor 6. Anderson tampak cocok, meski begitu. Dia adalah pemain Premier League yang sudah terbukti, yang mencatatkan lebih banyak sentuhan dan memenangi lebih banyak duel daripada pemain lain mana pun di kasta tertinggi Inggris musim lalu, yang berarti dia terlihat sangat pas untuk lini tengah Enzo Maresca. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa ini adalah contoh paling nyata dari "pajak Inggris". Anderson adalah pemain yang sangat bagus yang, pada usia 23 tahun, pada akhirnya bisa menjadi pemain hebat. Tetapi, dia baru menjalani beberapa musim bagus di Forest dan bahkan belum pernah bermain di Liga Champions. Sama sekali tidak mungkin City harus membayar biaya transfer sembilan digit untuk Anderson jika dia masih mewakili Skotlandia di level internasional, bukan Inggris. Nilai: C

    Untuk Anderson: Langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Anderson jelas sudah melampaui level Forest. Dia telah menunjukkan bahwa dia punya potensi untuk bermain di level tertinggi dan kini dia akan mendapat kesempatan untuk melakukannya di City. Besarnya biaya transfer itu akan membawa tekanan yang luar biasa besar dan Anderson bukanlah gelandang muda Inggris menjanjikan pertama yang kesulitan di Etihad. Namun, pemain 23 tahun itu terlihat sebagai pesepakbola yang lebih komplet daripada Kalvin Phillips pada usia yang sama, dan perbedaan sangat, sangat besarnya dalam situasi masing-masing adalah bahwa tampaknya Rodri tidak akan berdiri di antara Anderson dan satu tempat di tim inti. Jadi, meski ada banyak ketidakpastian seputar era pasca-Pep Guardiola di City, ini adalah kesempatan emas baginya untuk menegaskan diri sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Juli: Alejandro Garnacho (Chelsea ke Aston Villa, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu sangat senang bisa begitu cepat melepas Garnacho dari daftar pemain mereka pada musim panas ini, seorang pemain yang sangat mungkin sulit dipindahkan mengingat masa satu musimnya yang mudah dilupakan di London barat dan banderol tinggi klub sebesar £42,5 juta ($57 juta). Sedikit lebih dari 10 hari lalu, dilaporkan bahwa Chelsea telah mengizinkan Garnacho absen dari latihan pramusim untuk menuntaskan kepindahannya dari Stamford Bridge, dan transfer itu kini dengan cepat terwujud dalam bentuk peminjaman ke Aston Villa yang mencakup kewajiban membeli bersyarat. Dilaporkan bahwa syarat-syarat tersebut sangat mudah dipenuhi, dan pemain Argentina itu juga sudah menandatangani kontrak empat tahun di Villa. Pada tahap ini belum jelas berapa nilainya, tetapi bisa dibayangkan angkanya tidak akan jauh dari valuasi Chelsea, sesuatu yang tentu akan sangat memuaskan mereka, terlebih setelah baru saja merekrut Morgan Rogers dari klub Midlands itu dengan biaya pemecah rekor klub. Nilai: A

    Untuk Aston Villa: Melihat betapa tidak efektifnya Garnacho selama berada di Chelsea, ini adalah langkah yang akan memicu kekhawatiran di kalangan fan Villa. Pelatih kepala Unai Emery kabarnya menjadi pendorong utama di balik upaya mereka memburu sang pemain, karena ia menginginkan winger yang cepat, dan harapannya tentu pelatih asal Spanyol itu bisa memulihkan kepercayaan diri Garnacho. Namun, terasa ada risiko besar yang menyertainya karena Garnacho sudah cukup lama terlihat kehilangan daya ledak dan kepercayaan diri yang dulu membuatnya menjadi talenta begitu menonjol saat di Manchester United. Pemain sayap itu tidak tampak mampu meniru kontribusi angka Rogers di lini serang, dan akan ada pertanyaan besar jika ia gagal memberi dampak sementara Villa tetap wajib membelinya pada akhir musim, kemungkinan dengan biaya besar. Kesepakatan ini juga merupakan cara yang cukup terang-terangan untuk mengakali aturan finansial, karena jelas dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dari kesepakatan Rogers dan Garnacho di mata UEFA, yang akan menganggap ini sebagai pertukaran jika winger Argentina itu pindah secara permanen pada musim panas ini, sehingga selisih biayanya akan dikurangkan. Nilai: C

    Untuk Garnacho: Memulai lembaran baru untuk kedua kalinya dalam rentang setahun, Garnacho pasti bertekad memaksimalkan kesempatan ini karena ia berisiko membuat kariernya hanyut ke mediokritas. Emery punya kemampuan untuk mengeluarkan yang terbaik dari para pemain yang sebelumnya tampil di bawah standar, dan kepergian Rogers berarti ada satu tempat yang terbuka di starting XI Villa. Namun, pemain Argentina itu keliru jika berpikir tekanannya akan lebih ringan jauh dari klub yang disebut 'big six', dengan publik Villa Park memiliki ekspektasi sangat tinggi setelah tiket Liga Champions kembali diamankan, sebuah keuntungan bagi rekrutan baru itu. Garnacho juga pasti akan mewaspadai nasib Harvey Elliott, yang bergabung dengan Villa dari Liverpool musim panas lalu dalam kesepakatan pinjaman dengan kewajiban membeli bersyarat yang tampak sangat mudah dipenuhi; ia hanya perlu mencatatkan 10 penampilan di Premier League. Namun, ia disisihkan oleh Emery dan jarang sekali masuk skuad pertandingan. Sang manajer punya rekam jejak seperti itu, dan Garnacho harus membuktikan nilainya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Juli: Christos Tzolis (Club Brugge ke Arsenal, £34 juta)

    Untuk Brugge: Meski Tzolis tentu akan bernilai lebih tinggi jika bermain di salah satu dari lima liga top Eropa, Club Brugge akan sangat puas dengan pemasukan yang menjadi rekor klub untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya seharga €6,5 juta dua tahun lalu dari Fortuna Dusseldorf. Negosiasi juga tampaknya berjalan cukup mulus, dengan Arsenal pada akhirnya memenuhi valuasi sang juara Belgia terhadap winger tersebut. Klub penjual berada dalam posisi yang kuat setelah Tzolis menandatangani kontrak baru setahun lalu. Uang sebesar itu akan sangat berarti bagi klub Jupiler Pro League, dan Brugge akan berupaya menginvestasikannya kembali dengan cerdas setelah merebut kembali gelar dari Union Saint-Gilloise musim lalu. Nilai: A

    Untuk Arsenal: Juara Premier League itu membutuhkan tambahan kekuatan di area sayap setelah kepindahan Leandro Trossard ke Besiktas usai Piala Dunia, dan Tzolis akan memenuhi banyak kriteria sebagai pengganti. Pemain internasional Yunani itu menjalani musim individu yang luar biasa pada 2025-26, dengan membukukan total 51 kontribusi gol yang mencengangkan, 22 gol dan 29 assist, di semua kompetisi, serta membantu Brugge melaju menuju gelar liga dan fase gugur Liga Champions. Tentu saja, ada risiko yang melekat pada kepindahan ini, meski biayanya terlihat cukup sepadan di pasar saat ini; Tzolis kesulitan besar dalam periode pertamanya di Premier League bersama Norwich City, meski saat itu ia masih sangat muda dan The Canaries memang menuju degradasi, sehingga akan ada tanda tanya apakah ia bisa menerjemahkan performanya di Belgia ke sepakbola Inggris. Arsenal akan berharap Tzolis telah memetik pelajaran dari pengalaman itu, dan sang pemain memiliki fisik serta kecepatan untuk sukses. Arsenal mungkin harus bersabar untuk melihat versi terbaik dari pemain 24 tahun tersebut, tetapi setidaknya ia seharusnya bisa menjadi opsi rotasi yang berguna pada tahap awal. Nilai: B+

    Untuk Tzolis: Winger itu kembali ke Premier League dengan sesuatu yang harus dibuktikan setelah periode gagal bersama Norwich, didorong oleh fakta bahwa ia telah menghidupkan kembali kariernya di Belgia setelah masa peminjaman awal bersama FC Twente dan Dusseldorf. Tantangannya sekarang adalah menjaga standar tinggi yang ia tetapkan bersama Brugge di liga yang jauh lebih sulit, tetapi tanda-tandanya menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menjadi sukses. Tzolis dilaporkan hanya ingin bergabung dengan Arsenal dan memprioritaskan ketertarikan mereka, jadi ia jelas akan sangat senang transfer ini akhirnya terwujud. Kini kerja keras dimulai saat ia berusaha memantapkan dirinya di London utara. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Juli: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund ke Barcelona, €29 juta)

