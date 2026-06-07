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Sophia Wilson membuktikan bahwa ia telah kembali ke performa terbaiknya, namun Emma Hayes harus menghadapi masalah di lini pertahanan setelah timnas wanita AS (USWNT) kalah telak dari Brasil
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Wilson kembali dari cuti melahirkan awal tahun ini dan kembali menunjukkan pergerakan khas, kualitas penguasaan bola, serta ketepatan yang mematikan—sifat-sifat yang menjadikannya salah satu penyerang terbaik dunia sebelum ia cuti. Ia terus-menerus menjadi ancaman bagi barisan pertahanan Brasil sepanjang pertandingan dan nyaris menggandakan jumlah golnya di babak kedua.
Namun, terlepas dari kecemerlangan Wilson, pemain AS lainnya tampil di bawah performa terbaik mereka hampir sejak peluit pembuka dibunyikan dalam pertandingan yang seharusnya memberikan gambaran tentang seperti apa Piala Dunia Wanita 2027 nantinya. Brasil segera merespons di hadapan penonton yang riuh di Neo Química Arena. Taina Maranhão menyamakan kedudukan pada menit ke-11, menyundul bola ke tiang jauh setelah pertahanan AS gagal mengantisipasi ancaman. Tak lama setelah itu, Zaneratto membuat skor menjadi 2-1, berlari mengejar umpan Dudinha sebelum melepaskan tendangan yang melambung di atas Mandy McGlynn.
Tim asuhan Hayes tertinggal di babak pertama setelah sempat memimpin untuk pertama kalinya sejak 2002. Tidak ada gol tambahan di babak kedua, karena AS kesulitan menembus pertahanan Brasil yang gigih. Mallory Swanson tampil untuk USWNT untuk pertama kalinya sejak kembali dari cuti melahirkan, sementara Marta juga tersedia untuk Brasil, namun keduanya tetap menjadi cadangan yang tidak dimainkan. Kekalahan ini memperpanjang rekor tanpa kemenangan USWNT di Brasil menjadi empat pertandingan, yang dimulai sejak 1997, dan menandai kekalahan kedua berturut-turut mereka dari Brasil.
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Pemain Terbaik
Wilson. Terlepas dari hasilnya, para penggemar AS pasti merasa optimis melihat penampilan bintang Portland Thorns tersebut. Jika Swanson bisa mengikuti jejaknya dan kembali ke performa terbaiknya, Tim Nasional Wanita AS (USWNT) seharusnya tetap percaya diri bahwa "Triple Espresso" memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan utama di Piala Dunia Wanita 2027.
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Performa yang sangat mengecewakan
Trinity Rodman. Ini adalah penilaian yang cukup keras, mengingat sang penyerang mengalami cedera di akhir pertandingan, namun Rodman kesulitan menunjukkan pengaruhnya yang biasa sebelum ditarik keluar. Bintang Washington Spirit itu tampil kurang menonjol selama 88 menit, dan di hari ketika timnas wanita AS (USWNT) lebih unggul dalam hal tembakan dan penguasaan bola dibandingkan Brasil, serangan mereka tak pernah benar-benar mampu mengubah dominasi itu menjadi ancaman yang cukup berbahaya. Rodman menjadi bagian dari kekecewaan tersebut, karena ia tak mampu secara konsisten menciptakan peluang bagi dirinya sendiri maupun rekan-rekannya. Namun, yang lebih penting adalah kondisinya ke depannya. Harapannya adalah cedera tersebut ringan dan tidak membuatnya absen dalam pertandingan kedua melawan Brasil tiga hari mendatang.
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Peringkat pertandingan (dari lima): ⭐⭐⭐