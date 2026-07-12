Babak pertama pertandingan Norwegia vs Inggris berakhir 1-2; skor masih 1-0 untuk Norwegia ketika Alexander Sorloth dan Erling Haaland melancarkan serangan 'dua lawan satu' (melawan John Stones) menuju gawang yang dijaga Jordan Pickford. Bola berada di kaki Sorloth, yang alih-alih mengoper ke Haaland yang berada dalam posisi sangat bebas, malah ragu-ragu dan kemudian mencoba tendangan kaki kiri, yang diblok oleh barisan pertahanan Inggris yang saat itu sudah mundur.





Haaland mengeluh dan menatap rekan setimnya dengan tatapan tajam. Siapa tahu apa yang akan terjadi jika Norwegia berhasil unggul 2-0...



