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Sonia Bompastor membidik kejayaan Liga Champions Wanita bersama Chelsea menjelang reuni emosional dengan Lyon
Bompastor bersiap untuk pulang ke rumah dengan emosional
Bompastor sedang bersiap memimpin Chelsea dalam laga bergengsi di Parc Olympique Lyonnais untuk pertama kalinya sejak meninggalkan raksasa Prancis itu. Juru taktik tersebut memiliki ikatan yang sangat kuat dengan klub itu, setelah pernah membela Lyon sebagai pemain, menjabat sebagai direktur akademi selama delapan tahun, dan mempersembahkan trofi-trofi utama sebagai pelatih kepala. Meski mengakui sifat emosional dari kepulangannya, mantan bos Lyon itu tetap bertekad mengamankan tiga poin penuh.
- Getty Images Sport
Mantan juara menghadapi tonggak bersejarah yang sarat emosi
Kembali ke Parc Olympique Lyonnais menjadi momen yang sangat emosional bagi Bompastor setelah bertahun-tahun mengabdi untuk klub itu sebagai pemain, direktur akademi, dan pelatih kepala. Membahas kepulangannya ke Lyon menjelang bentrokan hari Rabu, Bompastor mengungkapkan: "Itu akan penuh emosi; itu sudah jelas.
"Saya bukan satu-satunya orang di staf atau dalam kelompok pemain ini, ada cukup banyak orang yang pernah bermain atau melatih di sini, di stadion yang luar biasa ini. Tetapi ada pertandingan yang harus dimainkan, dan itu adalah hal yang paling penting. Tugas saya adalah fokus pada persiapan dan memastikan tim saya datang dengan siap untuk pertandingan."
Menepis anggapan adanya tekanan tambahan saat menghadapi mantan klubnya, ia menambahkan: "Tidak, belum tentu. Saya selalu ingin tampil baik. Tidak masalah pertandingan apa pun itu. Kami baru saja menjalani pertandingan besar lainnya melawan Arsenal, dan kami ingin bersinar, untuk menang. Ya, ini adalah momen spesial, mungkin sedikit lebih sarat emosi, tetapi kami tahu bagaimana melepaskan diri dari hal itu; itu bagian dari pekerjaan kami. Secara emosional dan mental, kami tahu bagaimana mempersiapkan diri agar pertandingan tetap menjadi hal yang paling penting besok."
Gelar kontinental yang belum diraih memicu tekad
Liga Champions Wanita tetap menjadi satu-satunya trofi utama yang belum mampu diraih Chelsea sepanjang era dominasi domestik mereka di sepak bola Inggris.
Menjelaskan ambisi klub London itu di Eropa, Bompastor berkata: "Chelsea adalah klub yang punya ambisi. Jadi kami selalu membangun skuad yang bisa bersaing untuk memenangkan setiap trofi, terutama Liga Champions. Itu satu-satunya yang masih belum dimiliki klub ini. Anda harus menemukan keseimbangan yang tepat antara pemain berpengalaman dan talenta muda. Lalu kompetisi ini juga menjadi semakin sulit. Sekarang ada banyak klub yang berinvestasi dalam sepak bola wanita, dan terkadang Anda membutuhkan sedikit keberuntungan untuk membantu mengarahkan keadaan ke jalur yang tepat."
Menilai kesiapan skuadnya untuk menantang tim-tim elite Eropa, ia menegaskan: "Kami tidak jauh dari sana. Saya pikir kami memiliki tim yang penuh kualitas, tim dengan banyak talenta, jadi kami harus menghadapi pertandingan satu per satu, dan juga memiliki mentalitas untuk benar-benar kompetitif. Kami menjalani pertandingan dengan semangat membunuh ini saat menghadapi lawan-lawan besar."
- Getty Images Sport
Raksasa-raksasa Eropa bertarung memperebutkan supremasi
Chelsea bertandang ke Prancis dengan target melanjutkan kemenangan pembuka 1-0 dan merebut puncak klasemen dari tuan rumah. Lyon saat ini memimpin grup setelah membantai Servette 8-0, meski raksasa Prancis itu hanya memenangi dua dari empat pertemuan sebelumnya dengan Chelsea. Pertandingan hari Rabu menjanjikan ujian berat bagi rekor tandang impresif Chelsea pada fase kompetisi ini.
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