Dalam rangkaian peristiwa yang mengejutkan para pendukung dan rekan setimnya, Thomas kembali berada di lapangan untuk Hull City pada Sabtu sore meski mengalami insiden mengerikan hanya 24 jam sebelumnya.

Pada Jumat pagi, gambar-gambar yang memperlihatkan mobil pemain berusia 27 tahun itu dalam kondisi hancur total mulai beredar cepat di media sosial. Kendaraan tersebut, sebuah Land Rover Defender berwarna abu-abu, terlihat terbalik dengan posisi bertumpu pada atapnya, seluruh pintunya terbuka, dan pecahan kaca berserakan di jalan kawasan permukiman.

Warga setempat menggambarkan situasi yang kacau saat layanan darurat bergegas ke lokasi untuk menangani SUV yang terbalik itu. Terlepas dari kerasnya benturan dan bukti visual bahwa kendaraan tersebut benar-benar terguling, Thomas berhasil keluar dari reruntuhan mobil itu tanpa mengalami cedera fisik yang berarti.



