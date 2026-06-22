Sommer: "Inilah perbedaan antara Chivu dan Inzaghi. Inter? Risotto ala Milan atau lagu dari DJ Shimza"

"Saya menyukai keteraturan, alam, kehidupan di alam terbuka, perhatian terhadap detail, serta kawasan bersejarah yang indah. Saran saya adalah pergi ke pegunungan, misalnya ke Interlaken, dan mengunjungi kota-kota seperti Zurich, Bern, Lucerne, atau Basel. Saya penggemar danau, baik danau-danau kecil di pegunungan maupun danau-danau di kota: semuanya bisa digunakan untuk berenang dan Anda bisa menceburkan diri untuk menyegarkan diri. Dan dari Milan ada kereta api yang sangat bagus. Saya sering bepergian dengan kereta api saat masih muda; baru-baru ini saya berkunjung ke Jungfraujoch di ketinggian 3.400 meter, yang hanya bisa dicapai dengan kereta api. Pengalaman yang luar biasa."