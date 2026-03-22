Sorrentino: "Saya mengenal Gasperini, dan saya menyadari bahwa ada tanda-tanda keretakan hubungannya dengan Roma"

Di studio Rai untuk acara La Domenica Sportiva, Stefano Sorrentino mengomentari situasi Roma saat ini dan keputusan Gasperini untuk tidak hadir dalam konferensi pers pasca-pertandingan, yang secara resmi disebutkan karena suaranya serak: "Saya mengenal sang pelatih, dan menurut saya ini merupakan tanda awal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saya tidak mengatakan ini adalah perpecahan permanen, tapi dia juga tidak menyukai banyak kritik yang diterimanya setelah tersingkir dari Liga Europa; saya pikir ada hal yang harus diperbaiki oleh klub. Di masa lalu, bahkan setelah beberapa kekalahan, dia masih berbicara dengan wartawan sambil tersenyum dan dalam suasana yang santai, hari ini dia menang tapi tidak hadir…".



