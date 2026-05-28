Seperti yang dilaporkan Fabrizio Romano, Filipe Luis ternyata tidak akan bergabung dengan Werkself, melainkan dengan AS Monaco, dan akan menandatangani kontrak di sana hingga tahun 2028. Menurut laporan tersebut, Direktur Jenderal Thiago Scuro telah menegosiasikan kesepakatan tersebut secara rahasia dengan pemain asal Brasil tersebut, sehingga Leverkusen pun tidak mendapatkan apa-apa.
Solusi yang diidamkan tiba-tiba menghilang dari pasar! Bayer Leverkusen mengalami kemunduran yang pahit dalam pencarian pelatih
Menurut laporan Sky, Filipe Luis kabarnya menjadi pilihan utama untuk menduduki kursi pelatih Bayer 04. Meskipun ada "opsi konkret B dan C", namun jajaran manajemen olahraga yang dipimpin Simon Rolfes dan Fernando Carro telah memutuskan untuk memilih pelatih sukses asal Flamengo tersebut (8 gelar dalam 3 tahun).
"Opsi B dan C" kini tampaknya akan kembali menjadi sorotan. Selain Luis, nama Oliver Glasner dari Crystal Palace dan Andoni Iraola dari AFC Bournemouth juga dikaitkan dengan Werkself. Kedua pelatih tersebut telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak di klub mereka dan akan tersedia mulai 1 Juli.
Glasner memenangkan trofi Eropa keduanya pada Rabu dalam pertandingan terakhirnya bersama The Eagles, setelah kemenangan sensasional di Liga Europa bersama Eintracht Frankfurt pada 2022. Di final Liga Konferensi, klub Liga Premier itu mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor 1-0.
Hjulmand menstabilkan Bayer Leverkusen setelah mimpi buruk seputar ten Hag
Meskipun Leverkusen belum secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan berpisah dengan Hjulmand meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027, kepergian pelatih asal Denmark itu pada musim panas ini dianggap sudah pasti. Pria berusia 54 tahun itu telah mengambil alih jabatan dari Erik ten Hag tak lama setelah musim dimulai, yang dalam waktu singkat berselisih dengan jajaran manajemen olahraga, sebagian staf, dan sebagian tim.
Di bawah asuhan Hjulmand, performa Werkself memang semakin stabil, namun mereka tetap gagal lolos ke Liga Champions. Di Piala DFB, perjalanan mereka terhenti di babak semifinal melawan FC Bayern, di Liga Champions, FC Arsenal terbukti terlalu tangguh di babak 16 besar, dan di musim Bundesliga, Leverkusen finis di peringkat keenam. Secara keseluruhan, hasil ini tidak cukup bagi Hjulmand untuk mempertahankan posisinya.
Secara permainan, Leverkusen jarang tampil meyakinkan, ditambah lagi banyak pemain yang didatangkan dengan biaya besar tidak mampu membuktikan nilai transfer mereka. Kini, tim ini akan memulai awal baru di bawah pelatih baru.
AS Monaco juga memecat pelatihnya setelah hanya lebih dari setengah tahun. Sebastien Pocognoli baru saja mengambil alih tim di Kerajaan Monako pada bulan Oktober, namun gagal lolos ke kompetisi internasional setelah mengalami dua kekalahan di akhir musim melawan Lille dan Strasbourg.