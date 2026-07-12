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Sorloth 2.3Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Sorloth, tanpa gol dan kesalahan fatal: setelah penampilannya di Piala Dunia yang mengecewakan, apakah harganya akan turun bagi Juventus?

Juventus
Transfers
Atletico Madrid
Norway
A. Soerloth

Piala Dunia yang gemilang bagi Norwegia, namun tidak bagi penyerang Atlético Madrid: apa dampaknya bagi bursa transfer

Bagi Norwegia, yang tersingkir oleh Inggris di perempat final setelah mengalahkan Brasil di babak 16 besar, Piala Dunia ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Tim nasional negara fjord ini, yang dipimpin oleh Erling Haaland yang tak terbendung (yang menutup turnamen dengan 7 gol), menjadi salah satu tim terbaik di babak final Piala Dunia edisi ini. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan, secara individu, untuk Alexander Sorloth, yang tampil mengecewakan, tidak pernah mencetak gol, dan keluar dari Piala Dunia ini dengan citra yang merosot, termasuk dalam hal nilai pasarnya.


Inilah momen ikonik Sorloth di Piala Dunia ini. Babak pertama pertandingan Norwegia vs Inggris 1-2, skor masih 1-0 untuk Norwegia ketika Sorloth dan Haaland melesat dalam situasi ‘dua lawan satu’ (melawan John Stones) menuju gawang yang dijaga Jordan Pickford. Bola berada di kaki Sorloth, yang alih-alih mengoper ke Haaland yang berada dalam posisi sangat bebas, malah ragu-ragu dan kemudian mencoba tendangan kaki kiri, yang diblok oleh pertahanan Inggris yang saat itu sudah mundur. Haaland mengeluh dan menatap rekan setimnya dengan tatapan marah. Siapa tahu apa yang akan terjadi jika Norwegia berhasil unggul 2-0...


  • BELUM MENCETAK GOL DALAM SEPULUH PERTANDINGAN

    Setelah menjalani musim yang positif bersama Atlético Madrid, dengan catatan 50 pertandingan dan 20 gol (meski sedikit menurun dibandingkan musim pertamanya bersama Los Colchoneros, yang ditutup dengan 53 penampilan dan 24 gol), Sorloth sedang mengalami masa-masa sulit di tim nasional. Pemain kelahiran 1995 asal Trondheim ini belum mencetak gol dalam 10 pertandingan bersama timnas Norwegia, termasuk lima pertandingan yang dilakoni di Amerika Serikat. Catatan mantan pemain Villarreal ini di timnas — 77 pertandingan dan 26 gol — terhenti pada dua gol yang dicetaknya pada 13 November 2025 dalam kemenangan 4-1 atas Estonia.

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  • Di Piala Dunia, Sorloth—yang hampir selalu ditempatkan oleh pelatih Stale Solbakken di sayap kanan untuk mendukung Haaland—tampil kurang memuaskan, dan entah apakah penampilannya itu juga akan memengaruhi pasar transfer dan nilai pasarnya.


    Sementara itu, Juventus dan Atlético Madrid kembali saling bersinggungan dalam rencana bursa transfer mereka. Saat ini belum ada negosiasi yang konkret, namun kontak antara kedua klub diperkirakan akan semakin intensif dalam beberapa pekan mendatang, didorong oleh serangkaian kepentingan bersama yang berpotensi memicu kesepakatan yang lebih besar. Dimulai dari Nico Gonzalez, yang telah kembali ke Juve namun tetap menjadi incaran Atletico, pembicaraan ini berpotensi meluas ke pemain-pemain lain. Dan di antaranya tentu saja ada Sorloth, penyerang tengah yang dalam beberapa pekan terakhir telah diidentifikasi Juventus sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini serang. Spalletti sedang mencari penyerang nomor sembilan yang bertubuh besar dan kokoh, karakteristik yang diwujudkan dengan sempurna oleh pemain asal Norwegia tersebut. Di sisi lain, Sorloth telah menunjukkan ketertarikannya terhadap kemungkinan pindah ke Juventus.


    Penyerang tersebut sebenarnya lebih memilih untuk menentukan masa depannya sebelum Piala Dunia dimulai, dan mungkin ia sudah menduga hal ini mengingat penampilannya, namun kini, setelah Piala Dunia Norwegia berakhir, saatnya telah tiba untuk mengambil keputusan. Hambatan utama tetaplah masalah finansial. Atlético Madrid menilai Nico González tidak lebih dari 20 juta euro, sementara Juventus berupaya menekan semaksimal mungkin permintaan sebesar 35 juta yang ditetapkan untuk Sorloth.


    Sementara itu, penyerang tengah asal Norwegia ini telah kehilangan posisinya dalam daftar prioritas klub Bianconeri, tergeser oleh Randal Kolo Muani yang sudah tak asing lagi serta Mateo Pellegrino dari Parma. Kita akan lihat apakah nol gol yang dicetaknya di Piala Dunia, serta kesalahan fatalnya saat melawan Inggris, akan memaksa Atlético Madrid untuk menurunkan tuntutannya. Dan apakah Juventus masih tertarik pada tipe penyerang seperti ini.


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