    Untuk Dortmund: Mungkin ini yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam situasi seperti ini. Adeyemi hanya memiliki sisa kontrak satu tahun dan tidak ada peluang baginya untuk menandatangani kontrak baru. Karena itu, Dortmund tidak punya pilihan selain menjualnya pada musim panas ini demi menghindari kehilangan aset yang cukup berharga secara cuma-cuma tahun depan. Nilai Adeyemi jelas lebih tinggi daripada €22 juta yang akan diterima Dortmund di muka, tetapi jangan lupa bahwa ia cukup sering dibekap cedera dan kesulitan menjaga konsistensi sepanjang empat tahunnya di Signal Iduna Park. BVB juga patut diapresiasi karena berhasil mengamankan klausul penjualan kembali dalam kontraknya. Nilai: B

    Untuk Barcelona: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Kami sudah sangat sering mengkritik Barca selama bertahun-tahun soal kebijakan transfer mereka, dan itu memang pantas, tetapi kali ini mereka layak mendapat pujian karena ini bisa menjadi bisnis yang sangat bagus. Adeyemi memang belum memenuhi ekspektasi sebagai bintang besar Jerman berikutnya, tetapi usianya masih 24 tahun, yang membuatnya menjadi alternatif yang lebih muda, lebih murah, dan lebih cepat dibanding Marcus Rashford. Mungkin yang lebih penting daripada apa pun adalah Hansi Flick percaya ia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari pemain yang diberinya debut di tim nasional lima tahun lalu. Nilai: B+

    Untuk Adeyemi: Transfer yang datang pada waktu yang tepat. Adeyemi tampak seperti calon superstar ketika ia bergabung dengan Dortmund dari Red Bull Salzburg pada Mei 2022, tetapi itu tak pernah benar-benar terwujud baginya. Memang ada tanda-tanda musim lalu bahwa ia pada akhirnya bisa mewujudkan potensinya, tetapi kepindahan ke Camp Nou tetap merupakan perkembangan luar biasa bagi winger kelahiran Munich tersebut. Hal bagusnya adalah ia tidak akan berada di bawah tekanan yang sangat besar, mengingat nilai transfernya. Bahkan, ekspektasi yang jauh lebih besar akan diarahkan kepada Anthony Gordon pada tahap awal musim baru, dan itu seharusnya membuat hidup Adeyemi jauh lebih mudah. Ia punya fleksibilitas dan kecepatan untuk menjadi anggota yang sangat penting dalam lini depan Barcelona yang sedang dirombak secara besar-besaran pada musim panas ini. Pada dasarnya, ini terasa seperti langkah yang tepat pada waktu yang tepat bagi Adeyemi, yang tidak akan mendapatkan panggung yang lebih baik untuk akhirnya mewujudkan potensinya. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Juli: Morgan Rogers (Aston Villa ke Chelsea, £117 juta)

    Untuk Villa: Pengingat brutal akan posisi mereka dalam hierarki Premier League. Jika Rogers bergabung dengan Arsenal yang baru dinobatkan sebagai juara, itu lain cerita. Namun, Villa finis di peringkat keempat musim lalu, enam tingkat dan 13 poin di atas Chelsea, dan akan bermain di Liga Champions musim ini, sementara Chelsea sama sekali tidak memiliki kompetisi Eropa untuk dinantikan. Meski begitu, juara Liga Europa itu benar-benar tak berdaya untuk mencegah aset paling berharga mereka pindah ke Stamford Bridge. Jelas, dari perspektif finansial, ini adalah kesepakatan yang benar-benar luar biasa bagi Villa. Mereka merekrut Rogers dari Middlesbrough hanya dua setengah tahun lalu dengan biaya awal £8 juta. Kini mereka menjualnya dengan nilai hampir 15 kali lipat dari angka tersebut, jumlah yang sangat besar dan akan sangat membantu Villa mencari pengganti sekaligus memperkuat skuad Unai Emery di sektor lain. Namun, para suporter saat ini sangat frustrasi, karena mereka merasa ini adalah bukti lebih lanjut bahwa pemilik kaya klub mereka dibatasi oleh aturan finansial Premier League. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Sebuah pencapaian besar. Ekspektasinya adalah Rogers akan menuju London utara musim panas ini, bukan ke bagian barat. Namun, terlepas dari dugaan masalah anggaran yang disebabkan kegagalan musim lalu lolos ke Liga Champions, Chelsea telah mengungguli Arsenal untuk merekrut salah satu penyerang paling diminati di Premier League. Bagaimana? Itulah pertanyaan yang sedang diajukan semua orang saat ini, dengan banyak pihak kini memperkirakan seorang anggota 'bomb squad' Chelsea akan muncul di Villa Park sebelum penutupan bursa transfer, dan dengan biaya yang sangat melambung. Namun, yang tampaknya lebih mungkin adalah kemajuan telah dibuat di balik layar dalam hal menemukan klub baru untuk Enzo Fernandez dan penjualan pemain Argentina yang ingin hengkang itu hampir sepenuhnya akan menutupi biaya perekrutan Rogers. Tak bisa dimungkiri bahwa Chelsea telah membayar terlalu mahal untuk pemain 23 tahun yang baru memiliki dua musim Premier League yang cukup bagus, dan hanya satu gol dalam 22 penampilan untuk Inggris. Namun, lini depan yang berisi Rogers, Cole Palmer, Estevao, dan Joao Pedro tentu bisa sangat berbahaya di bawah asuhan Xabi Alonso musim depan. Nilai: B

    Untuk Rogers: Sebuah perkembangan yang mengejutkan, setidaknya dari sudut pandang luar. Asumsinya adalah Rogers sangat ingin pindah ke Emirates, tempat dia diperkirakan akan mengambil posisi Leandro Trossard yang baru hengkang di sisi kiri serangan Arsenal asuhan Mikel Arteta. Namun, kini dilaporkan bahwa dia berubah pikiran karena Alonso, yang jelas melakukan pekerjaan hebat dengan pemain-pemain seperti Florian Wirtz di Bayer Leverkusen. Namun, kami sangat menduga bahwa uang dan jaminan waktu bermain di tim yang lebih lemah memainkan peran yang bahkan lebih krusial dalam kepindahan mengejutkan Rogers ke Stamford Bridge. Sejujurnya, meski Chelsea adalah klub yang dikelola dengan buruk dan terus berada dalam kondisi tidak stabil, ini adalah kepindahan yang bisa berjalan sangat baik bagi Rogers, terutama karena dia kini bisa bermain di Premier League bersama sahabatnya dan mantan rekan setimnya di level usia muda Manchester, Palmer. Bahkan, kita mungkin akan melihat cukup banyak selebrasi 'cold' dalam pertandingan Chelsea musim depan! Nilai: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Juli: Youri Tielemans (Aston Villa ke Manchester United, £35 juta)

    Untuk Villa: Pukulan telak. Kecenderungan Tielemans mengalami cedera sudah lama menjadi sumber frustrasi di Villa Park, tetapi saat bugar, dia adalah pesepakbola yang fantastis, dan betapa pentingnya dia dalam rencana permainan Unai Emery musim lalu memang tak bisa dilebih-lebihkan. Tim asuhan pelatih Spanyol itu kesulitan luar biasa ketika Tielemans menepi karena cedera pergelangan kaki pada awal tahun ini, dengan hanya meraih satu kemenangan dari tujuh laga Premier League yang mereka mainkan tanpa gelandang Belgia tersebut. Lalu, setelah dia kembali ke susunan starter, Villa menutup musim dengan gemilang dengan finis di posisi keempat Premier League dan menjuarai Liga Europa, dengan Tielemans mencetak gol spektakuler di final. Mengingat dia juga masih memiliki dua tahun tersisa dalam kontraknya, kehilangan dirinya hanya dengan £35 juta benar-benar sulit diterima, terutama karena Amadou Onana sedang menghadapi absennya yang panjang akibat cedera ACL. Nilai: D

