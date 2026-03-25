Sonia Bompastor mengatakan bahwa wasit 'tidak cukup baik' dalam kekalahan Chelsea di Liga Champions Wanita melawan Arsenal dan menyatakan bahwa The Blues 'seharusnya mendapat hasil yang lebih baik'
The Gunners menguasai derby London
Arsenal selangkah lebih dekat untuk mempertahankan gelar juara Eropa mereka berkat kemenangan meyakinkan pada leg pertama di hadapan 18.000 penonton. The Gunners memanfaatkan kelengahan pertahanan Chelsea, dengan Stina Blackstenius dan Chloe Kelly membawa tuan rumah unggul dua gol. Meskipun James sempat menghidupkan kembali harapan tim tamu dengan tendangan jarak jauh yang berani di babak kedua, gol Alessia Russo di menit-menit akhir mengembalikan keunggulan dua gol Arsenal. Chelsea hanya bisa menyesali nasib mereka setelah dua kali membentur tiang gawang melalui James dan Alyssa Thompson, namun titik baliknya adalah gol Veerle Buurman yang dianulir secara kontroversial, yang menurut tayangan ulang merupakan keputusan yang terlalu ketat.
Bompastor mengkritik keras protokol VAR
Saat berbicara kepada BBC Sport mengenai apakah timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik dari pertandingan tersebut, Bompastor mengatakan: "Ya, saya rasa kita semua bisa mengatakan hal itu. Sebagai sebuah tim, kami tampil bagus. Memang sulit untuk mengatakan hal itu saat kalah dan kebobolan tiga gol, tapi saya rasa kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih banyak pada hari itu."
Pelatih kepala Chelsea itu sangat kesal dengan gol yang dianulir, dengan alasan peluit wasit yang terlalu dini menghalangi intervensi VAR yang tepat. Menanggapi standar keseluruhan para wasit, Bompastor menambahkan: "Itu tidak cukup baik. Saat Anda bermain di perempat final Liga Champions, Anda harus memiliki wasit terbaik. Terutama saat ada VAR. Saya pikir gila bahwa gol-gol yang dianulir sebenarnya adalah gol yang sah. Wasit meniup peluit sebelum VAR memeriksa keputusan. Ketika Anda tahu VAR ada di sana, izinkan gol tersebut dan jika gol tidak disahkan karena ada pelanggaran, Anda tinggal membatalkan gol. Jadi menurut saya itu tidak cukup baik. Mungkin orang-orang akan berpikir saya mengatakan itu karena saya adalah seorang pecundang yang buruk dan kami kalah dalam pertandingan tersebut. Pujian untuk Arsenal, mereka memenangkan pertandingan dan jangan khawatir tentang itu, itu bukan perhatian utama saya, tetapi di level ini, hal itu harus jauh lebih baik."
Masalah cedera dan kesenjangan efisiensi
Di luar kontroversi wasit, pertandingan ini menyoroti kesenjangan yang semakin lebar dalam kedalaman skuad. Chelsea tiba di Emirates dalam kondisi yang sangat terpukul akibat cedera, sehingga Bompastor hanya memiliki sedikit opsi untuk mengubah jalannya pertandingan dari bangku cadangan. Meskipun The Blues mendominasi 15 menit awal, ketidakmampuan mereka dalam menyelesaikan peluang dengan tajam terbukti menjadi petaka. Sebaliknya, tim Arsenal asuhan Renee Slegers tampil layaknya juara bertahan, memperpanjang rekor kemenangan beruntun mereka menjadi 10 pertandingan di semua kompetisi. Kemampuan The Gunners untuk menahan serangan awal dan memanfaatkan kesalahan Chelsea menegaskan status mereka sebagai tim yang harus dikalahkan pada tahun 2026.
Leg kedua yang menentukan nasib musim ini
Persaingan ini akan berlanjut ke Stamford Bridge pada Rabu depan untuk leg kedua yang sangat menentukan, namun kedua raksasa London ini harus terlebih dahulu melewati sejumlah pertandingan domestik yang krusial. Arsenal akan menjamu Tottenham dalam derby London Utara pada Sabtu, dengan target mempertahankan performa terbaik mereka, sementara Chelsea akan menjamu Aston Villa pada Minggu.