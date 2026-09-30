Kembali ke Parc Olympique Lyonnais menjadi momen yang sangat emosional bagi Bompastor setelah bertahun-tahun mengabdi untuk klub itu sebagai pemain, direktur akademi, dan pelatih kepala. Membahas kepulangannya ke Lyon menjelang bentrokan hari Rabu, Bompastor mengungkapkan: "Itu akan penuh emosi; itu sudah jelas.

"Saya bukan satu-satunya orang di staf atau dalam kelompok pemain ini, ada cukup banyak orang yang pernah bermain atau melatih di sini, di stadion yang luar biasa ini. Tetapi ada pertandingan yang harus dimainkan, dan itu adalah hal yang paling penting. Tugas saya adalah fokus pada persiapan dan memastikan tim saya datang dengan siap untuk pertandingan."

Menepis anggapan adanya tekanan tambahan saat menghadapi mantan klubnya, ia menambahkan: "Tidak, belum tentu. Saya selalu ingin tampil baik. Tidak masalah pertandingan apa pun itu. Kami baru saja menjalani pertandingan besar lainnya melawan Arsenal, dan kami ingin bersinar, untuk menang. Ya, ini adalah momen spesial, mungkin sedikit lebih sarat emosi, tetapi kami tahu bagaimana melepaskan diri dari hal itu; itu bagian dari pekerjaan kami. Secara emosional dan mental, kami tahu bagaimana mempersiapkan diri agar pertandingan tetap menjadi hal yang paling penting besok."