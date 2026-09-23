Getty Images Sport
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Sonia Bompastor melontarkan peringatan soal status 'underdog' saat Chelsea bersiap untuk laga pembuka Liga Champions Wanita melawan Austria Vienna
Chelsea memulai kampanye kontinental baru
Chelsea Women memulai kiprah mereka di fase Liga Champions Wanita dengan menjamu Austria Vienna di Cherry Red Records Stadium pada Rabu malam. Tim asal London barat itu melaju ke turnamen utama berkat kemenangan agregat meyakinkan 6-2 atas Real Sociedad di babak kualifikasi ketiga. Tim asuhan Bompastor bertekad menegaskan kembali kredibilitas mereka di Eropa setelah langkah mereka di kompetisi kontinental terhenti pada babak perempat final oleh rival domestik, Arsenal, musim lalu.
- Focus Images
Manajer menuntut fokus saat menghadapi tim promosi
Menjelang laga pembuka melawan tim debutan yang menyingkirkan wakil Norwegia Brann pada babak kualifikasi, Bompastor memuji tim tamu atas perjalanan impresif mereka.
Berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers pra-pertandingan, Bompastor menjelaskan: "Mereka mampu finis di posisi pertama di liga mereka, St Polten adalah juara bersejarah. Mereka juga mampu menyingkirkan Brann, yang merupakan tim yang sangat bagus di Liga Champions ini. Kami harus siap menghadapi tim yang kuat secara fisik, tetapi juga tim yang siap dari sisi taktis."
Pelatih asal Prancis itu menambahkan: "Rencana permainan sudah siap. Kami sangat menghormati mereka karena sekali lagi, setiap pertandingan akan sulit. Kami tahu mereka datang tanpa tekanan, mereka adalah tim yang tidak diunggulkan. Mereka tidak punya apa pun untuk dirugikan dan itu penting bagi kami untuk siap. Saya pikir kami punya kualitas yang cukup untuk bisa menampilkan performa yang bagus dan memenangkan pertandingan, jadi kami memasuki laga ini dengan percaya diri, tetapi tidak terlalu percaya diri, pada level yang tepat."
Lauren James diistirahatkan sebagai langkah pencegahan
Chelsea tidak akan diperkuat Lauren James, yang sengaja tidak dimasukkan setelah mengalami masalah ringan dalam sesi latihan. Menjelaskan keputusannya untuk tidak mengambil risiko apa pun pada laga pembuka Eropa, Bompastor mengonfirmasi: "Dia mengalami benturan ringan dalam latihan Jumat lalu. Dia seharusnya bisa tersedia untuk pertandingan akhir pekan nanti, tetapi kami tidak ingin mengambil risiko apa pun untuk pertandingan besok."
Langkah pencegahan ini memastikan penyerang kunci tersebut tetap berada dalam kondisi puncak menjelang laga penting Women's Super League melawan rival sesama London, Arsenal, akhir pekan ini.
- Getty Images Sport
Rival-rival kontinental memulai kampanye fase grup
Kompetisi ini mulai bergulir di seluruh Eropa, dengan juara bertahan Barcelona menjamu Paris FC, sementara juara delapan kali Lyon bertandang ke markas Servette Chenois. OH Leuven juga menghadapi Roma dalam laga pembuka lainnya pada Rabu. Mengamankan tiga poin penuh di kandang menjadi hal yang krusial bagi tim asuhan Bompastor saat mereka berupaya mengambil kendali awal atas grup.
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