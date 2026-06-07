Sophia Wilson membuktikan bahwa ia telah kembali ke performa terbaiknya, namun Emma Hayes harus menghadapi masalah di lini pertahanan setelah timnas wanita AS (USWNT) kalah telak dari Brasil

Wilson kembali dari cuti melahirkan awal tahun ini dan kembali menunjukkan pergerakan khas, kualitas penguasaan bola, serta ketepatan yang mematikan—sifat-sifat yang menjadikannya salah satu penyerang terbaik dunia sebelum ia cuti. Ia terus-menerus menjadi ancaman bagi barisan pertahanan Brasil sepanjang pertandingan dan nyaris menggandakan jumlah golnya di babak kedua.

Namun, terlepas dari kecemerlangan Wilson, pemain AS lainnya tampil di bawah performa terbaik mereka hampir sejak peluit pembuka dibunyikan dalam pertandingan yang seharusnya memberikan gambaran tentang seperti apa Piala Dunia Wanita 2027 nantinya. Brasil segera merespons di hadapan penonton yang riuh di Neo Química Arena. Taina Maranhão menyamakan kedudukan pada menit ke-11, menyundul bola ke tiang jauh setelah pertahanan AS gagal mengantisipasi ancaman. Tak lama setelah itu, Zaneratto membuat skor menjadi 2-1, berlari mengejar umpan Dudinha sebelum melepaskan tendangan yang melambung di atas Mandy McGlynn.

Tim asuhan Hayes tertinggal di babak pertama setelah sempat memimpin untuk pertama kalinya sejak 2002. Tidak ada gol tambahan di babak kedua, karena AS kesulitan menembus pertahanan Brasil yang gigih. Mallory Swanson tampil untuk USWNT untuk pertama kalinya sejak kembali dari cuti melahirkan, sementara Marta juga tersedia untuk Brasil, namun keduanya tetap menjadi cadangan yang tidak dimainkan. Kekalahan ini memperpanjang rekor tanpa kemenangan USWNT di Brasil menjadi empat pertandingan, yang dimulai sejak 1997, dan menandai kekalahan kedua berturut-turut mereka dari Brasil.