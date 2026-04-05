Son Heung-min harus menghadapi ekspektasi yang ‘tidak realistis’ di MLS saat bintang LAFC itu menyamai rekor assist yang dipegang oleh Lionel Messi

Bintang LAFC, Son Heung-min, telah membungkam para kritikus yang meragukan kontribusinya di Amerika Utara dengan menyamai rekor luar biasa MLS yang dipegang oleh Lionel Messi dari Inter Miami.

Selama kemenangan telak 6-0 atas Orlando City, mantan kapten Tottenham Hotspur ini memberikan empat assist dalam 39 menit pertama pertandingan, menjadi pemain kedua dalam sejarah liga yang mencatatkan empat assist atau lebih dalam satu babak.

Kemampuan playmaker pemain berusia 33 tahun ini memungkinkan rekan setimnya, Denis Bouanga, untuk bersinar, dengan keduanya menghidupkan kembali chemistry yang telah menjadi ciri khas serangan LAFC sejak kedatangan Son dari Liga Premier musim panas lalu.

Meskipun Son masih mencari gol pertamanya di musim 2026, dominasi dirinya sebagai penyedia umpan utama liga telah mempertahankan Black and Gold di puncak klasemen Wilayah Barat dan menempatkan mereka sebagai tim yang harus dikalahkan musim ini.



