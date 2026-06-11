Sorloth dan Kolo Muani, rencana Juventus untuk merekrut keduanya: perkembangan terkini mengenai lini serang

Pemain yang menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir ini adalah Alexander Sørloth, penyerang asal Norwegia kelahiran 1995 yang telah mencapai kesepakatan lisan awal, namun masih belum ada kesepakatan dengan Atlético Madrid yang mematok harganya sebesar 30 juta euro. Hingga saat ini, tawaran resmi belum diajukan, namun negosiasi sedang berlangsung dan kedua belah pihak akan kembali membahasnya selama Piala Dunia, di mana mantan pemain Villarreal tersebut akan berpartisipasi. Nama lain yang berada di urutan teratas daftar adalah Randal Kolo Muani (lahir tahun 1998), yang telah kembali ke PSG setelah masa peminjamannya di Tottenham berakhir namun tidak masuk dalam rencana Luis Enrique. Jika terserah padanya, ia akan segera kembali ke Juventus di mana ia merasa sangat nyaman pada paruh kedua musim 2024725; kendala utamanya adalah mencapai kesepakatan dengan PSG yang menilainya sebesar 40 juta euro dan hanya ingin mencari solusi permanen baginya. Juve sudah mencoba hal ini musim panas lalu, namun pihak Prancis tidak bergeming dari posisi mereka, hingga akhirnya meminjamkannya ke Tottenham tanpa opsi pembelian pada hari-hari terakhir bursa transfer.



