Di Piala Dunia, Sorloth—yang hampir selalu ditempatkan oleh pelatih Stale Solbakken di sayap kanan untuk mendukung Haaland—tampil kurang memuaskan, dan entah apakah penampilannya itu juga akan memengaruhi pasar transfer dan nilai pasarnya.





Sementara itu, Juventus dan Atlético Madrid kembali saling bersinggungan dalam rencana bursa transfer mereka. Saat ini belum ada negosiasi yang konkret, namun kontak antara kedua klub diperkirakan akan semakin intensif dalam beberapa pekan mendatang, didorong oleh serangkaian kepentingan bersama yang berpotensi memicu kesepakatan yang lebih besar. Dimulai dari Nico Gonzalez, yang telah kembali ke Juve namun tetap menjadi incaran Atletico, pembicaraan ini berpotensi meluas ke pemain-pemain lain. Dan di antaranya tentu saja ada Sorloth, penyerang tengah yang dalam beberapa pekan terakhir telah diidentifikasi Juventus sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini serang. Spalletti sedang mencari penyerang nomor sembilan yang bertubuh besar dan kokoh, karakteristik yang diwujudkan dengan sempurna oleh pemain asal Norwegia tersebut. Di sisi lain, Sorloth telah menunjukkan ketertarikannya terhadap kemungkinan pindah ke Juventus.





Penyerang tersebut sebenarnya lebih memilih untuk menentukan masa depannya sebelum Piala Dunia dimulai, dan mungkin ia sudah menduga hal ini mengingat penampilannya, namun kini, setelah Piala Dunia Norwegia berakhir, saatnya telah tiba untuk mengambil keputusan. Hambatan utama tetaplah masalah finansial. Atlético Madrid menilai Nico González tidak lebih dari 20 juta euro, sementara Juventus berupaya menekan semaksimal mungkin permintaan sebesar 35 juta yang ditetapkan untuk Sorloth.





Sementara itu, penyerang tengah asal Norwegia ini telah kehilangan posisinya dalam daftar prioritas klub Bianconeri, tergeser oleh Randal Kolo Muani yang sudah tak asing lagi serta Mateo Pellegrino dari Parma. Kita akan lihat apakah nol gol yang dicetaknya di Piala Dunia, serta kesalahan fatalnya saat melawan Inggris, akan memaksa Atlético Madrid untuk menurunkan tuntutannya. Dan apakah Juventus masih tertarik pada tipe penyerang seperti ini.





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