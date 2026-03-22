Roma menang 1-0 atas Lecce dan langsung kembali tersenyum setelah tersingkir dari Liga Europa pada akhir pekan ini oleh Bologna; Giallorossi kini menyamai poin Juventus di peringkat kelima dalam persaingan tiga tim untuk memperebutkan tiket ke Liga Champions musim depan, dengan Como unggul tiga poin dari kedua tim tersebut. Gol penentu di Olimpico dicetak oleh penyerang Prancis kelahiran 2007, Robinio Vaz, yang bergabung pada Januari dengan biaya 30 juta euro dari Marseille sebagai alternatif bagi Malen - di skuad juga terdapat Dovbyk dan Ferguson - dan ini merupakan gol pertamanya bersama Giallorossi.
Sorrentino: "Saya mengenal Gasperini, dan saya menyadari bahwa ada tanda-tanda keretakan hubungannya dengan Roma"
"ADA YANG TIDAK BERES"
Di studio Rai untuk acara La Domenica Sportiva, Stefano Sorrentino mengomentari situasi Roma saat ini dan keputusan Gasperini untuk tidak hadir dalam konferensi pers pasca-pertandingan, yang secara resmi disebutkan karena suaranya serak: "Saya mengenal sang pelatih, dan menurut saya ini merupakan tanda awal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saya tidak mengatakan ini adalah perpecahan permanen, tapi dia juga tidak menyukai banyak kritik yang diterimanya setelah tersingkir dari Liga Europa; saya pikir ada hal yang harus diperbaiki oleh klub. Di masa lalu, bahkan setelah beberapa kekalahan, dia masih berbicara dengan wartawan sambil tersenyum dan dalam suasana yang santai, hari ini dia menang tapi tidak hadir…".
