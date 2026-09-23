Menjelang laga pembuka melawan tim debutan yang menyingkirkan wakil Norwegia Brann pada babak kualifikasi, Bompastor memuji tim tamu atas perjalanan impresif mereka.

Berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers pra-pertandingan, Bompastor menjelaskan: "Mereka mampu finis di posisi pertama di liga mereka, St Polten adalah juara bersejarah. Mereka juga mampu menyingkirkan Brann, yang merupakan tim yang sangat bagus di Liga Champions ini. Kami harus siap menghadapi tim yang kuat secara fisik, tetapi juga tim yang siap dari sisi taktis."

Pelatih asal Prancis itu menambahkan: "Rencana permainan sudah siap. Kami sangat menghormati mereka karena sekali lagi, setiap pertandingan akan sulit. Kami tahu mereka datang tanpa tekanan, mereka adalah tim yang tidak diunggulkan. Mereka tidak punya apa pun untuk dirugikan dan itu penting bagi kami untuk siap. Saya pikir kami punya kualitas yang cukup untuk bisa menampilkan performa yang bagus dan memenangkan pertandingan, jadi kami memasuki laga ini dengan percaya diri, tetapi tidak terlalu percaya diri, pada level yang tepat."