    Untuk United: Sebuah kejutan yang sangat menyenangkan. Tidak ada indikasi bahwa United sedang menyiapkan langkah untuk merekrut Tielemans sampai muncul kabar bahwa transfer itu sudah mendekati rampung. Karena itu, mereka pantas mendapat pujian karena bergerak begitu tegas dan begitu senyap. Tielemans jelas tidak sesuai dengan profil usia yang dicari United pada musim panas ini dan dia tentu sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi, bahkan untuk pemain berusia 29 tahun. Namun, kedatangannya akan meredakan sebagian kepanikan di Old Trafford setelah gagalnya transfer Ederson, Manuel Ugarte mengalami cedera serius saat bertugas bersama Uruguay, dan United tidak mampu memenuhi harga dalam kesepakatan untuk target-target gelandang utama mereka, Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Mateus Fernandes. Tielemans adalah pemain Premier League yang sudah terbukti dan menegaskan kelasnya di Piala Dunia. Karena itu, dia akan menambah kedalaman, pengalaman, fleksibilitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah United setelah kepergian Casemiro pada akhir musim lalu, dan dengan harga seperti ini, dia bisa saja terbukti menjadi salah satu rekrutan terbaik musim ini. Nilai: B+

    Untuk Tielemans: Jenis peluang yang mungkin bahkan dia sendiri pikir sudah lewat darinya. Tielemans sudah lama diprediksi akan bergabung dengan salah satu tim elite Premier League, tetapi setelah berusia 29 tahun pada Mei, hal itu benar-benar tidak terlihat akan terjadi bagi mantan gelandang Leicester City tersebut pada tahap kariernya saat ini, dan itu sebenarnya tidak masalah. Villa adalah klub besar dengan haknya sendiri. Namun, United tanpa diragukan lagi berada di level lain dalam hal prestise, yang membuat ini menjadi kepindahan besar bagi Tielemans, yang tanpa ragu akan menikmati kesempatan untuk memamerkan jangkauan umpannya yang luar biasa dan teknik hebatnya di salah satu panggung terbesar dalam sepakbola. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Juli: Andrey Santos (Chelsea ke Manchester United, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Musim panas Chelsea yang aneh terus berlanjut setelah mereka sepakat menjual salah satu pemain muda menjanjikan mereka kepada rival langsung dalam perebutan finis empat besar di Premier League. Andrey Santos tampak berkembang dengan baik setelah kembali dari masa peminjaman yang sukses bersama klub saudara Strasbourg untuk menjadi bagian dari tim utama, tampil secara reguler sepanjang musim 2025-26 dan kerap mengesankan saat menjadi pelapis Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Jika Fernandez pergi, seperti yang tampaknya akan terjadi, maka manajer baru Xabi Alonso akan kekurangan opsi. Namun, pemain berusia 22 tahun itu jelas tidak dianggap tak tersentuh, dan tawaran United senilai £48 juta ($64 juta) ditambah £2 juta dalam bonus untuk seorang gelandang yang belum menjadi starter pasti jelas terlalu bagus untuk ditolak. Inilah model BlueCo yang sedang berjalan; Chelsea bersiap meraup keuntungan signifikan dari Santos, yang direkrut sebagai pemain muda berpotensi tinggi dari klub Brasil Vasco da Gama seharga £16 juta pada 2023. Keputusan bisnis yang sinis ini meninggalkan sedikit rasa pahit, tetapi uang besar yang ditawarkan berarti kesepakatan ini mungkin terlalu bagus untuk ditolak. Namun, jika Santos berkembang menjadi talenta kelas dunia di Old Trafford, ini bukan kesepakatan yang akan dikenang dengan baik. Nilai: B-

    Untuk Man Utd: Salah satu transfer yang sedikit membingungkan dari semua pihak. Setelah gagal mendapatkan target utama di lini tengah, Elliot Anderson dan Matheus Fernandes, yang masing-masing berlabuh ke Man City dan Tottenham, United dengan panik beralih ke Santos saat mereka berupaya menghindari situasi di mana Mason Mount menjadi satu-satunya gelandang senior murni mereka ketika rangkaian pramusim dimulai pada 18 Juli, dengan Kobbie Mainoo masih berada di Piala Dunia bersama England. Dilaporkan bahwa para pengambil keputusan United tetap 'tenang' setelah upaya mengejar Fernandes berakhir sia-sia, tetapi Santos tidak berada di level yang sama dengan target-target mereka sebelumnya, dan paket senilai £50 juta terlalu mahal untuk pemain yang jelas-jelas rela dilepas Chelsea. Manchester United memang membutuhkan tambahan pemain di lini tengah setelah kepergian Casemiro dan cedera serius yang dialami Manuel Ugarte, tetapi mereka membayar terlalu mahal untuk seseorang yang tidak akan menjadi starter pasti setelah bursa transfer ditutup. Harapannya adalah bahwa, pada usia 22 tahun, ia masih punya banyak level lagi untuk dicapai. Nilai: C

    Untuk Santos: Mungkin termotivasi oleh fakta bahwa ia dicoret dari skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti setelah melalui musim di mana ia keluar-masuk tim Chelsea, dilaporkan bahwa Santos meninggalkan Chelsea demi mencari 'sepak bola tim utama secara reguler'. Apakah ia akan mendapatkan lebih banyak menit bermain di Old Trafford dibandingkan yang ia peroleh di Stamford Bridge masih harus dilihat, dan многое akan bergantung pada siapa lagi yang didatangkan United, dengan pemain lain kemungkinan akan menyusul di tengah perombakan lini tengah klub. Santos mungkin merasa membutuhkan awal baru jauh dari kekacauan di level ruang rapat dan pergantian terus-menerus di kursi pelatih Chelsea, meski tidak ada jaminan bahwa United akan mampu memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Namun, mereka bisa menawarkan sepak bola Liga Champions, yang pada dasarnya berarti lebih banyak menit bermain mengingat klub yang segera menjadi mantan timnya itu tidak lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Pada akhirnya, akan menjadi tugas sang pemain untuk memastikan dirinya mampu menjadikan diri sebagai figur kunci di lingkungan barunya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Juli: Sandro Tonali (Newcastle ke Tottenham, £100 juta)

    Untuk Newcastle: Gelembung itu benar-benar sudah pecah! Ketika Newcastle lolos ke Liga Champions musim lalu, setelah mengakhiri puasa trofi mereka dengan mengejutkan Liverpool di final Carabao Cup, para pendukung memimpikan klub yang didanai negara itu menjadi jawaban Inggris atas Paris Saint-Germain yang didukung Qatar. Namun, Liverpool kemudian memberi Newcastle pengingat brutal tentang posisi mereka dalam hirarki Premier League dengan merebut Alexander Isak dari tangan mereka dalam situasi yang sangat menyakitkan. Seandainya Newcastle membelanjakan biaya transfer yang saat itu menjadi rekor Inggris itu dengan baik, segalanya mungkin masih bisa berakhir bagus. Sebaliknya, jutaan poundsterling dihamburkan untuk pembelian panik seperti Yoane Wissa, Nick Woltemade, dan Anthony Elanga, yang berujung pada tim Eddie Howe finis di peringkat ke-12 klasemen. Sudah jelas Anthony Gordon akan pergi jauh sebelum berakhirnya musim yang katastrofik, tetapi justru kepergian Tonali ke Tottenham, dari sekian banyak tim, yang benar-benar melambangkan matinya sebuah mimpi. Dan hal yang benar-benar traumatis bagi para suporter adalah bahwa ini mungkin bahkan bukan pukulan terakhir, dengan kapten Bruno Guimaraes juga dipastikan akan pergi dalam beberapa pekan ke depan. Pada dasarnya, dengan pemilik klub asal Arab Saudi mengurangi investasi mereka di olahraga, lebih banyak penderitaan akan datang, yang berarti para pendukung bahkan tidak bisa sedikit pun terhibur oleh nilai transfer sembilan digit itu, yang kemungkinan besar juga akan disia-siakan. Nilai: F

