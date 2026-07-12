Bagi Norwegia, yang tersingkir oleh Inggris di perempat final setelah mengalahkan Brasil di babak 16 besar, Piala Dunia ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Tim nasional negara fjord ini, yang dipimpin oleh Erling Haaland yang tak terbendung (yang menutup turnamen dengan 7 gol), menjadi salah satu tim terbaik di babak final Piala Dunia edisi ini. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan, secara individu, untuk Alexander Sorloth, yang tampil mengecewakan, tidak pernah mencetak gol, dan keluar dari Piala Dunia ini dengan citra yang merosot, termasuk dalam hal nilai pasarnya.
Inilah momen ikonik Sorloth di Piala Dunia ini. Babak pertama pertandingan Norwegia vs Inggris 1-2, skor masih 1-0 untuk Norwegia ketika Sorloth dan Haaland melesat dalam situasi ‘dua lawan satu’ (melawan John Stones) menuju gawang yang dijaga Jordan Pickford. Bola berada di kaki Sorloth, yang alih-alih mengoper ke Haaland yang berada dalam posisi sangat bebas, malah ragu-ragu dan kemudian mencoba tendangan kaki kiri, yang diblok oleh pertahanan Inggris yang saat itu sudah mundur. Haaland mengeluh dan menatap rekan setimnya dengan tatapan marah. Siapa tahu apa yang akan terjadi jika Norwegia berhasil unggul 2-0...