Sonia Bompastor punya buktinya! Manajer Chelsea yang marah-marah mengeluarkan ponselnya saat wawancara setelah Katie McCabe dari Arsenal lolos dari hukuman atas insiden menarik rambut Alyssa Thompson, yang membuat The Blues tersingkir dari Liga Champions

Merasa frustrasi karena tidak adanya intervensi VAR, Bompastor — yang diusir dari lapangan selama pertandingan karena protesnya — mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mengeluarkan ponsel pintarnya saat wawancara pasca-pertandingan. Ia menggunakan perangkat tersebut untuk memutar ulang cuplikan video di hadapan kamera, sambil menegaskan bahwa aksi menarik rambut yang sangat jelas terhadap pemain sayap muda asal Amerika itu seharusnya mendapat kartu merah langsung.

"Saya membawa ponsel ini. Saya tidak tahu apakah Anda bisa melihatnya, dan itu mungkin tidak biasa," kata Bompastor sambil mengangkat layarnya. "Tapi jika Anda melihat video ini dan saya tidak tahu apakah Anda bisa… Lihat, tapi bagi saya itu jelas kartu merah untuk pemain Arsenal. Dia menarik rambut Alyssa. Jadi menurut saya, VAR lagi-lagi tidak bisa memeriksa situasi itu. Saya tidak tahu mengapa kita punya VAR."

Mengenai reaksi Thompson, seperti dikutip BBC, Bompastor mengatakan: "Dia menangis. Dia berusaha sebaik mungkin di lapangan dalam kedua pertandingan itu dan itu tidak cukup baik. Saat Anda bermain sepak bola dan seseorang menarik rambut Anda, itu buruk. Tentu saja, dia menangis dan emosional dengan situasi itu dan hasilnya."