    Untuk Tottenham: Perekrutan luar biasa lainnya. Hanya sehari setelah merampungkan kesepakatan bersejarah senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes, Spurs memutuskan memecahkan lagi rekor biaya transfer mereka untuk Tonali. Apakah ini tanda-tanda keputusasaan atau wujud ambisi masih bisa diperdebatkan. Mungkin ini hanya bukti pasar transfer yang sudah gila. Lagi pula, jika Elliot Anderson bernilai £116 juta, mengapa Tonali tidak layak dihargai dengan angka serupa?! Gelandang internasional Italia itu tanpa diragukan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League dalam beberapa musim terakhir dan ia tampak sebagai taruhan yang bahkan lebih baik untuk berkembang di bawah sesama kompatriotnya, Roberto De Zerbi, ketimbang Fernandes. Tentu saja, membayar uang sebesar ini untuk pemain 26 tahun yang masih harus banyak membuktikan diri di level paling tinggi tetap merupakan sebuah perjudian, dan Spurs sangat membutuhkan perjudian itu untuk berhasil. Untuk saat ini, para suporter mungkin tidak akan peduli. Setelah bertahun-tahun frustrasi oleh pendekatan hati-hati/pelit di pasar transfer di bawah pengawasan mantan executive chairman Daniel Levy, mereka kini melihat klub mereka mengungguli rival-rival Premier League untuk merekrut salah satu gelandang yang paling diburu di pasar. Nilai: B+

    Untuk Tonali: Transfer yang paling tak terduga. Asumsinya, jika Tonali meninggalkan klub yang tetap mendukungnya selama larangan bermain akibat taruhan ilegal, itu akan terjadi demi salah satu tim terkuat di Eropa. Namun, ia justru bergabung dengan tim yang finis di peringkat ke-17 Premier League pada masing-masing dari dua musim terakhir. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Jelas, tidak pernah ada peluang klub Serie A memiliki dana yang cukup untuk memenuhi keinginan Tonali yang dilaporkan untuk pulang ke tanah air, dan klub-klub elite Inggris pun bisa dimengerti mundur karena banderol yang dipasang Newcastle. Alhasil, Tonali berakhir di Tottenham, tempat ia kini bersiap menghabiskan tahun-tahun puncak kariernya, yang tak bisa disangkal memang terasa ganjil. Namun, jika De Zerbi bertahan di Spurs lebih dari dua musim, dan itu pun sebuah "jika" yang besar, mungkin transfer ini akan berdampak baik bagi Tonali dalam jangka panjang... Nilai: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Juli: Denzel Dumfries (Inter ke Real Madrid, €20 juta)

    Untuk Inter: Anda harus mempertanyakan keputusan Inter untuk memasukkan klausul rilis serendah itu dalam kontrak seorang pemain yang telah menjadi salah satu figur terpenting mereka, meski cedera pergelangan kaki dan operasi yang menyusul kemudian menghambat musim 2025-26 Dumfries. Meski demikian, ia tetap merupakan salah satu bek sayap menyerang terbaik saat berada dalam performa terbaiknya, sehingga €20 juta (£17 juta/$23 juta) merupakan bisnis yang cukup buruk bagi Inter, yang sebenarnya bisa mematok harga jauh lebih tinggi di pasar saat ini untuk seorang pemain yang masih memiliki sisa kontrak dua tahun. Inter mungkin memang tidak punya banyak pilihan; secara adil harus diakui, saat pemain Belanda itu memperpanjang kontraknya pada September 2024, ia kabarnya meminta klausul tersebut, yang ditetapkan sebesar €25 juta untuk klub-klub di luar Italia pada musim panas 2025 sebelum turun tahun ini. Nilai: C

    Untuk Madrid: Ini tampak seperti bisnis cerdik lainnya bagi Real, yang sedang membangun reputasi sebagai pemburu barang murah saat mereka menavigasi aturan finansial La Liga yang ketat. Nilai Dumfries setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang dibayarkan Real, dan biaya itu jauh di bawah €30 juta yang kabarnya telah disiapkan Real Madrid untuk bek kanan baru guna bersaing dengan Trent Alexander-Arnold setelah hengkangnya legenda klub Dani Carvajal. Namun, seperti kompatriot Inggrisnya, Dumfries adalah bek sisi kanan lain yang bisa dibilang lebih efektif saat menyerang ketimbang ketika bertahan, sehingga membuat Madrid memiliki sedikit ketidakseimbangan di posisi itu yang bisa dieksploitasi oleh tim-tim yang lebih baik. Pada usia 30 tahun, ia juga bukan benar-benar opsi jangka panjang, tetapi dengan biaya serendah itu sulit untuk membantah bahwa ia tidak bisa menjadi solusi sementara yang layak setidaknya untuk beberapa musim. Nilai: A

    Untuk Dumfries: Kepindahan seperti ini, pada tahap kariernya saat ini, adalah alasan tepat mengapa Dumfries menginginkan klausul rilis itu dimasukkan ke dalam kontraknya. Ia telah menjadi sosok yang setia bagi Inter sejak datang dari PSV pada 2021, dengan mencatatkan 55 kontribusi gol dalam 207 penampilan dari posisi wing-back kanan sambil membantu Inter meraih gelar Serie A pada 2023-24 dan 2025-26, serta mencapai dua final Liga Champions. Ia jelas layak mendapatkan apa yang berpotensi menjadi kepindahan besar terakhir dalam kariernya, dan banderol murahnya berarti tekanan di Bernabeu akan sedikit berkurang. Akan sangat menarik untuk melihat apakah ia mampu menyingkirkan Alexander-Arnold dari tim, setelah kabarnya melakukan pembicaraan dengan Jose Mourinho mengenai peran yang akan ia mainkan. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Juli: Mateus Fernandes (West Ham ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk West Ham: Biaya besar yang akan sangat membantu meredam dampak ekonomi dari degradasi dari Premier League. Sudah jelas begitu West Ham terdegradasi bahwa beberapa penjualan besar akan dibutuhkan, dan Fernandes adalah salah satu aset paling berharga mereka, gelandang berkelas yang sudah menarik banyak perhatian dari klub-klub rival bahkan sebelum nasib mereka ditentukan pada hari terakhir musim. Jadi, kepergiannya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan adalah West Ham berhasil mendapatkan persis seperti yang mereka minta untuk pemain Portugal itu meski berada dalam posisi tawar yang cukup buruk. Untuk itu, dewan direksi klub yang memang pantas banyak dikritik layak mendapat sedikit pujian yang jarang mereka terima. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Ini menjadi konfirmasi lagi bahwa klub benar-benar serius pada musim panas ini. Setelah dua musim yang kacau, dengan yang kedua nyaris berakhir dengan degradasi, Spurs bergerak cepat untuk memastikan mereka tidak pernah lagi berada dalam posisi seperti itu, dan jika membayar £52 juta untuk Jan Paul van Hecke adalah pernyataan niat, maka ini berada di level berikutnya. Fernandes adalah pemain 21 tahun yang sangat berbakat. Ia bisa bermain dalam berbagai peran dan sejak lama terlihat sebagai pemain yang akan berkembang pesat di tim yang lebih kuat. Jelas pula bahwa Roberto De Zerbi meyakini dia sempurna untuk gaya bermainnya. Namun, ada kesan putus asa yang tak terbantahkan dalam kesepakatan ini. Spurs, seperti yang telah kita lihat dari minat mereka untuk merekrut Sandro Tonali juga, bertekad melakukan apa pun yang diperlukan untuk merombak lini tengah mereka yang biasa-biasa saja dan karena itu bersedia membayar lebih mahal untuk Fernandes demi menangkis minat dari klub-klub seperti Manchester United. Akibatnya, transfer ini benar-benar harus berhasil untuk Spurs, dan harus segera berhasil, atau ini akan cepat menjadi senjata lain untuk memukul para pemilik klub. Memang, sekadar menempatkan angka-angka yang terlibat dalam konteksnya, PSG membayar Benfica €60 juta untuk Joao Neves dan Fernandes sama sekali belum mendekati kualitas kompatriotnya yang sama-sama berusia 21 tahun itu, jadi ia benar-benar perlu menunjukkan bahwa ia bisa mencapai level tersebut. Nilai: C+

