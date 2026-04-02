Getty
Diterjemahkan oleh
Sonia Bompastor punya buktinya! Manajer Chelsea yang marah-marah mengeluarkan ponselnya saat wawancara setelah Katie McCabe dari Arsenal lolos dari hukuman atas insiden menarik rambut Alyssa Thompson, yang membuat The Blues tersingkir dari Liga Champions
Bompastor mengeluarkan ponselnya untuk menyoroti kegagalan VAR
Impian The Blues di ajang Eropa berakhir dengan rasa pahit manis di Stamford Bridge. Meskipun berhasil menang 1-0 pada laga tersebut berkat gol Sjoeke Nusken di menit ke-94, Chelsea harus tersingkir dengan agregat 3-2 dari rival sekota mereka, Arsenal. Namun, hasil tersebut teredam oleh insiden kontroversial yang melibatkan McCabe dan Thompson, yang entah bagaimana luput dari perhatian wasit.
Manajer Chelsea yang marah menuntut penjelasan
Merasa frustrasi karena tidak adanya intervensi VAR, Bompastor — yang diusir dari lapangan selama pertandingan karena protesnya — mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mengeluarkan ponsel pintarnya saat wawancara pasca-pertandingan. Ia menggunakan perangkat tersebut untuk memutar ulang cuplikan video di hadapan kamera, sambil menegaskan bahwa aksi menarik rambut yang sangat jelas terhadap pemain sayap muda asal Amerika itu seharusnya mendapat kartu merah langsung.
"Saya membawa ponsel ini. Saya tidak tahu apakah Anda bisa melihatnya, dan itu mungkin tidak biasa," kata Bompastor sambil mengangkat layarnya. "Tapi jika Anda melihat video ini dan saya tidak tahu apakah Anda bisa… Lihat, tapi bagi saya itu jelas kartu merah untuk pemain Arsenal. Dia menarik rambut Alyssa. Jadi menurut saya, VAR lagi-lagi tidak bisa memeriksa situasi itu. Saya tidak tahu mengapa kita punya VAR."
Mengenai reaksi Thompson, seperti dikutip BBC, Bompastor mengatakan: "Dia menangis. Dia berusaha sebaik mungkin di lapangan dalam kedua pertandingan itu dan itu tidak cukup baik. Saat Anda bermain sepak bola dan seseorang menarik rambut Anda, itu buruk. Tentu saja, dia menangis dan emosional dengan situasi itu dan hasilnya."
Penjelasan dari McCabe
Seiring dengan viralnya rekaman insiden tersebut, McCabe pun angkat bicara di media sosial untuk menyampaikan versinya mengenai kejadian tersebut. Bek asal Irlandia itu menegaskan bahwa tidak ada niat jahat di balik kontak fisik tersebut, dan menulis di Instagram: "Saya hanya ingin mengklarifikasi bahwa saya benar-benar hanya mencoba meraih bajunya; saya sama sekali tidak bermaksud menarik rambut orang lain. Saya sangat menghormati Thompson."
- Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Chelsea kini harus menata diri dan segera mengalihkan fokus ke Liga Super Wanita (WSL) serta kompetisi piala domestik. Saat ini mereka berada di peringkat kedua WSL, tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Manchester City, sementara Arsenal berada di peringkat ketiga dengan 38 poin, setelah memainkan dua pertandingan lebih sedikit. The Blues selanjutnya akan menghadapi Tottenham di perempat final Piala FA pada hari Senin.