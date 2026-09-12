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Sorba Thomas dari kecelakaan mobil terguling yang mengerikan ke lapangan Premier League hanya dalam 24 jam saat bintang Hull tampil melawan Chelsea
Kecelakaan mengerikan di dekat lapangan latihan Tigers
Dalam rangkaian peristiwa yang mengejutkan para pendukung dan rekan setimnya, Thomas kembali berada di lapangan untuk Hull City pada Sabtu sore meski mengalami insiden mengerikan hanya 24 jam sebelumnya.
Pada Jumat pagi, gambar-gambar yang memperlihatkan mobil pemain berusia 27 tahun itu dalam kondisi hancur total mulai beredar cepat di media sosial. Kendaraan tersebut, sebuah Land Rover Defender berwarna abu-abu, terlihat terbalik dengan posisi bertumpu pada atapnya, seluruh pintunya terbuka, dan pecahan kaca berserakan di jalan kawasan permukiman.
Warga setempat menggambarkan situasi yang kacau saat layanan darurat bergegas ke lokasi untuk menangani SUV yang terbalik itu. Terlepas dari kerasnya benturan dan bukti visual bahwa kendaraan tersebut benar-benar terguling, Thomas berhasil keluar dari reruntuhan mobil itu tanpa mengalami cedera fisik yang berarti.
- AFP
Pemulihan luar biasa untuk penampilan singkat di Stamford Bridge
Bertentangan dengan segala prediksi, manajer Hull City Sergej Jakirovic menilai Thomas cukup bugar untuk ikut bepergian bersama skuad ke London Barat untuk laga melawan Chelsea. Setelah menjalani evaluasi medis menyeluruh usai kecelakaan tersebut, pemain sayap itu masuk dalam daftar pemain cadangan untuk kick-off pukul 15.00.
Momen kembalinya tiba pada menit ke-60 di Stamford Bridge ketika Jakirovic menoleh ke bangku cadangannya untuk menyuntikkan energi segar ke dalam pertandingan. Thomas dimasukkan menggantikan Elliot Stroud, secara resmi meninggalkan mimpi buruk pada hari sebelumnya saat ia melangkah ke lapangan.
Penampilan itu menjadi yang kedua baginya di Premier League untuk Hull City dan menjadi bahan pembicaraan besar bagi kedua kubu suporter di stadion. Hull City mampu mengamankan hasil imbang 2-2 yang diraih dengan susah payah melawan Chelsea, dengan Thomas memainkan perannya dalam performa yang membuat tim tamu bangkit dari ketertinggalan
Dampak dari rekrutan musim panas
Ketersediaan Thomas sangat krusial bagi Hull City, yang berinvestasi besar untuk mendatangkan winger itu ke Stadion MKM pada pekan-pekan terakhir bursa transfer. Klub membayar biaya yang tidak diungkapkan untuk mengamankan jasanya dari klub Championship, Stoke City, dan memberinya kontrak jangka panjang hingga musim panas 2030.
Manajemen klub dapat dimengerti bersikap hati-hati pada jam-jam setelah kecelakaan Jumat pagi itu, tetapi desakan sang pemain sendiri untuk tetap terlibat kemungkinan berperan dalam dimasukkannya dia.
- AFP
Narasi yang sedang berkembang untuk Tigers
Seiring kisah kecelakaan itu dan kemunculannya setelahnya terus beredar, hal ini menambah lapisan drama pada narasi awal musim Hull City. Hull City telah menunjukkan ambisi besar di bursa transfer, dan Thomas dipandang sebagai sosok sentral dalam proyek jangka panjang mereka. Fakta bahwa ia dikontrak dengan kesepakatan empat tahun hingga 2030 menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan yang dimiliki jajaran petinggi klub terhadap kemampuannya untuk memimpin lini serang.
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