    Untuk Fernandes: Sekilas ini langkah yang aneh. Fernandes dikaitkan dengan beberapa nama terbesar di sepakbola: United, Liverpool, dan PSG. Namun ia justru berakhir di Spurs, tim yang musim lalu finis satu tingkat dan dua poin di atas West Ham, sehingga ini terlihat seperti langkah yang cenderung ke samping. Namun, klub London utara itu seharusnya akan jauh lebih kuat musim depan dan Fernandes tanpa diragukan adalah tipe gelandang yang bisa dibantu De Zerbi untuk naik ke level yang benar-benar berbeda. Tentu saja ada kekhawatiran soal berapa lama pelatih Italia itu sebenarnya akan bertahan di Spurs, mengingat kedua pihak tidak dikenal karena stabilitas mereka, tetapi Fernandes akan langsung masuk ke susunan pemain inti, dan itu mungkin tidak akan terjadi di tempat lain. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Juli: Ismael Saibari (PSV ke Bayern Munich, €50 juta)

    Untuk PSV: Kepergian yang mengecewakan tetapi tak terelakkan. Saibari memenangi tiga gelar beruntun bersama PSV dan pengaruhnya meningkat sedikit demi sedikit selama periode itu. Karena itu, hanya soal waktu sebelum ia direkrut oleh salah satu tim top Eropa. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa PSV bisa menunggu sampai setelah Piala Dunia sebelum mematok harga untuk Saibari, mengingat selalu ada kemungkinan ia akan bersinar di Amerika Utara, tetapi ini tetap nilai transfer yang bagus untuk pemain yang direkrut dari Genk dengan harga sedikit di atas €5 juta empat tahun lalu. Uang itu juga kemungkinan akan dimanfaatkan dengan baik oleh klub yang secara konsisten mampu memenangi trofi di Belanda meski terus-menerus harus menjual pemain terbaik mereka. Nilai: B 

    Untuk Bayern: Bisnis yang brilian. Nilai pasar Saibari hanya terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir berkat penampilan sensasionalnya untuk Maroko, dengan pemain berusia 25 tahun itu mencetak gol dalam ketiga laga fase grup Piala Dunia negaranya sebelum kemudian mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan babak 32 besar atas Belanda. Namun, seperti yang dinyatakan direktur olahraga Max Eberl saat transfer itu dikonfirmasi, ini adalah kesepakatan yang sudah lama diupayakan Bayern. Ini bukan langkah reaktif terhadap pemain acak yang membuat namanya melambung di sebuah Piala Dunia; Bayern sudah lama yakin bahwa Saibari memiliki perpaduan teknik, kerja keras, dan fleksibilitas yang tepat untuk memberi kontribusi signifikan pada lini depan yang sudah bertabur bintang, dan kami tidak melihat ada alasan untuk meragukan penilaian tersebut. Nilai: A

    Untuk Saibari: Musim panas terbaik dalam hidupnya. Piala Dunia benar-benar tak mungkin berjalan lebih baik lagi bagi Saibari, yang mencuri perhatian penggemar sepakbola pada umumnya lewat penampilan dinamisnya di lini depan untuk tim Maroko yang sangat impresif. Kini, ia telah menuntaskan kepindahan "impian" klasik ke "salah satu klub terbesar di dunia", meski memaksakan diri masuk ke susunan pemain inti yang dihuni Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala bisa menjadi sesuatu yang mendekati mimpi buruk! Namun, tahun-tahun terbaik Saibari masih ada di depannya, saat ini ia sedang berada di puncak kebahagiaan dan ia dengan wajar percaya bahwa dirinya bisa menjadi tambahan yang sangat berguna bagi skuad Bayern. Vincent Kompany jelas sepakat, karena Saibari tanpa ragu terlihat lebih cocok dengan gaya bermain timnya ketimbang Nicolas Jackson. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Juli: Marco Palestra (Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Untuk Atalanta: Menyusul kesepakatan mereka untuk menjual Ederson ke Manchester United, ini berpotensi menjadi satu lagi transaksi cerdik bagi Atalanta. Paket besar senilai €55 juta (£47 juta/$62 juta) untuk Palestra merupakan keuntungan murni untuk pemain yang menimba ilmu di akademi mereka, tetapi hanya mencatatkan segelintir penampilan di tim utama, dengan klub kabarnya telah memutuskan sejak beberapa waktu lalu untuk melepasnya alih-alih mengintegrasikan kembali Palestra setelah masa pinjamannya yang sukses di Cagliari. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi penjualan termahal keempat dalam sejarah klub, dan meski mungkin agak disayangkan Palestra tidak akan bertahan di Bergamo dan memberi dampak di klub yang ia masuki sejak usia 10 tahun, begitu Inter dan Chelsea menunjukkan minatnya, pikirannya berubah dan mempertahankannya memang selalu tampak menjadi perjuangan berat. Nilai: A

    Untuk Chelsea: Ini menjadi penanda menarik dari pengaruh Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea, bukan sekadar pelatih kepala. Pria Spanyol itu dilaporkan memberikan lampu hijau untuk transfer ini, dan klub bergerak cepat untuk mencapai kesepakatan dengan Atalanta, melesat ke posisi terdepan dalam rentang 24 jam untuk membajak langkah Inter mendapatkan Palestra. Ia sebelumnya banyak diperkirakan akan bergabung dengan juara Scudetto, jadi ini jelas sebuah kudeta dalam konteks tersebut. Seorang bek sayap yang serbabisa, cepat, dan kuat, Palestra, yang dinobatkan sebagai Bek Terbaik Serie A 2025-26, diperkirakan cocok dengan sistem Alonso baik dalam formasi tiga bek maupun empat bek, dan ia semestinya sesuai dengan kerasnya Premier League. Namun, setelah menggelontorkan hingga €55 juta, ada kesan bahwa Chelsea telah membayar terlalu mahal; itu adalah jumlah yang sangat besar dalam ukuran Serie A, yang kabarnya jauh melampaui tawaran Inter, dan pada usia 21 tahun ia masih mentah dengan baru satu musim yang layak di level tertinggi dalam rekam jejaknya. Karena itu, ini menghadirkan sedikit risiko. Nilai: B

    Untuk Palestra: Hanya Palestra sendiri yang bisa menjawab pertanyaan mengapa ia memilih Chelsea ketimbang transfer ke Inter, yang akademinya pernah ia bela saat kecil dan klub yang diyakini didukungnya, tetapi fakta bahwa tawaran kontrak Chelsea yang dilaporkan, mendekati £100.000 per pekan, bernilai lebih dari dua kali lipat dibanding yang diajukan Inter mungkin sedikit banyak menjelaskan hal itu. Meski begitu, Palestra punya semua atribut untuk sukses di Premier League dan tampaknya langsung menyambut kesempatan untuk menguji dirinya di kasta tertinggi Inggris. Ia akan terdorong oleh kesuksesan Riccardo Calafiori di Arsenal, sementara sesama pemain muda Italia Giovanni Leoni bergabung dengan Liverpool musim panas lalu sebagai tanda bahwa lebih banyak pemain kini siap meninggalkan Serie A lebih awal dalam karier mereka. Ia mungkin juga diyakinkan oleh tekad Alonso untuk membawanya ke Stamford Bridge, yang menunjukkan bahwa ia bisa saja disiapkan untuk menjadi figur kunci di bawah manajer baru itu. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Juni: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain ke AC Milan, €75 juta)

    Untuk PSG: Jackpot! Juara Eropa itu bakal tertawa sampai ke bank setelah menemukan pihak yang bersedia membayar mereka uang dalam jumlah sekonyol ini untuk seorang pemain cadangan yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, ingat, sempat dimaksudkan sebagai jawaban atas masalah lini depan PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince dengan duduk di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas tidak terlalu mencerminkan hal baik bagi sang pemain Portugal. Begitu pula dengan fakta bahwa ia masih berada di belakang Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun di level internasional. Jadi, tim-tim papan atas dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan €75 juta yang absurd. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional, PSG telah mengumpulkan lebih dari separuh uang yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, seorang pemain yang benar-benar akan meningkatkan serangan mereka. Nilai: A+

    Untuk Milan: Mencengangkan, benar-benar mencengangkan. Mari luruskan satu hal sejak awal: Ramos adalah striker yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa ia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, banderol harganya tidak masuk akal, terutama bagi Milan yang jelas bukan klub dengan kondisi finansial berlimpah. Karena itu, suporter, pundit, dan jurnalis di Italia saat ini mati-matian mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, keterlibatan Jorge Mendes tak terelakkan telah memunculkan banyak teori konspirasi, sementara juga telah disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale memiliki hubungan baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tak seorang pun benar-benar tahu mengapa Milan merasa harus membayar biaya transfer tertinggi dalam sejarah klub untuk Ramos. Sekali lagi, supaya jelas, kami memang berpikir ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia semestinya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Namun, ini adalah perekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang setara dalam hal gol. Nilai: D+

