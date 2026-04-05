Son Heung-min harus menghadapi ekspektasi yang ‘tidak realistis’ di MLS saat bintang LAFC itu menyamai rekor assist yang dipegang oleh Lionel Messi
Anak itu menyamai rekor Messi dalam kemenangan telak di Orlando
Bintang LAFC, Son Heung-min, telah membungkam para kritikus yang meragukan kontribusinya di Amerika Utara dengan menyamai rekor luar biasa MLS yang dipegang oleh Lionel Messi dari Inter Miami.
Selama kemenangan telak 6-0 atas Orlando City, mantan kapten Tottenham Hotspur ini memberikan empat assist dalam 39 menit pertama pertandingan, menjadi pemain kedua dalam sejarah liga yang mencatatkan empat assist atau lebih dalam satu babak.
Kemampuan playmaker pemain berusia 33 tahun ini memungkinkan rekan setimnya, Denis Bouanga, untuk bersinar, dengan keduanya menghidupkan kembali chemistry yang telah menjadi ciri khas serangan LAFC sejak kedatangan Son dari Liga Premier musim panas lalu.
Meskipun Son masih mencari gol pertamanya di musim 2026, dominasi dirinya sebagai penyedia umpan utama liga telah mempertahankan Black and Gold di puncak klasemen Wilayah Barat dan menempatkan mereka sebagai tim yang harus dikalahkan musim ini.
Dos Santos mengecam ekspektasi yang 'tidak realistis'
Terlepas dari penampilan bersejarah tersebut, manajer Marc Dos Santos dengan cepat membela pemain andalannya dari mereka yang mengharapkan sang veteran mencetak gol dengan frekuensi yang sama seperti saat ia bermain di London. "Sonny tampil luar biasa," kata Dos Santos usai pertandingan. "Dia tidak harus mencetak gol setiap saat. Dia harus membantu tim, dan itulah yang dilakukannya, jadi saya melihatnya secara berbeda."
Manajer tersebut terkesima dengan efisiensi luar biasa yang ditunjukkan pemain asal Korea Selatan itu selama babak pertama di BMO Stadium. Dos Santos menambahkan: "[Dia] terlibat dalam lima gol kami di babak pertama. Apa lagi yang bisa kami minta? Jika orang-orang berpikir dia akan mencetak lima gol di setiap pertandingan, itu hanya khayalan belaka... Penampilan yang luar biasa di babak pertama... Cara dia bermain sangat ganas."
Bouanga mendapat manfaat dari visi Son
Denis Bouanga menjadi penerima manfaat utama dari visi permainan Son yang luar biasa, mencetak hat-trick hanya dalam waktu sembilan menit yang seluruhnya berkat assist dari pemain asal Korea Selatan tersebut. Prestasi ini menyamai rekor hat-trick tercepat ketiga dalam sejarah MLS, menyamai rekor Alejandro Moreno pada tahun 2004. Sinergi serangan antara keduanya telah mengantarkan LAFC meraih awal musim tanpa kekalahan dalam enam pertandingan, sementara Hugo Lloris menjaga pertahanan tetap kokoh dengan enam clean sheet berturut-turut.
Perhatian kini beralih ke kejayaan di tingkat benua
Setelah mengukuhkan dominasi mereka di kancah domestik, LAFC dan Son kini mengalihkan perhatian ke Concacaf Champions Cup dan laga perempat final yang krusial melawan raksasa Liga MX, Cruz Azul. Klub asal Los Angeles ini sangat berambisi untuk meraih gelar kontinental pertamanya setelah gagal di final tahun 2020 dan 2023. Pertandingan tengah pekan ini menjadi ujian berat bagi skuad bertabur bintang mereka, saat mereka harus menyeimbangkan performa di liga domestik dengan upaya meraih trofi yang telah lama menghindar dari genggaman mereka.