Wawancara panjang Yann Sommer, kiper yang kontraknya akan berakhir bersama Inter, kepada Corriere della Sera: "Inzaghi telah membawa banyak emosi di lapangan, tetapi di sisi lain ia adalah sosok yang tenang dalam kehidupan sehari-hari. Bersamanya, saya belajar untuk berpikir besar, menanamkan gairah, dan memberikan segalanya demi kemenangan, serta permainan kaki saya pun meningkat pesat. Selama setahun bersama Chivu, saya langsung merasa nyaman secara pribadi; dia orang yang sangat tenang dan tahu cara menghadapi tantangan tingkat tinggi dengan santai."
Diterjemahkan oleh
Sommer: "Inilah perbedaan antara Chivu dan Inzaghi. Inter? Risotto ala Milan atau lagu dari DJ Shimza"
PERBANDINGAN
"Jika Inter adalah sebuah lagu? 'Fire Fire' karya DJ Shimza, yang terkenal dengan genre afro house. Jika Inter adalah sebuah hidangan? Risotto alla milanese yang sehat."
SAYA SUKA MILAN
"Tempat ini sangat semarak, dengan pilihan kuliner yang luar biasa dan suasana yang istimewa. Tempat ini memancarkan pesona khas Italia yang sangat saya hargai, seperti keramahan dan kehangatan penduduknya, dan saya telah melihat banyak tempat yang menakjubkan; saya akan selalu menganggapnya sebagai bagian dari diri saya. Lagipula… tempat ini dekat dengan Swiss, sehingga saya bisa pulang kapan pun saya mau."
TEMPAT-TEMPAT YANG BERARTI
"Brera, Katedral bersama Galeri Seni, City Life, dan saya sering mengunjungi Taman Sempione bersama keluarga. Saya memilih tinggal di City Life; ini adalah kawasan yang muda, dinamis, dan modern. Keamanan memang hal yang penting, tetapi memiliki taman di dekatnya juga penting untuk bersantai sejenak bersama anak-anak. Selain itu, kawasan ini terhubung dengan baik ke jalan tol."
PECINTA DANAU
"Saya menyukai keteraturan, alam, kehidupan di alam terbuka, perhatian terhadap detail, serta kawasan bersejarah yang indah. Saran saya adalah pergi ke pegunungan, misalnya ke Interlaken, dan mengunjungi kota-kota seperti Zurich, Bern, Lucerne, atau Basel. Saya penggemar danau, baik danau-danau kecil di pegunungan maupun danau-danau di kota: semuanya bisa digunakan untuk berenang dan Anda bisa menceburkan diri untuk menyegarkan diri. Dan dari Milan ada kereta api yang sangat bagus. Saya sering bepergian dengan kereta api saat masih muda; baru-baru ini saya berkunjung ke Jungfraujoch di ketinggian 3.400 meter, yang hanya bisa dicapai dengan kereta api. Pengalaman yang luar biasa."