    Untuk Ramos: Peluang yang sudah terlalu lama ditunggu bagi sosok yang terus-menerus menjadi pelapis untuk menjadi pemeran utama. Kami mengira ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, seorang bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang sangat menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih untuk tetap memakai Ronaldo, dan dengan demikian menahan perkembangan Ramos selama bertahun-tahun. Namun, juga harus dikatakan bahwa ia tidak melakukan pekerjaan yang terlalu baik untuk memberi tekanan nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya mirip di Paris, tempat konsensus umum mengatakan bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang luar biasa yang patut diirikan, Ramos bukan salah satunya. Ia hanyalah sosok yang bagus untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang supersub yang lumayan. Yang terpenting, sekarang ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, klub yang tetap menjadi salah satu yang terbesar dalam sepak bola dunia. Tekanan kepadanya untuk membenarkan banderol harganya akan sangat besar, karena meski ini memang biaya yang besar, nilainya benar-benar raksasa untuk ukuran klub Serie A. Kini giliranmu, Goncalo, saatnya membuktikan nilaimu... Nilai: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Juni: Jan Paul van Hecke (Brighton ke Tottenham, £52 juta)

    Untuk Brighton: Satu lagi langkah bisnis yang sangat cerdik dari Brighton, yang akan semakin mengukuhkan reputasi mereka sebagai salah satu klub dengan penjualan pemain terbaik dengan mengantongi £52 juta ($70 juta) untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya seharga £2 juta enam tahun lalu. Kesepakatan ini menjadi semakin bagus karena kontrak Van Hecke di Stadion Amex akan habis hanya dalam 12 bulan ke depan. Karena itu, mereka pasti senang bisa menghasilkan biaya transfer sebesar itu untuk bek asal Belanda tersebut, meski sebelumnya sempat dilaporkan bahwa nilainya mencapai £70 juta ($94 juta). Mereka pada akhirnya akan menginvestasikan kembali dana itu untuk pengganti berpotensi tinggi, dengan prospek Spurs Luka Vuskovic secara khusus masuk radar mereka dalam transfer terpisah setelah masa peminjamannya yang impresif di Hamburg. Mereka juga tidak kekurangan opsi bek tengah, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih ada dalam skuad mereka serta Igor Julio dijadwalkan kembali dari masa pinjamannya di West Ham. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Jelas ini adalah transfer yang didorong oleh pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang pernah bekerja dengan Van Hecke saat masih di Brighton, tetapi tetap terasa bahwa Tottenham telah dibuat membayar terlalu mahal untuk bek tengah ini setelah muncul laporan yang menyebut Brighton menilainya sebesar £70 juta, meski sang pemain sudah di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pesisir selatan. Secara realistis, Anda akan berpikir bahwa kesepakatan harga miring untuk pemain dengan kualitas seperti dirinya seharusnya berada di kisaran £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton memang terkenal sebagai negosiator yang sangat tangguh dan Tottenham mungkin merasa mereka perlu bergerak; rival mereka di Premier League, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik kepada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampak hampir pasti hengkang musim panas ini setelah musim yang penuh gejolak, dan sesama bek tengahnya Micky van de Ven bisa mengikuti langkah tersebut. Setidaknya, Tottenham mendapatkan seorang bek yang sudah teruji di Premier League dan, pada usia 26 tahun, masih belum mencapai puncaknya, memiliki kemampuan distribusi bola yang bagus serta tipe daya juang dan kepemimpinan yang sangat mereka kurang miliki. Pemain internasional Belanda itu sangat mungkin membentuk kemitraan bek tengah dengan wajah baru bersama rekrutan bebas transfer Marcos Senesi. Nilai: B-

    Untuk Van Hecke: Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah kepindahan yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya sudah memperjelas bahwa ia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Amex, Van Hecke mengambil langkah naik dari Brighton di titik pertengahan kariernya dan sangat mungkin melihat ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar setelah memantapkan dirinya di Premier League. Agaknya baik Chelsea maupun Liverpool tidak menindaklanjuti ketertarikan yang dilaporkan itu, jadi jika ia ingin menjadi starter yang terjamin di klub yang disebut sebagai 'Big Six', Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal, meski mereka tidak bisa menawarkan kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Karena pernah bekerja dengan pelatih asal Italia yang berapi-api itu sebelumnya, Van Hecke akan tahu persis bagaimana De Zerbi ingin timnya bermain, dan itu semestinya membantunya cepat beradaptasi. Bagi Spurs, setelah satu lagi kampanye domestik yang buruk, jalan mereka praktis hanya bisa menanjak, dan duet dengan Senesi setidaknya terlihat sangat kuat di atas kertas, memberi tim fondasi pertahanan yang solid saat klub London utara itu melewati apa yang kemungkinan besar akan menjadi periode transisi setelah mereka berhasil menghindari ancaman degradasi di akhir 2025-26. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Juni: Victor Munoz (Osasuna ke Liverpool, £34,5 juta)

    Untuk Osasuna: Sekilas, Osasuna mungkin tampak meraup keuntungan yang sangat besar dari pemain yang baru mereka datangkan musim panas lalu hanya dengan €5 juta, tetapi klub asal Pamplona itu memang sejak awal akan terhambat oleh klausul penjualan kembali sebesar 50 persen dalam kesepakatan mereka dengan Real Madrid. Artinya, €20 juta dari klausul rilisnya senilai €40 juta (£34,5 juta/$45 juta) akan mengalir ke Real Madrid, meski keuntungan €15 juta (£13 juta/$17 juta) tetap sangat signifikan bagi klub sebesar Osasuna. Kepergian Munoz memang sejak awal sangat mungkin terjadi setelah satu musim di mana ia mencatatkan 12 kontribusi gol dan mendapat panggilan ke skuad Piala Dunia Spanyol, dan klausul rilis itu membuat Osasuna tidak punya ruang untuk menentukan nilai transfer. Nilai: B-

    Untuk Liverpool: Ini adalah rekrutan pertama di era Andoni Iraola, sekaligus menambah panas rivalitas Liverpool dengan Newcastle di bursa transfer! Newcastle telah mengidentifikasi Munoz sebagai pengganti jangka panjang ideal untuk Anthony Gordon, yang telah bergabung dengan Barcelona, tetapi Liverpool, yang mencium peluang di pasar, bergerak cepat untuk membajak transfer itu meski pembicaraan sudah memasuki tahap lanjut dan tawaran klub Tyneside itu dilaporkan sudah diterima. Liverpool tentu sudah akan memandang ini sebagai sebuah keberhasilan besar, tetapi mereka juga pasti sangat senang bisa merekrut winger muda dengan penilaian setinggi itu dengan biaya yang pada akhirnya bisa terbukti murah. Munoz bisa bermain di kedua sisi sayap maupun di tengah, memberikan kualitas dan kedalaman yang sangat dibutuhkan setelah kepergian Mohamed Salah dan cedera Hugo Ekitike meninggalkan lubang besar di lini depan Liverpool. Penyerang berusia 22 tahun itu adalah pemain yang direct, cepat, dan juga bekerja keras dalam bertahan, sehingga tampak sebagai sosok yang ideal untuk gaya bermain baru Iraola, dengan pelatih kepala anyar itu tampaknya memang mendorong agar transfer ini terwujud. Namun, ia harus memastikan bahwa pemain muda Spanyol itu tidak menghambat jalan Rio Ngumoha untuk menjadi superstar sejati, meski klub dilaporkan yakin itu tidak akan terjadi. Nilai: A 

