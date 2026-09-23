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Chelsea FC v Aston Villa FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Sonia Bompastor melontarkan peringatan soal status 'underdog' saat Chelsea bersiap untuk laga pembuka Liga Champions Wanita melawan Austria Vienna

S. Bompastor
Chelsea FC Women
Chelsea FC Women vs Austria Wien W
Austria Wien W
Women's Champions League
WSL

Pelatih kepala Chelsea Sonia Bompastor telah memperingatkan skuadnya agar tidak meremehkan Austria Vienna jelang laga pembuka Eropa pada Rabu. Dengan juara Austria itu datang ke London sebagai debutan tanpa rasa takut dan bermain tanpa tekanan, pelatih asal Prancis tersebut menegaskan bahwa Chelsea harus menjalankan rencana taktis mereka tanpa cela untuk mengamankan poin penting di kandang.

  • Chelsea memulai kampanye kontinental baru

    Chelsea Women memulai kiprah mereka di fase Liga Champions Wanita dengan menjamu Austria Vienna di Cherry Red Records Stadium pada Rabu malam. Tim asal London barat itu melaju ke turnamen utama berkat kemenangan agregat meyakinkan 6-2 atas Real Sociedad di babak kualifikasi ketiga. Tim asuhan Bompastor bertekad menegaskan kembali kredibilitas mereka di Eropa setelah langkah mereka di kompetisi kontinental terhenti pada babak perempat final oleh rival domestik, Arsenal, musim lalu.

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  • imago-sport-1080771752.jpgFocus Images

    Manajer menuntut fokus saat menghadapi tim promosi

    Menjelang laga pembuka melawan tim debutan yang menyingkirkan wakil Norwegia Brann pada babak kualifikasi, Bompastor memuji tim tamu atas perjalanan impresif mereka.

    Berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers pra-pertandingan, Bompastor menjelaskan: "Mereka mampu finis di posisi pertama di liga mereka, St Polten adalah juara bersejarah. Mereka juga mampu menyingkirkan Brann, yang merupakan tim yang sangat bagus di Liga Champions ini. Kami harus siap menghadapi tim yang kuat secara fisik, tetapi juga tim yang siap dari sisi taktis."

    Pelatih asal Prancis itu menambahkan: "Rencana permainan sudah siap. Kami sangat menghormati mereka karena sekali lagi, setiap pertandingan akan sulit. Kami tahu mereka datang tanpa tekanan, mereka adalah tim yang tidak diunggulkan. Mereka tidak punya apa pun untuk dirugikan dan itu penting bagi kami untuk siap. Saya pikir kami punya kualitas yang cukup untuk bisa menampilkan performa yang bagus dan memenangkan pertandingan, jadi kami memasuki laga ini dengan percaya diri, tetapi tidak terlalu percaya diri, pada level yang tepat."

  • Lauren James diistirahatkan sebagai langkah pencegahan

    Chelsea tidak akan diperkuat Lauren James, yang sengaja tidak dimasukkan setelah mengalami masalah ringan dalam sesi latihan. Menjelaskan keputusannya untuk tidak mengambil risiko apa pun pada laga pembuka Eropa, Bompastor mengonfirmasi: "Dia mengalami benturan ringan dalam latihan Jumat lalu. Dia seharusnya bisa tersedia untuk pertandingan akhir pekan nanti, tetapi kami tidak ingin mengambil risiko apa pun untuk pertandingan besok."

    Langkah pencegahan ini memastikan penyerang kunci tersebut tetap berada dalam kondisi puncak menjelang laga penting Women's Super League melawan rival sesama London, Arsenal, akhir pekan ini.

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  • Chelsea v Real Sociedad - UEFA Women's Champions League Third Qualifying Round First LegGetty Images Sport

    Rival-rival kontinental memulai kampanye fase grup

    Kompetisi ini mulai bergulir di seluruh Eropa, dengan juara bertahan Barcelona menjamu Paris FC, sementara juara delapan kali Lyon bertandang ke markas Servette Chenois. OH Leuven juga menghadapi Roma dalam laga pembuka lainnya pada Rabu. Mengamankan tiga poin penuh di kandang menjadi hal yang krusial bagi tim asuhan Bompastor saat mereka berupaya mengambil kendali awal atas grup.

Women's Champions League
Chelsea FC Women crest
Chelsea FC Women
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Austria Wien W
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