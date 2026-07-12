Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Sorloth tidak mengoper bola kepada Haaland: kesalahan yang bisa mengubah jalannya pertandingan Norwegia vs Inggris

Norway
World Cup
A. Soerloth
E. Haaland

Saat skor 1-0 untuk tim Norwegia, ada peluang emas yang terlewatkan untuk menggandakan keunggulan

Babak pertama pertandingan Norwegia vs Inggris berakhir 1-2; skor masih 1-0 untuk Norwegia ketika Alexander Sorloth dan Erling Haaland melancarkan serangan 'dua lawan satu' (melawan John Stones) menuju gawang yang dijaga Jordan Pickford. Bola berada di kaki Sorloth, yang alih-alih mengoper ke Haaland yang berada dalam posisi sangat bebas, malah ragu-ragu dan kemudian mencoba tendangan kaki kiri, yang diblok oleh barisan pertahanan Inggris yang saat itu sudah mundur.


Haaland mengeluh dan menatap rekan setimnya dengan tatapan tajam. Siapa tahu apa yang akan terjadi jika Norwegia berhasil unggul 2-0...




    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google