    Untuk Munoz: Setelah Liverpool dan Newcastle sama-sama tawarannya diterima, Anda harus berpikir bahwa keputusan di antara keduanya pada akhirnya bergantung pada sang pemain, dan sulit benar-benar menyalahkan Munoz karena memilih pindah ke Anfield. Meski baru berusia 22 tahun, ia sudah menjalani awal karier yang cukup nomaden dan ini akan menjadi klub besar ketiganya. Setelah menimba ilmu di akademi ternama La Masia milik Barcelona, ia kemudian berlabuh di Real Madrid sebelum bergabung dengan Osasuna hanya setahun lalu. Kali ini, Munoz tentu berharap bisa beradaptasi dan menegaskan dirinya sebagai bintang jangka panjang di lingkungan barunya, dan kompatriotnya, Iraola, semestinya menjadi pelatih kepala yang sempurna untuk membantunya beradaptasi. Ia akan menghadapi persaingan ketat untuk merebut tempat di starting XI, dan itu mungkin mengharuskannya meningkatkan output keseluruhannya dengan Liverpool juga masih diperkirakan akan mengejar pesulap sayap RB Leipzig yang sangat dihargai, Yan Diomande, tetapi ia tetap seharusnya mendapat banyak peluang di lini serang baru Liverpool berkat fleksibilitasnya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Juni: Ibrahima Konate (Liverpool ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Liverpool: Liverpool benar-benar berada dalam posisi serba salah soal masa depan Konate, tetapi situasi ini sebenarnya bisa dihindari jika kontrak sang bek tidak dibiarkan menipis sejak awal. Seandainya Liverpool mengikatnya dengan kontrak baru saat ia berada di puncak performa pada kampanye juara 2024-25, mereka akan bisa mematok bayaran yang layak ketika waktunya berpisah tiba, tetapi pada akhirnya pemain Prancis itu pergi tanpa biaya apa pun setelah menjalani musim individu yang buruk. Pada akhirnya, akan terasa sangat aneh jika Liverpool menuruti tuntutan gaji Konate yang sangat tinggi, yang kabarnya berada di kisaran £250.000 per pekan, di tengah kampanye yang semrawut dan diwarnai serangkaian kesalahan besar, sementara negosiasi melelahkan yang berlangsung berbulan-bulan juga tidak membuahkan hasil, meski sang pemain pada April mengklaim bahwa ia sudah dekat dengan kesepakatan. Setidaknya, Liverpool sudah merekrut calon pengganti potensial dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, tetapi ini tetap menjadi pemborosan waktu yang sangat besar bagi semua pihak. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dengan begitu, Real Madrid agaknya akan memberikan kepada target jangka panjang mereka, Konate, jenis gaji selangit yang ia incar. Meski mereka tidak perlu membayar biaya transfer, itu tetap merupakan sebuah risiko mengingat buruknya performa sang bek tengah sepanjang upaya lemah Liverpool mempertahankan gelar. Perlu diingat bahwa Real Madrid kabarnya sempat memutuskan untuk mengakhiri minat mereka terhadap pemain itu pada November tahun lalu, dan itu cukup berbicara banyak. Pemain Prancis itu adalah bek yang bagus saat sedang berada dalam hari terbaiknya, dan pada usia 27 tahun ia mungkin masih belum memasuki tahun-tahun puncak bagi pemain di posisinya. Real pada dasarnya sedang berjudi bahwa ia bisa menemukan kembali performa terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi berbiaya relatif rendah untuk area bermasalah di skuad; David Alaba akan meninggalkan Bernabeu musim panas ini, Antonio Rudiger sudah melewati masa terbaiknya, Eder Militao terus diganggu cedera, dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate jelas bukan solusi kelas atas, dan transfer ini terasa seperti langkah yang bisa dengan sangat cepat berujung buruk mengingat sorotan intens di sekitar Real Madrid, baik dari suporter maupun media. Nilai: B

    Untuk Konate: Tentu saja pemenang terbesar dari situasi ini adalah Konate, yang akan mendapatkan dua hal sekaligus: kepindahan impiannya ke Real Madrid dan gaji besar yang sangat ia inginkan. Namun, ia harus cepat beradaptasi sebagai calon starter bersama Huijsen; di lingkungan seintens Bernabeu, akan ada jauh lebih sedikit kesabaran terhadap jenis kesalahan yang mengganggu musim terakhirnya di Anfield. Konate mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan menuntaskan transfer bebas ke Madrid, dan kesulitan yang dialami pemain Inggris itu pada musim debutnya seharusnya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa menemukan kembali kepercayaan diri dan performa terbaiknya sejak awal, maka ia punya kesempatan untuk memantapkan diri sebagai salah satu komponen kunci di salah satu klub terbesar di dunia dalam Real Madrid wajah baru milik Jose Mourinho. Meski begitu, apakah ia benar-benar mampu melakukannya masih jauh dari kata pasti. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Juni: Bernardo Silva (Manchester City ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo benar-benar salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Premier League, gelandang serang yang luar biasa pekerja keras dan inovatif, yang sangat integral dalam periode kesuksesan berkelanjutan Manchester City. Memang, pemain Portugal itu pada dasarnya adalah pemain Pep Guardiola yang sempurna, itulah mengapa sosok asal Catalunya itu sangat menyukainya dan bahkan menitikkan beberapa air mata saat perpisahan emosional Silva di Etihad. Guardiola berharap pemain berusia 31 tahun itu akan mengakhiri kariernya di City, tetapi ini adalah kepergian yang sudah lama terasa akan terjadi. Melihat dia pergi secara gratis jelas tidak ideal dari perspektif finansial, tetapi itulah paling tidak yang layak ia dapatkan setelah sembilan tahun pengabdian yang luar biasa. Namun, kemampuan, kecerdasan dan, mungkin yang paling utama, kepribadiannya akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Real Madrid bukan hanya mendapatkan pemain dengan kualitas luar biasa secara gratis, mereka juga mengalahkan rival bebuyutan Barcelona dalam perburuan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi, yang sebagian bahkan dikomentari sendiri oleh Bernardo, kepindahan ke Camp Nou tampak seperti sesuatu yang pasti terjadi. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One' menjadikan perekrutan rekan senegaranya itu sebagai prioritas dan transfer ini pada praktiknya rampung dalam 36 jam. Masa-masa terbaik Silva memang tanpa diragukan lagi sudah lewat, tetapi ia memperlihatkan selama perebutan gelar Premier League musim lalu bahwa ia masih mampu memberi pengaruh dalam laga-laga terbesar, penampilannya melawan Arsenal di Etihad sangat luar biasa. Namun, mungkin yang lebih penting daripada apa pun, Bernardo barangkali adalah panutan ideal bagi para pemain muda dalam skuad Madrid, personifikasi dari apa yang Mourinho inginkan dari para pemainnya, perpaduan sempurna antara bakat dan kegigihan. Dalam konteks itu, mudah memahami mengapa Real membajak langkah Barca untuk pemain internasional Portugal tersebut. Nilai: B+

    Untuk Bernardo Silva: Kepindahan ke Spanyol yang sudah begitu lama ia cari. Setidaknya dalam tiga bursa transfer musim panas terakhir, jika bukan lebih, Silva selalu dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim papan atas La Liga. Namun, berulang kali Guardiola meyakinkannya untuk menghabiskan satu musim lagi di Etihad. Kali ini tidak ada yang bisa mengubah pikiran Bernardo, dan sekarang ia akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bermain untuk salah satu kekuatan tradisional sepakbola Eropa. Memang, Madrid sedang melalui masa sulit, setelah disalip Barca dari puncak sepakbola Spanyol, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke singgasananya adalah tantangan yang tanpa diragukan akan ia sambut, dan nikmati. Persaingan untuk mendapatkan tempat di Real sangat ketat dan Silva tidak lagi sedinamis dulu, tetapi, seperti yang ditunjukkan Guardiola, lima yard pertama ada di kepala Anda, dan dalam pengertian itu, hanya sedikit pemain yang secepat mantan kapten City tersebut. Jadi, meski mungkin disayangkan ia tidak pindah ke Madrid saat usianya sedikit lebih muda, Bernardo punya pengalaman dan kualitas untuk meneladani Luka Modric, yang dibawa Mourinho ke Bernabeu, dengan bersinar di Spanyol hingga mendekati akhir usia 30-an. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Juni: Marc Cucurella (Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Untuk Chelsea: Ini terasa seperti keputusan yang aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang berkembang menjadi figur kunci di lini pertahanan Chelsea sejak tiba pada 2022 setelah awal yang kurang meyakinkan, jadi melihatnya pergi dengan kerugian sedikit membingungkan. Dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk yang terbaik di posisinya di dunia. Meski begitu, Chelsea memang jelas membayar terlalu mahal sejak awal ketika merekrut pemain asal Spanyol itu dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dikabarkan telah memberi sinyal di balik layar soal niatnya untuk hengkang serta secara terbuka mengkritik cara klub dikelola, mereka mungkin akan puas untuk mendapatkan kembali hingga £52 juta ($69 juta) setelah menilai bahwa ia bukan sosok yang tak tersentuh. Memang, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu pada bursa transfer mendatang untuk pemain yang akan berusia 28 tahun pada Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman kehilangan salah satu sosok paling seniornya, tetapi Chelsea pasti yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda bisa mengisi kekosongan itu, begitu pula dengan calon rekrutan baru Valentin Barco. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho akan terlaksana, karena Real Madrid memulai perekrutan awal bursa transfer mereka dengan transfer mengejutkan. Klub itu baru musim panas lalu mengeluarkan dana besar untuk bek kiri demi memulangkan Alvaro Carreras ke Bernabeu dari Benfica, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk kembali menggelontorkan uang demi Cucurella, yang dikabarkan diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya €60 juta sangat mahal untuk tim yang dalam beberapa tahun terakhir mengambil pendekatan yang cukup hemat di bursa transfer, dan itu menuntut pengembalian instan atas investasi mereka dari seorang pemain yang performanya sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Segera berusia 28 tahun, Cucurella seharusnya berada di puncak kemampuannya, tetapi secara realistis berapa banyak tahun berkualitas tinggi lagi yang akan didapat Real Madrid darinya? Setidaknya, ia memang memiliki ciri-ciri pemain ‘Mourinho’ lewat energi dan agresivitasnya. Real juga kini mendapati diri mereka memiliki empat bek kiri tim utama dalam diri pemain baru itu, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, jadi pasti harus ada yang dikorbankan dalam hal pemain keluar. Nilai: C

