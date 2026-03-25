Sonia Bompastor mengatakan bahwa wasit 'tidak cukup baik' dalam kekalahan Chelsea di Liga Champions Wanita melawan Arsenal dan menyatakan bahwa The Blues 'seharusnya mendapat hasil yang lebih baik'

Saat berbicara kepada BBC Sport mengenai apakah timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik dari pertandingan tersebut, Bompastor mengatakan: "Ya, saya rasa kita semua bisa mengatakan hal itu. Sebagai sebuah tim, kami tampil bagus. Memang sulit untuk mengatakan hal itu saat kalah dan kebobolan tiga gol, tapi saya rasa kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih banyak pada hari itu."

Pelatih kepala Chelsea itu sangat kesal dengan gol yang dianulir, dengan alasan peluit wasit yang terlalu dini menghalangi intervensi VAR yang tepat. Menanggapi standar keseluruhan para wasit, Bompastor menambahkan: "Itu tidak cukup baik. Saat Anda bermain di perempat final Liga Champions, Anda harus memiliki wasit terbaik. Terutama saat ada VAR. Saya pikir gila bahwa gol-gol yang dianulir sebenarnya adalah gol yang sah. Wasit meniup peluit sebelum VAR memeriksa keputusan. Ketika Anda tahu VAR ada di sana, izinkan gol tersebut dan jika gol tidak disahkan karena ada pelanggaran, Anda tinggal membatalkan gol. Jadi menurut saya itu tidak cukup baik. Mungkin orang-orang akan berpikir saya mengatakan itu karena saya adalah seorang pecundang yang buruk dan kami kalah dalam pertandingan tersebut. Pujian untuk Arsenal, mereka memenangkan pertandingan dan jangan khawatir tentang itu, itu bukan perhatian utama saya, tetapi di level ini, hal itu harus jauh lebih baik."