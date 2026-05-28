Solusi yang diidamkan tiba-tiba menghilang dari pasar! Bayer Leverkusen mengalami kemunduran yang pahit dalam pencarian pelatih

Meskipun Leverkusen belum secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan berpisah dengan Hjulmand meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027, kepergian pelatih asal Denmark itu pada musim panas ini dianggap sudah pasti. Pria berusia 54 tahun itu telah mengambil alih jabatan dari Erik ten Hag tak lama setelah musim dimulai, yang dalam waktu singkat berselisih dengan jajaran manajemen olahraga, sebagian staf, dan sebagian tim.

Di bawah asuhan Hjulmand, performa Werkself memang semakin stabil, namun mereka tetap gagal lolos ke Liga Champions. Di Piala DFB, perjalanan mereka terhenti di babak semifinal melawan FC Bayern, di Liga Champions, FC Arsenal terbukti terlalu tangguh di babak 16 besar, dan di musim Bundesliga, Leverkusen finis di peringkat keenam. Secara keseluruhan, hasil ini tidak cukup bagi Hjulmand untuk mempertahankan posisinya.

Secara permainan, Leverkusen jarang tampil meyakinkan, ditambah lagi banyak pemain yang didatangkan dengan biaya besar tidak mampu membuktikan nilai transfer mereka. Kini, tim ini akan memulai awal baru di bawah pelatih baru.

AS Monaco juga memecat pelatihnya setelah hanya lebih dari setengah tahun. Sebastien Pocognoli baru saja mengambil alih tim di Kerajaan Monako pada bulan Oktober, namun gagal lolos ke kompetisi internasional setelah mengalami dua kekalahan di akhir musim melawan Lille dan Strasbourg.