    Untuk Cucurella: Tanpa diragukan lagi sebagai pihak yang paling diuntungkan dari kepindahan ini, Cucurella telah memenuhi tujuannya untuk lolos dari Chelsea yang kehilangan arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia pada puncak kariernya. Sudah banyak diberitakan bahwa bek itu ingin kembali ke Spanyol, setelah merasa kecewa dengan cara BlueCo menjalankan bisnis mereka di Stamford Bridge, tetapi tidak ada yang menyangka ia akan menuju Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Maka, tidak mengherankan jika kesepakatan ini dirampungkan begitu cepat, dengan Cucurella kemungkinan besar langsung mengatakan ya ketika Real Madrid datang. Mengingat ia tampaknya memang diproyeksikan oleh Mourinho, ia juga memiliki peluang besar untuk memantapkan diri sebagai pemain kunci, dengan Carreras kemungkinan akan keluar-masuk XI pilihan pelatih asal Portugal itu. Namun, mengingat biaya transfer yang besar, ia harus langsung tampil memuaskan atau berisiko mendapat tekanan dari publik Bernabeu yang terkenal tidak sabar, terutama mengingat kaitannya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Juni: Andy Robertson (Liverpool ke Tottenham, gratis)

    Untuk Liverpool: Sebuah perpisahan yang emosional. Robertson dengan mudah masuk jajaran salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci pada era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada 2017 dan, pada masa jayanya, bisa dibilang merupakan bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa usia mulai mengejar pemain 32 tahun itu, yang menjadi alasan Liverpool bergerak cepat untuk menggantikannya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson pada bursa musim dingin andai mereka bisa memulangkan Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya sekarang, Kerkez masih belum sepenuhnya beradaptasi di Anfield, sementara dalam kampanye 2025-26 yang berat bagi Liverpool, makin jelas bahwa pengalaman, kegigihan, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Memang, kekhawatiran di kalangan suporter saat ini adalah kepergian Robertson, bersama Mohamed Salah, hanya akan membuat standar tim semakin menurun musim depan. Nilai: D

    Untuk Tottenham: Tetap merupakan langkah yang mengejutkan. Tottenham jelas mencoba merekrut Robertson pada Januari, tetapi sulit memahami alasan pastinya. Skuad Tottenham mungkin memang kekurangan kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, tetapi bek kiri sebenarnya bukan salah satunya. Ben Davies memang baru saja mengalami patah pergelangan kaki, tetapi Tottenham masih punya Destiny Udogie dan Djed Spence yang serbabisa untuk dipilih, sementara remaja Brasil Souza baru saja datang dari Santos. Argumennya adalah Robertson akan menjadi tambahan penting bagi ruang ganti yang sedang kacau, dan ia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi membangun budaya baru dengan komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa ia akhirnya datang dengan status bebas transfer tentu menjadi bonus kecil yang menyenangkan, tetapi kesan yang tetap ada adalah Tottenham sebenarnya tidak terlalu membutuhkan Robertson. Nilai: C

    Untuk Robertson: Keputusan yang membingungkan. Bisa dipahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Ia telah tergeser menjadi pilihan kedua di belakang seorang pemain yang performanya tidak terlalu bagus dan menginginkan menit bermain reguler di Premier League menjelang Piala Dunia, sesuatu yang tampaknya bersedia diberikan Tottenham kepadanya. Pada akhirnya, Robertson tampil sebagai starter dalam lebih banyak pertandingan pada paruh kedua musim dibanding yang mungkin ia perkirakan, yang berarti ia berada dalam kondisi cukup baik saat berangkat ke Amerika Utara, tetapi tidak pernah ada peluang baginya untuk bertahan di Anfield, karena Liverpool tidak pernah menawarinya perpanjangan kontrak. Namun, ia punya pilihan lain selain Tottenham, dengan Juventus termasuk di antara klub yang disebut tertarik merekrut kapten Skotlandia itu. Karena itu, agak aneh bahwa ia memutuskan bergabung dengan klub yang hanya nyaris lolos dari degradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Namun, Robertson mungkin justru melihat Tottenham sebagai opsi yang lebih menarik sekarang dibanding pada Januari, mengingat De Zerbi tanpa diragukan lagi mampu meningkatkan performa Spurs secara signifikan selama musim panas. Meski begitu, kami tetap belum yakin Robertson benar-benar akan bermain jauh lebih banyak di London utara daripada yang ia lakukan di Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat kentara. Newcastle mati-matian berusaha mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya terlambat mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Meski terdengar menyedihkan, akan jauh lebih baik jika mereka langsung menyerah dan membiarkannya pergi segera setelah ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang ditimbulkan penyerang asal Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang juga tidak lagi tenang, dan dengan bayaran yang fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, bertalenta, dan serbabisa, tetapi dia tidak pernah melakukan apa pun di level klub maupun tim nasional yang menunjukkan bahwa nilainya mencapai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan dari Isak, dan menarik talenta papan atas juga tidak akan lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle tidak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis memalukan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti jejak Isak keluar dari St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang kian tidak tertarik. Nilai: B-

    Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk belanja besar pemain karena masalah mereka yang sudah banyak diberitakan dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda baik bahwa langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan situasi internal adalah menghamburkan €80 juta untuk Gordon. Pemain tim nasional Inggris itu jelas akan menjadi tambahan yang berguna. Ia bisa bermain nyaris di mana saja di tiga posisi depan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah untuk memahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa Barca membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja menjalani Piala Dunia yang bagus, sehingga membuat harga itu terlihat lebih masuk akal, sementara juga telah disorot bahwa pemain asal Scouser itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya lahir saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik soal seperti apa rasio gol yang seharusnya diharapkan para pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meski Gordon lebih mungkin memberi Flick apa yang ia inginkan dari seorang winger, dan ia akan menerima gaji yang lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang menunjukkan Barca kembali memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

    Untuk Gordon: Inilah bahan pembentuk mimpi. Terlepas dari penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, terutama dalam dua tahun terakhir, Gordon mendapatkan kepindahan ke klub besar yang jelas sudah lama ia incar. Ia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat terpengaruh oleh kaitan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga ia dukung saat masih kecil, sementara pada awalnya terlihat bahwa ia akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, Bayern Munich dapat dimaklumi mundur karena harga yang diminta, dan di situlah tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez akan sedikit mengalihkan perhatian dari pemain berusia 25 tahun itu, tetapi ia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan nilainya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang kini tampak tidak lagi dibutuhkan di Camp Nou meski mencatat total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tak percaya dengan keberuntungannya. Ia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi sejajar dengan Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle