Hanya tinggal beberapa hari lagi, lalu Juventus akan secara resmi melepas Dusan Vlahovic. Secara resmi, striker asal Serbia itu akan berstatus bebas transfer mulai 30 Juni mendatang, saat kontraknya bersama Bianconeri berakhir, namun hubungan antara klub dan mantan pemain Fiorentina itu sudah berakhir setelah tidak tercapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak. Perubahan besar menanti lini serang Luciano Spalletti; manajemen sedang berupaya memperkuat lini tersebut, dan jika selain Vlahovic ada penyerang lain yang hengkang, kemungkinan akan datang bukan satu, melainkan dua pemain baru untuk mengisi posisi tersebut.
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Sorloth dan Kolo Muani, rencana Juventus untuk merekrut keduanya: perkembangan terkini mengenai lini serang
SORLOTH LEBIH DARI KOLO MUANI
Pemain yang menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir ini adalah Alexander Sørloth, penyerang asal Norwegia kelahiran 1995 yang telah mencapai kesepakatan lisan awal, namun masih belum ada kesepakatan dengan Atlético Madrid yang mematok harganya sebesar 30 juta euro. Hingga saat ini, tawaran resmi belum diajukan, namun negosiasi sedang berlangsung dan kedua belah pihak akan kembali membahasnya selama Piala Dunia, di mana mantan pemain Villarreal tersebut akan berpartisipasi. Nama lain yang berada di urutan teratas daftar adalah Randal Kolo Muani (lahir tahun 1998), yang telah kembali ke PSG setelah masa peminjamannya di Tottenham berakhir namun tidak masuk dalam rencana Luis Enrique. Jika terserah padanya, ia akan segera kembali ke Juventus di mana ia merasa sangat nyaman pada paruh kedua musim 2024725; kendala utamanya adalah mencapai kesepakatan dengan PSG yang menilainya sebesar 40 juta euro dan hanya ingin mencari solusi permanen baginya. Juve sudah mencoba hal ini musim panas lalu, namun pihak Prancis tidak bergeming dari posisi mereka, hingga akhirnya meminjamkannya ke Tottenham tanpa opsi pembelian pada hari-hari terakhir bursa transfer.
SIAPA SAJA YANG BOLEH BERANGKAT
Seperti yang telah disebutkan, Juventus berpotensi melakukan dua rekrutan baru di lini serang jika selain Vlahovic ada penyerang lain yang hengkang. Salah satu pemain yang paling diminati adalah Loïs Openda, yang meskipun menjalani musim yang sulit, telah menerima beberapa tawaran: pihak Bianconeri telah menerima beberapa tawaran dari luar negeri, namun semuanya berupa pinjaman dengan opsi pembelian, sebuah skema yang saat ini belum meyakinkan manajemen. Banyak rumor yang mengaitkan Kenan Yildiz dengan klub lain, namun pihak klub menganggapnya tak bisa dijual; pasar transfer untuk Jonathan David belum memanas, namun bisa saja ada tawaran yang masuk untuk penyerang Kanada tersebut yang didatangkan secara gratis setahun lalu dan akan bermain di Piala Dunia bersama timnasnya.